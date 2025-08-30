Padarykite tai savo magnolijoms: kitais metais žiedų nespėsite skaičiuoti

Kaip sako UAB „Josvainių gėlių“ bendrasavininkė Lina Marmaitė, svarbiausia neperlenkti lazdos: kartais augalams reikia tiesiog ramybės. Specialistė pasakoja, kokių klaidų vengti, kada laistyti ir tręšti bei kaip sulaukti gausaus žydėjimo.
Kaip paruošti magnolijas žiemai?
Specialistė aiškina, kad magnolijos šaknys yra gana jautrios, todėl būtent jas reikia saugoti labiausiai. Mulčio sluoksnis yra tarsi antklodė – jis padeda sulaikyti šilumą, drėgmę, neleidžia dirvai pernelyg sušalti ir taip išsaugo augalo gyvybingumą.
Tinka spygliuočių spygliai, durpės ar kitos natūralios medžiagos, kurios ilgainiui taip pat pagerina dirvos struktūrą.
„Labai svarbu jas tinkamai paruošti žiemai. Tai, vadinasi, apmulčiuoti. Gerai būtų apmulčiuoti ar durpėmis, ar spygliais, kad šaknų sistemai būtų kuo šilčiau“, – pataria L. Marmaitė.
Pasak pašnekovės, aprišinėti šakelių dažniausiai nereikia.
„Klimatas Lietuvoje švelnėja, todėl magnolijos išgyvena ir be papildomų priemonių. Dabar matome vis aiškesnę tendenciją – net ir tos rūšys, kurios anksčiau prastai žiemodavo, šiandien peržiemoja sėkmingai“, – aiškina ji.
Dar vienas svarbus darbas – nukritusių lapų surinkimas.
„Rudenį rekomenduojama surinkti aplink krūmą nukritusius lapus, ypač jei jie gali būti užkrėsti ligomis ar kenkėjais.
Jei juos paliksime, jie gali tapti židiniu įvairiems grybeliniams susirgimams. Be to, tai nedekoratyvu, todėl daug gražiau, kai aplinka tvarkinga“, – priduria pašnekovė.
Kokias klaidas daro sodininkai?
Pasak specialistės, viena dažniausių klaidų – magnolijų tręšimas vasaros pabaigoje ar rudenį.
„Kas yra svarbu? Tiesiog nustoti tręšti jas. Rudenį negalima skatinti jų augimo – jos turi ramiai pasiruošti žiemai“, – akcentuoja ji.
L. Marmaitė taip pat priduria, kad jei magnolija serga, ją reikia purkšti nuo konkrečių ligų.
„Reikėtų atsižvelgti būtent kas kokia liga serga. Ar tai erkė, ar grybinė liga. Bet dažniau problemos kyla pavasarį, rudenį jos mažiau pasireiškia“, – sako ji.
Kaip paskatinti gausų žydėjimą?
Atšilus orams, magnolijoms būtinas tręšimas rododendrams skirtomis trąšomis, taip pat reikėtų rūgštinti žemę.
„Pavasarį, jei būna sausra, magnolijas reikia laistyti. Tręšimas tikrai būtinas – augalą reikia sustiprinti, kad jis gerai pasiruoštų žydėjimui“, – dalijasi specialistė.
Norint, kad magnolijos sukrautų daug žiedų, būtinas reguliarus tręšimas.
„Žydintiems augalams skirtomis trąšomis reikėtų tręšti prieš žydėjimą net kartą per savaitę. Joms reikia daug trąšų ir vandens“, – aiškina L. Marmaitė.
Ji priduria, kad kai kurios magnolijos gali žydėti net du kartus per metus: „Žmonės kartais išsigąsta, kad augalas dar kartą išsiskleidžia, bet tokių rūšių yra ne viena – pavyzdžiui, „Sara Favorit“, „Black Tulip“. Tai visiškai normalu ir netgi džiugu.“
Magnolijos – išskirtiniai augalai, kurie reikalauja dėmesio, bet nėra itin lepios. Rudenį jas reikia apmulčiuoti, nustoti tręšti ir pašalinti ligotus lapus, o pavasarį – laistyti, rūgštinti žemę ir tręšti rododendrams skirtomis trąšomis.
Tinkamai prižiūrėtos magnolijos atsidėkoja įspūdingu, kartais net dukart pasikartojančiu žydėjimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!