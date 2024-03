Padarykite tai savo hortenzijoms: sukraus daugiau žiedų

Hortenzijas galima auginti gėlynuose, soduose. Vasarą jos išskleidžia įspūdingus žiedus, kurie žiemą nunyksta. Hortenzijos toleruoja įvairias dirvožemio ir šviesos sąlygas, jų beveik nereikia prižiūrėti, išskyrus nedidelį genėjimą.

Nors išmokti auginti hortenzijas gana paprasta – įsitikinkite, kad žinote, kada sodinti hortenzijas ir kada jas genėti, – jos ilgainiui gali nuvilti, jei nebus tinkamai prižiūrimos genint ir karpant. Laimei, tai nesunkiai išmokstama.

Jų spalva gali būti nuo baltos iki rožinės, nuo šviesiai mėlynos iki tamsiai violetinės. Didelės, iš daugybės mažesnių žiedų sukrautos žiedų galvutės daro jas labai patraukliais ir dekoratyviais augalais, todėl yra daugybė pasirinkimų, ką sodinti su hortenzijomis.

Kai kurios žiedų galvutės taip pat puikiai tinka ilgalaikėms gėlių ekspozicijoms patalpose, jei išmoksite džiovinti gėles, rašo homesandgardens.com.

Hortenzijos genėjimo būdas priklauso nuo auginamos veislės. Čia apžvelgsime skirtingas hortenzijų rūšis ir jų genėjimo būdus.

Kaip genėti hortenzijas?

Hortenzijos paprastai yra gana mažai priežiūros reikalaujantys krūmai ir vieni iš geriausiai žydinčių krūmų. Nustačius, kokią veislę turite savo sode, nesunku suprasti, kaip genėti hortenzijas.

Kai kurie iš šių sparčiai augančių krūmų žydi ant senos medienos, o kai kurie – ant naujos, todėl svarbu juos genėti teisingai, kad nepakenktumėte jų žydėjimui.

„Hortenzijų genėjimas padės formuotis naujiems žiedams ir palaikys gerą formą“, – aiškina Ianas Wrightas, sodo konsultantas iš „National Trust“, kuris daugelyje savo sodų gali pasigirti įspūdingomis hortenzijų ekspozicijomis kaip gėlynų idėjomis.

Didžialapėmis ir margaskliaučių hortenzijų genėjimo būdas yra vienodas.

Didžialapė hortenzijos – dažnas sodų pasirinkimas, nes jos apvalios galvos su dideliais mėlynos, rausvos, žalios ir baltos spalvos žiedlapiais. Dėl to jos yra populiarus krūmų pasirinkimas sodo idėjoms, be to, tai geri krūmai, tinkantys pavėsiui.

Margaskliautės hortenzijos atpažįstamos pagal smulkius žiedus žiedo centre ir išorinį didesnių žiedlapių apvadą. Šių veislių hortenzijas reikėtų genėti žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį.

Genėkite hortenzijas šiuo būdu

Žiemą išblukusius hortenzijų žiedus geriausia palikti vietoje, kad apsaugotumėte švelnius naujus pumpurus nuo šalčio pažeidimų, – pataria „Thompson & Morgan“ ekspertai.

Genint didžialapes hortenzijas ir margaspalves ankstyvą pavasarį:

Išpjaukite vieną ar du seniausius, silpniausius stiebus augalo apačioje, kad paskatintumėte naują augimą, kuris turės geresnius žiedus.

Naudodami sekatorius atsargiai pašalinkite senas žiedų galvutes, esančias tiesiai virš poros pumpurų.

Būkite atsargūs, kad nenukirptumėte nė vieno žiedinio pumpuro.

Jei didžialapės hortenzijos krūmas buvo apleistas ir turi daug persidengiančių, susipynusių šakų, galite atlikti stipresnį genėjimą ir nupjauti stiebus iki pat augalo pagrindo. Tačiau tuomet hortenzija žydės tik kitais metais.

Geriausias būdas genėti hortenzijas, kaip ir visus kitus genėjimo būdus, turėtų būti aštrūs ir švarūs sodo įrankiai. Tai padės padaryti švarų pjūvį, kuris bus mažiau linkęs užsikrėsti. Hortenzijos genėjimo būdas priklauso nuo augalo veislės ir iš dalies nuo augalo būklės.

Jei pastebėsite, kad jūsų genėjimo būdas neduoda gerų žiedų ar sveiko augalo, galbūt norėsite pakeisti savo metodą. Stebėkite savo augalą pavasarį ir vasarą, kad nustatytumėte, iš kur jis žydi – iš seno ar naujo augalo. Tada genėkite pagal šį vadovą.