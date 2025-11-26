Paaiškėjus, kaip per paskutinį skambutį žuvo 19-metis lietuvis, skubiai kreipiasi į visus: „Man skaudu žiūrėti“

Tragiška žūtimi paženklinta paskutiniojo skambučio šventė įsimins ilgam, o įvykis tapo skaudžia pamoka kiekvienam, parodanti, kaip gali pasibaigti nesaugus vairavimas.
Prokuratūros pranešime buvo teigiama, kad eismo įvykis kilo dėl asmens neatsargaus vairavimo, saugios distancijos nesilaikymo, o tai lėmė jo paties žūtį. Kitų asmenų kaltė nustatyta nebuvo.
Naujienų portalui tv3.lt apie tai, kokių esminių saugaus motociklo vairavimo taisyklių reikia laikytis bei apie pagrindines motociklo vairuotojų klaidas prabilo UAB „Autoklasė LT“ 6 metus instruktoriumi dirbantis ir 20 metų vairavimo motociklu patirtį turintis vairavimo mokytojas Edmundas Simutis.
Įvardijo 3 pagrindines saugaus vairavimo taisykles
Pirmiausia, pašnekovas prabilo apie tai, kad visuomet motociklo vairavimo atėjusius mokytis mokinius jis supažindina su trimis taisyklėmis.
Pasak jo, laikantis nurodyto greičio, saugaus atstumo nuo kitų vairuotojų bei važiuojant tvarkinga transporto priemone kelyje galima jaustis saugiau.
„Motociklas yra tokia transporto priemonė, kuri, palyginus, važiuoja greitai, o greitis suteikia adrenalino, tad dėl to dažnai nesilaikoma greičio limitų.
Ne paslaptis, kad kai yra didelis greitis, pasunkėja viskas – posūkių išėmimas, stabdymas, vairuotojo reakcija tampa per lėta“, – aiškino specialistas.
E. Simutis taip pat įvardijo saugaus atstumo laikymąsi. Pasak jo, dažnai vairuotojai pernelyg pasitiki savimi, neįvertina tam tikrų aplinkybių, nesilaiko saugaus atstumo ir tuomet istorijos pasibaigia liūdnai.
„Atstumo laikymasis – kitas svarbus klausimas. Dažnai jis būna neįvertinamas, jo nesilaikoma esant prastesnėms oro sąlygoms, neįvertinama kelio ar padangų būklė, o tuomet jau susimokama kaulų lūžiais arba gyvybe“, – teigė pašnekovas.
Taip pat jis pridūrė, kad dar viena taisyklė remiasi į motociklo techninę būklę. Ji visada turi būti tvarkinga.
Pasak jo, kadangi priemonė dviratė, neturi stogo, kurį turi automobiliai, su ja važiuoti rizikingiau, dėl to kiekvienas vairuotojas privalo savo motociklu pasirūpinti tinkamai.
Dažniausios motociklininkų vairavimo klaidos
Vairavimo instruktorius E. Simutis taip pat pokalbio metu prabilo apie dažniausias daromas motociklininkų klaidas.
Pirmoji, kurią išryškino specialistas, buvo per didelis pasitikėjimas socialinėmis medijomis, neteisinga informacija ir savo pačių įgūdžiais.
„Dažnai būna, kad tik išsilaikę vairuotojo pažymėjimą mokiniai pradeda bandyti kažkokius ekstremalesnius veiksmus.
Jie internete prisižiūri triukų, bando juos atkartoti, dar prisižiūri, kad stabdyti reikia dviem pirštais, o tada bando tą patį padaryti.
Pastebiu, kad jaunesni ypač dažnai daro šias klaidas. Jauni vairuotojai apskritai dažnai neklauso instruktorių, mano, kad jie viską ir taip moka“, – dalijosi instruktorius.
Kitos klaidos, kurias dažnai vairuodamas kelyje mato pats instruktorius, yra daromos tuomet, kai vienoje vietoje važiuoja du motociklai.
Jo teigimu, neretai yra norima pasirodyti vieniems prieš kitus, o tuomet nesilaikoma saugaus atstumo net nesusimąstant, kad tokios kelionės gali baigtis liūdnai.
„Nekalbu apie visus, bet pats neretai susiduriu, kai susitinka du motociklai ir kitas motociklas bando pirmąjį aplenkti, kažkaip kitaip pasirodyti. Toks savų įgūdžių pervertinimas, bandymas kažkaip kiečiau pravažiuoti pro šoną gali privesti prie liūdnų pasekmių“, – pasakojo specialistas.
E. Simutis pokalbio metu taip pat prabilo apie tai, kad ne visi vairuotojai vilki motociklininkams skirtą aprangą. Jis pasakojo, kad jam jau ne vieną tokį atvejį teko matyti, kai motociklininkai savimi nepasirūpina.
„Labai svarbu tinkama apranga. Man skaudu žiūrėti, kai šalmą [vairuotojas] užsideda vien tam, kad nenubaustų policija, o važiuoja tik su marškinėliais ir į šlepetes panašia avalyne“, – aiškino specialistas.
Prašo lengvųjų automobilių vairuotojų sąmoningumo
E. Simutis galiausiai prakalbo apie tai, kad kartais nelaimės kelyje nutinka ne vien tik dėl pačių motociklininkų kaltės. Pasak jo, iššūkių dažnai gali kelti aplinka.
Pasak jo, pagrindiniai tokie veiksniai yra oro sąlygos ir kitų transporto priemonių vairuotojų sumažėjęs budrumas, dėl ko motociklų vairuotojus pašnekovas ragino būti atidesniais kelyje.
„Motociklas yra tokia transporto priemonė, kuri dažnai kelyje yra „nematoma“, „atsiranda iš niekur“, dėl to dažnai patys motociklininkai turi labai akylai stebėti kelią ir kas juos supa“, – teigė pašnekovas.
Kitas aspektas, apie kurį prabilo vairavimo instruktorius, buvo Lietuvos vairuotojų kultūra. Pasak jo, jam pačiam ne kartą yra tekę susidurti su nemaloniu lengvųjų automobilių vairuotojų elgesiu.
„Dažnai būna, kad motociklų vairuotojai nepraleidžia, pavyzdžiui, mato, kad motociklas bando pravažiuoti spūstyje ir specialiai bando užblokuoti kelią, nenori praleisti.
Tokiais atvejais, visi turi pasistengti būti supratingesni vieni kitiems, nekenkti, nes tai gali padėti užtikrinti saugesnes keliones“, – dalijosi E. Simutis.
Tyrimas dėl žuvusio 19-mečio motociklininko – nutrauktas
Pirmadienį išplatintame prokuratūros pranešime buvo rašoma, kad Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl š. m. gegužės mėn. Rokų plente įvykusios avarijos, kurios metu žuvo abiturientas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų gegužės 30 dieną Kauno rajone, Garliavos seniūnijoje, Rokų plente kilo eismo įvykis, kurio metu vaikinas, gim. 2006 m., prie nereguliuojamos sankryžos vairuodamas motociklą „Yamaha“, laiku jo nesustabdė, kliudė priekyje važiavusį motociklą, dėl to krito į priešpriešinę eismo juostą ir buvo kliudytas atvažiuojančio sunkvežimio.
Eismo įvykį sukėlęs motociklininkas, dėl avarijos metu patirtų sužalojimų, žuvo. Eismo įvykio metu oro ir matomumo sąlygos buvo geros, kelio danga sausa.
Tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gautos specialistų išvados, gauta ir išanalizuota informacija, peržiūrėti įvykio vietoje esančių vaizdo kamerų įrašai, apklausta daugiau nei 10 liudytojų, surinkti kiti reikšmingi duomenys.
Įvertinus visus tyrimo metu surinktus duomenis bei išnaudojus visas galimybes, prokuroras konstatavo, kad asmuo, vairuodamas motociklą, nesilaikė saugaus atstumo, jog neatsitrenktų į priekyje važiuojančias transporto priemones, jeigu jos stotų kelyje kilus grėsmei.
Tyrimo duomenimis, abiturientas nesulėtino savo transporto priemonės, atsitrenkė į kitą motociklą ir griuvo į priešpriešinio eismo juostą. Vairuotojo organizme etilo alkoholio nebuvo rasta, o gautas teismo medicininis vertinimas neleidžia teigti, kad vairuotojas eismo įvykio metu buvo apsvaigęs.
Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad eismo įvykis kilo dėl asmens neatsargaus vairavimo, saugios distancijos nesilaikymo, tai lėmė jo paties žūtį. Kitų asmenų kaltės nenustatyta. Prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d., požymių.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
