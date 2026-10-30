Obuoliai žiemai: kur juos laikyti, jei namuose nėra rūsio?

Ne visos obuolių veislės tinka laikyti per žiemą. Ilgalaikiam laikymui tinka tik žieminės obuolių veislės, nuskintos laiku, sukaupę pakankamai cukrų ir visiškai subrendę.
Esant nuo -2 iki +3 laipsnių temperatūrai, vaisiai išlieka švieži iki 6,5 mėnesio, išsaugodami skonį ir naudingąsias savybes. Rudeninių veislių obuoliai laikomi trumpiau – apie du mėnesius, jei laikymo vietoje oro temperatūra yra 0 laipsnių.
Būtinos obuolių laikymo sąlygos
Norint ilgą laiką išsaugoti šviežių vaisių skonį ir naudą, reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Ypatingas dėmesys skiriamas tarai, kurioje bus laikomi vaisiai, temperatūrai ir oro drėgmei patalpoje, taip pat derliaus nuėmimo laikui.
Optimali derliaus laikymo temperatūra yra nuo -3 iki +4 laipsnių. Esant tokiam vėsiam orui, obuoliai neapšąla ir ilgai negenda, rašo en.gardeniadream.com.
Derliui laikyti galima rinktis medines ar plastikines dėžes, pintus krepšius. Svarbiausia, kad taros šonuose būtų pakankamai ventiliacijos angų. Nelaikykite vaisių metalinėje taroje.
Pirmiausia į pasirinktą tarą dedami didesni vaisiai, o viršuje turi būti mažesnių obuolių sluoksnis. Laikantis šios taisyklės galima išvengti pažeidimų dėl didesnių vaisių svorio.
Patarimas – nelaikykite obuolių šalia bulvių. Laikymui nereikėtų naudoti šiaudų, nes jie vaisiams suteikia nemalonų kvapą ir skonį bei sutrumpina jų laikymo laiką.
Tinkamai parinkta ir paruošta vieta yra ilgo derliaus laikymo be ligų, kenkėjų ir puvinio garantas.
Obuolių rūšiavimas
Žiemai skirtus laikyti vaisius rekomenduojama rinkti rankomis. Kiekvieną nuskintą obuolį būtina apžiūrėti iš visų pusių. Ant jo neturėtų būti tamsių dėmių, pažeidimų ar kenkėjų pėdsakų. Tokius vaisius galima panaudoti džiovinimui, prieš tai išpjaunant sugadintas vietas.
Obuolių atranka laikymui vyksta keliais etapais:
- Apžiūrimas obuolių paviršius ir atrenkami pažeisti vaisiai.
- Atrinkti vaisiai 10 dienų laikomi vėsioje vietoje.
- Po laikymo vėsioje patalpoje jie dar kartą apžiūrimi.
- Šiame etape parenkama tara vaisiams sudėti.
Patarimas. Nerekomenduojama nuo obuolių pašalinti kotelių, nes jie padeda pailginti vaisių laikymo trukmę.
Geriausia vieta derliui laikyti laikoma rūsys, pusrūsis, sandėliukas, palėpė arba balkonas.
Svarbiausia palaikyti optimalią temperatūrą ir drėgmę, kad obuoliai nei sušaltų, nei pradėtų pūti dėl šilumos. Oro drėgmė patalpoje turėtų būti apie 86-95 proc.
Optimali drėgmė ir temperatūra obuolių laikymui
Svarbu žinoti, kokioje temperatūroje išsaugomos naudingosios medžiagos ir minkštimo skonis.
Kaip jau minėta, optimali temperatūra yra apie 0 laipsnių. Leistinos ribos: nuo -4 iki +4 laipsnių.
Oro drėgmė turėtų būti aukšta – apie 85-95 proc. Jei vaisiai pradeda vysti, į patalpą, kurioje laikomas derlius, rekomenduojama pastatyti vandens indą.
Kur laikyti obuolius namuose?
Kiekvienas sodininkas pats nusprendžia, kur jam patogiausia laikyti derlių. Tai gali būti atskiras ūkinis pastatas, rūsys ar pusrūsis. Jei tokių patalpų nėra, tiks sandėliukas, apšiltintas balkonas ar lodžija.
Balkone ir lodžijoje
Nuo obelų surinktą derlių galima sėkmingai laikyti balkone ar lodžijoje, jei jie yra įstiklinti.
Jei balkonas apšiltintas, laikymui puikiai tinka dėžės ir stelažai. Jie neužima daug vietos ir leidžia sutalpinti daug vaisių.
Stelažai atrodo kaip prie sienos pritvirtintos lentynos, ant kurių statomos dėžės. Geras pasirinkimas ir stelažai su stalčiais.
Sandėliuke, koridoriuje, ant palangės
Bute obuolius galima laikyti dėžėse, tačiau joms reikės nemažai vietos. Todėl praktiškesnis variantas – obuolius paskirstyti į plastikinius maišus.
Į vieną maišą dedama ne daugiau kaip 2 kg vaisių ir padaromos ventiliacijos angos.
Šaldytuve
Šaldytuvas laikomas patogiu ir paprastu vaisių laikymo būdu. Žieminės veislės jame gali būti laikomos iki kelių mėnesių. Vienintelė problema – ribota šaldytuvo talpa.
Obuolių laikymo šaldytuve taisyklės:
- derlius turi būti perkeltas į šaldytuvą iš karto po nuskynimo;
- vaisių nereikia plauti ar šluostyti;
- vaisiai surūšiuojami ir sudedami į plastikinius maišelius, iki 3 kg vaisių;
- maišeliuose padaromos skylutės ventiliacijai;
- kiekviena veislė turi savo laikymo terminą, todėl jų maišyti nereikėtų.
Rūsyje
Rūsyje yra geriausios sąlygos ilgalaikiam obuolių laikymui žiemą, tačiau jį reikia iš anksto paruošti:
- visa rūsio patalpa (sienos, grindys, dėžės) dezinfekuojama;
- sienos nubalinamos kalkėmis;
- pašalinamos augalų liekanos ir kitos šiukšlės;
- užtikrinama pakankama ventiliacija;
- užtikrinama tinkama temperatūra ir drėgmė.
Patarimas. Jei rūsyje drėgmė per didelė, pastatykite indą su kalkėmis. Jei drėgmė per maža, pastatykite indus su vandeniu.
Šaldiklyje
Vaisius galima laikyti šaldiklyje sveikus arba supjaustytus. Sveiki obuoliai nuplaunami, nusausinami, pašalinami sėklalizdžiai ir koteliai. Užšaldyti vaisiai puikiai tinka kepiniams.
Šaldytos skiltelės tinka įvairiems desertams ir kepiniams. Žievelę galima nulupti arba palikti.
Geras pasirinkimas – obuolių tyrė, kuri vėliau užšaldoma.
Tinkamai užšaldyti vaisiai išsaugo apie 90 proc. naudingųjų medžiagų.
Dėžėse
Paprastas būdas – laikyti obuolius medinėse arba plastikinėse dėžėse su ventiliacijos angomis.
Dėžės dugnas išklojamas baltu popieriumi, ant kurio tvarkingai sudedami obuoliai. Popieriaus sluoksnį rekomenduojama pakartoti po kiekvienos eilės. Paprastai dėžėje sukraunamos 5-8 eilės vaisių.
Ant lentynų
Patogu laikyti derlių ant lentynų. Šis variantas ypač tinka sodininkams, užauginusiems gausų derlių. Geriausia, jei lentynos yra ištraukiamos.
Obuolių laikymo žiemą būdai
Yra daug būdų, kaip sudėti obuolius žiemai. Kiekvienas sodininkas pasirenka jam patogiausią variantą. Pagrindinė taisyklė – kas 12-14 dienų reikia patikrinti derlių ir laiku pašalinti pažeistus vaisius.
Suvyniojimas į popierių
Būdas, kai kiekvienas obuolys suvyniojamas į laikraštį ar popierių, yra gana imlus laikui, tačiau sugedęs vaisius nepakenks šalia esantiems. Dedant į dėžę reikia pasirūpinti, kad kotelis būtų nukreiptas į viršų.
Dėžė gali būti bet kokio gylio, svarbiausia, kad praleistų orą. Leidžiama sudėti nuo 6 iki 8 eilių.
Užpylimas smėliu
Apibėrus obuolius smėliu, galima apsaugoti juos nuo užšalimo. Į kartoninę dėžę pilamas sausas ir švarus smėlis. Pageidautina jį sumaišyti su pelenais. Sluoksnio aukštis turi būti bent 3 cm.
Tuomet sudedami obuoliai taip, kad nesiliestų vienas prie kito. Vėl užberiama smėlio ir pelenų mišiniu. Dėžėje galima laikyti iki trijų eilių vaisių.
Papildomas sluoksnis padeda palaikyti rekomenduojamą temperatūrą ir drėgmę. Be to, pelenų kvapas atbaido kenkėjus ir apsaugo nuo daugelio infekcijų.
Polietileno maišuose
Daug gerų atsiliepimų sulaukia obuolių laikymas polietileno maišuose. Šis būdas leidžia išsaugoti sultingumą ir cukringumą dėl sulėtėjusios dujų apykaitos.
Į kiekvieną maišą dedama ne daugiau kaip 4,5 kg obuolių, po to padaromos kelios skylutės oro cirkuliacijai.
Taip pat galima iš anksto sudėti obuolius ant tvirto padėklo ir visą padėklą įdėti į plastikinį maišą.
Ankstyvo obuolių gedimo priežastys ir kaip jų išvengti
Norint kuo ilgiau išsaugoti vaisių šviežumą ir skonį, rekomenduojama:
- vaisius skinti rankomis, pradedant nuo apatinių šakų;
- laikytis rekomenduojamų skynimo terminų;
- ilgalaikiam laikymui skirtus obuolius skinti likus maždaug 1,5 savaitės iki visiško sunokimo;
- derlių rinkti sausu ir giedru oru;
- neskinti obuolių be kotelių;
- nenuplauti natūralaus apsauginio vaško sluoksnio.
Priešlaikinį gedimą gali lemti:
- netinkamas tręšimas;
- per didelis azoto ir kalio kiekis dirvoje;
- kalcio trūkumas vaisiuose;
- pažeistų, supuvusių ar užkrėstų vaisių patekimas į bendrą tarą;
- šalta ir lietinga vasara;
- netinkamos laikymo sąlygos.
Obuoliai turi būti tinkamai surinkti, atrinkti, apdoroti ir sudėti į tinkamą tarą. Taip galima gerokai pailginti jų laikymo laiką.
Obuolių laikymo trukmė
Kiek laiko išsilaikys derlius, priklauso nuo daugelio veiksnių: veislės, temperatūros ir drėgmės patalpoje, derliaus nuėmimo būdo ir vaisių kokybės.
Vasarinės veislės laikomos ne ilgiau kaip mėnesį, jei temperatūra yra nuo +3 iki +7 laipsnių.
Rudeninės veislės išlaiko kokybę apie du mėnesius, jei laikomos nuo 0 iki +6 laipsnių temperatūroje.
Žieminės veislės skonį, sultingumą ir naudingąsias savybes išlaiko iki 6,5 mėnesio. Temperatūra neturėtų būti žemesnė nei -4 ir aukštesnė nei +4 laipsniai.
Laikymo trukmei įtakos turi ir vaisių sunokimo laipsnis. Nevisiškai sunokę obuoliai tinkamoje temperatūroje gali būti laikomi ilgiau nei 4 mėnesius.
Visiškai prinokę vaisiai pradeda gesti jau po kelių savaičių. Esant aukštesnei nei +10 laipsnių temperatūrai, bet kurie obuoliai pradeda vysti.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt