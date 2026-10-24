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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Padarykite tai savo šilauogėms dabar ir kitąmet jos sukraus neregėtą derlių

2026-10-24 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 16:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuskynus paskutines šilauoges dar neskubėkite pamiršti krūmų. Tai, kaip jais pasirūpinsite prieš žiemą, gali turėti įtakos augalų būklei ir kitų metų derliui. Sodininkystės svetainėje „This Is My Garden“ rašoma, kad rudenį svarbu papildyti mulčio sluoksnį, pasirūpinti drėgme ir tinkamai išgenėti krūmus. Tačiau vieno darbo šiuo metų laiku geriau vengti – šilauogių tręšimo.

Nuskynus paskutines šilauoges dar neskubėkite pamiršti krūmų. Tai, kaip jais pasirūpinsite prieš žiemą, gali turėti įtakos augalų būklei ir kitų metų derliui. Sodininkystės svetainėje „This Is My Garden“ rašoma, kad rudenį svarbu papildyti mulčio sluoksnį, pasirūpinti drėgme ir tinkamai išgenėti krūmus. Tačiau vieno darbo šiuo metų laiku geriau vengti – šilauogių tręšimo.

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Pasibaigus derėjimo sezonui šilauogių krūmams vis dar reikia priežiūros. Prieš prasidedant šalčiams verta atlikti kelis darbus, kurie padės augalams pasiruošti žiemai ir sėkmingai sulaukti kito augimo sezono.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šilauogės

Papildykite mulčio sluoksnį aplink šilauoges

Šilauogės turi negilią šaknų sistemą, todėl žiemą jų šaknims gali pakenkti temperatūros svyravimai, kai žemė tai atšyla, tai vėl įšąla. Dėl šios priežasties prieš žiemą rekomenduojama pasirūpinti pakankamu mulčio sluoksniu.

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Aplink šilauogių šaknų zoną patariama palaikyti maždaug 10–15 centimetrų storio mulčio sluoksnį. Pavasarį paskleistas mulčias per vasarą gali suskilti ir susigulėti, todėl rudenį verta jį papildyti.

Mulčiavimui tinka pušų spygliai, medžio drožlės ir pušų žievė. Pušų pagrindo medžiagos ypač tinka šilauogėms, nes joms yrant dirvožemis gali tapti rūgštesnis.

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Vis dėlto svarbu mulčio nepriglausti prie pagrindinių krūmo stiebų. Aplink juos reikėtų palikti nedidelį tarpą, kad stiebai nepradėtų pūti.

Nepamirškite laistyti šilauogių net pasibaigus derliui

Nors šilauogės jau nebeduoda uogų, tai nereiškia, kad joms nebereikia vandens. Drėgmė svarbi ir rudenį, kai augalai ruošiasi žiemai.

Augimo sezono metu šilauogėms reikia maždaug 2,5 centimetro kritulių arba papildomo laistymo per savaitę.

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Toks drėgmės poreikis išlieka ir rudenį. Vanduo padeda augalams išlaikyti gerą būklę ir pasiruošti kitų metų derėjimui.

Laistyti patariama anksti ryte arba vėlai vakare, vandenį pilant prie pat augalo pagrindo. Taip mažiau drėgmės išgaruoja, o ant lapų nepatenka tiek vandens, kuris galėtų sudaryti palankias sąlygas pelėsiui.

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Kai žemė įšąla, laistymą reikėtų nutraukti. Prie jo vėl grįžtama ankstyvą pavasarį.

Genėkite tik krūmams numetus lapus

Dar vienas svarbus rudens darbas – šilauogių genėjimas. Tačiau nereikėtų jo pradėti per anksti. Geriausia palaukti, kol augalai pereis į ramybės būseną. Tai galima atpažinti tada, kai krūmai jau būna numetę visus lapus.

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Pirmiausia reikėtų apžiūrėti šakas ir pašalinti nulūžusias, nudžiūvusias, ligotas bei silpnas. Taip pat verta iškirpti besitrinančius ūglius, nes dėl nuolatinės trinties gali būti pažeista jų žievė, o per pažeistas vietas lengviau plinta ligos ir kenkėjai.

Jei šakos nusvirusios ir liečia žemę, jas taip pat galima patrumpinti, kad krūmas išlaikytų tinkamą formą.

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Genint rekomenduojama pašalinti maždaug penktadalį senesnių stiebų, paliekant stipriausias ir sveikiausias šakas. Toks genėjimas padeda pagerinti oro cirkuliaciją krūmo viduje ir neleidžia augalui užauginti daugiau stiebų, nei jis gali išlaikyti.

Per tankiai augantys krūmai gali duoti smulkesnes uogas ir mažesnį derlių, todėl kasmetinis genėjimas svarbus jau kelerius metus augantiems augalams.

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Vis dėlto pirmuosius dvejus metus po pasodinimo šilauogių genėti nerekomenduojama. Šiuo laikotarpiu krūmams svarbu įsitvirtinti dirvožemyje ir užauginti sveikus stiebus.

Rudenį šilauogių netręškite

Gali atrodyti, kad prieš žiemą augalams praverstų papildomos maisto medžiagos, tačiau šilauoges tręšti rudenį nerekomenduojama.

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Trąšos gali paskatinti augimą tuo metu, kai augalai turėtų ruoštis ramybės laikotarpiui. Jei prieš pat šalčius pradeda augti nauji ūgliai, juos gali pažeisti šaltis. Vėlyvas tręšimas gali kelti pavojų ir viso krūmo būklei.

Šilauoges geriau tręšti pavasarį, kai žemė įšyla ir pradeda augti nauji ūgliai. Tręšti taip pat galima vasaros pradžioje ar viduryje, maždaug birželį arba liepą, augalams baigus derėti.

Taigi rudenį svarbiausia padėti šilauogėms pasiruošti žiemai, o ne skatinti naują augimą. Papildytas mulčio sluoksnis, pakankama drėgmė ir tinkamu metu atliktas genėjimas – darbai, kuriems verta skirti dėmesio prieš prasidedant šalčiams.

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