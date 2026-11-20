„Kalėdos yra emocija, važiavimas traukiniu yra emocija, o kai šias dvi emocijas sujungi į vieną, gauni šventišką kalėdinę nuotaiką su viena didele emocija. Džiaukimės artėjančiomis Kalėdomis ir leiskimės į keliones su kalėdiniu traukiniu“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Traukiniuose – knygos ir istorijos
Šiemet kalėdiniams traukiniams pasirinkta „Keliaujančios bibliotekos“ tema. Šventiškai dekoruotuose riedmenyse keleiviai leisis į simbolinę Kalėdų istoriją, kurioje traukinių vagonai tampa nauju pasakojimo skyriumi. Šventinę atmosferą kurs knygų, laiškų, rašymo plunksnų ir kalėdinių eglučių motyvai.
„Traukiniai jungia ne tik skirtingus Lietuvos miestus, bet ir žmones bei jų istorijas. Būtent todėl šiemet pasirinkome „Keliaujančios bibliotekos“ temą.
Ji atspindi mūsų požiūrį į kelionę traukiniu – tai yra daugiau nei nuvykimas iš taško A į tašką B. Tai laikas sau, susitikimams, mintims ir naujoms patirtims. Norime, kad šventiniu laikotarpiu ši kelionės patirtis būtų dar jaukesnė ir prasmingesnė“, – sako vadovė Kristina Meidė-Bertašienė.
Pasirinkta tema atliepia ir šiuolaikinių keleivių įpročius. Daugelis keleivių laiką traukinyje panaudoja darbui, poilsiui ar skaitymui, todėl „Keliaujančios bibliotekos“ koncepcija šiemet tapo natūraliu kalėdinių traukinių temos pasirinkimu.
Keliautojų šiemet lauks ir pasaka
Prie Vilniaus–Mockavos kryptimi važiuojančio šventinio traukinio puošimo tradiciškai prisidėjo Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“. Jos iniciatyva šiemet visuose šventiniuose traukiniuose keleivių lauks kalėdinė pasaka „Christmas Walkerus“.
Pasaka kviečia susipažinti su Vilniuje naujai atrasta rūšimi – kalėdiniais vaikštūnais – ir pasinerti į sostinės šventinę atmosferą. Nuskenavus vagone esantį QR kodą, pasakos bus galima klausytis lietuvių, anglų, lenkų ir latvių kalbomis. Lietuviškąją jos versiją įgarsino gamtininkas, fotografas ir rašytojas Marius Čepulis, o lenkiškąją – lietuvių kilmės lenkų aktorė Joanna Moro.
„Norime, kad pažintis su Vilniumi prasidėtų dar prieš atvykstant į miestą. Kalėdiniu laikotarpiu kviečiame jį atrasti lėtai vaikštant per šviesomis pasipuošusias gatves, stebint ir įsiklausant į miestą, visai kaip mūsų pasakoje.
Ji taps malonia kelionės dalimi bei kvietimu kaimynams be skubos patirti žiemos švenčių stebuklą Vilniuje, kur net vyks pirmasis „Lėčiausias Kalėdų maratonas“, – sako „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Pasak jos, „Christmas Walkerus“ istorija yra skirta visiems keliautojams, o Mockavos krypties traukinio puošimas yra papildomas dėmesys vienai svarbiausių miesto turizmo rinkų.
Vien pernai Vilnių aplankė apie 112 tūkst. svečių iš Lenkijos, kurie kasmet patenka ir tarp gausiausių turistų grupių šventiniu laikotarpiu, todėl susisiekimas traukiniu ir galimybė Lietuvos sostinę atrasti dar kelionėje yra svarbi jų viešnagės patirtis.
Atsižvelgiant į šventiniu laikotarpiu išaugantį keleivių skaičių, bilietus į kalėdinius traukinius rekomenduojama įsigyti iš anksto. Interneto svetainėje www.ltglink.lt ir mobiliojoje programėlėje keleiviai gali matyti, kuriuose reisuose kursuoja šventiniai traukiniai ir kurie vagonai yra papuošti.
Kalėdiniams traukiniams taikoma įprasta bilietų kainodara, o šiuo metu visiems bilietams galioja ir 50 proc. nuolaida, kuri sumuojama su kitomis keleiviams priklausančiomis lengvatomis.
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