Nuo raumenų skausmo kenčia daugelis: kokios galimos to priežastys?

REKLAMA

REKLAMA

Gali skaudėti ir judant, ir ramybės būsenoje – nuo lengvo maudimo iki depresijos

Įvairaus laipsnio raumenų jautrumas ir skausmas paprastai paaštrėja judant, tačiau gali pasireikšti ir ramybės būsenoje, pavyzdžiui, šiandien diagnozuojama vis daugiau fibromialgijos atvejų, kai, atrodo, skauda visą kūną, kamuoja silpnumas, raumenų tirpimai ir trūkčiojimai, nuovargis, bendras negalavimas, miego sutrikimai ar net depresija. Ne visų raumenų skausmų priežastis pavyksta atrasti – kartais jos lieka nežinomos. Vis dėlto fizioterapija, masažai ir streso valdymo technikos naudingos daugeliu lėtinio skausmo atvejų.

REKLAMA

Pagrindinė raumenų skausmo priežastis – uždegiminiai procesai

Raumenis skauda dėl to, nes formuojasi dėl raumenų pažeidimo atsiradę uždegiminiai procesai, kurių metu jaučiamas skausmas, karštis ir patinimas – t.y. pagrindiniai uždegimo požymiai. Raumenų skausmas gali būti lengvai maudžiančio pobūdžio ir vos jaučiamas, tačiau kartais jis – itin aštrus ir stiprus, visiškai apribojantis raumenų funkciją, neleidžiantis normaliai atlikti tokių kasdienių veiksmų kaip atsikėlimas iš lovos, kojinių apsimovimas ar maudymasis duše.

REKLAMA

REKLAMA

Raumenų skausmo priežasčių - šimtai

Raumenų skausmo priežasčių gali būti tūkstantis ir viena, tačiau bene dažniausias „kaltininkas“ – per didelis ir neadekvatus fizinis krūvis, kai raumenys šio krūvio paprasčiausiai neatlaiko ir jų skaidulose atsiranda pažeidimų. Taip pat gana dažnai patiriamos įvairaus laipsnio traumos, ir tai ypač dažnai atsitinka sportuojant. Kuo ekstremalesnis sportas – tuo didesnė tikimybė patirti minkštųjų ir kietųjų audinių traumas. Ypač didelė traumų tikimybė būdinga tuomet, kai žmogus sportuoja neapšilęs ir (arba) neįvertina normalių asmeninių fizinių galimybių. Be to, svarbu ne tik apšilti prieš treniruotę, bet ir atlikti tempimo pratimus po jos. Vis dėlto per didelis fizinis krūvis sportuojant ar dirbant nėra vienintelės raumenų skausmo priežastys. Gali būti ir kitų priežasčių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kitos galimos raumenų skausmo priežastys – labai įvairios

Raumenų skausmas gali atsirasti dėl pačių įvairiausių priežasčių. Nors kartais jos lieka ir nežinomos, kaip dažniausios raumenų skausmo priežastys (be fizinio krūvio ir traumų) išskiriamos šios:

Raumenų nuovargis;

Ilgalaikis stresas ir nervine įtampa;

Įvairios raumenų ir sąnarių ligos, pavyzdžiui, griaučių raumenų uždegimas ar artrozė;

Įvairios infekcinės ar autoimuninės ligos, pavyzdžiui, gripas, reumatoidinis artritas, sisteminė raudonoji vilkligė ir kt.;

Įvairios kraujotakos ligos, pavyzdžiui, venų varikozė, aterosklerozė ir kt.

Tai tik keletas dažniausiai pasitaikančių raumenų skausmo priežasčių. Vis dažniau diagnozuojamas raumenų skausmas, kuris lyg ir neturi jokios fiziologinės kilmės, tačiau asmuo ne juokais kamuojasi, sutrinka jo nuotaika ir miegas. Vienas iš pavyzdžių – fibromialgija, kai, atrodo, maudžia visą kūną, kamuoja silpnumas, miego sutrikimai ar net depresija. Tad ne taip jau ir retai raumenų skausmai siejami su psichosocialinėmis problemomis, ir, atvirkščiai, ilgalaikiai raumenų skausmai gali sukelti psichosocialines problemas. Taigi bet kokio stiprumo raumenų skausmo problemą spręsti būtina – ypač tuomet, kai skausmas neišnyksta per savaitę.

REKLAMA

Greita ir veiksminga pagalba nuo raumenų skausmo – Dolmen

Patyrus traumą rekomenduojama šaldyti ir imobilizuoti pažeistą vietą, saugoti ją nuo papildomų pažeidimų. Vis dėlto to pakanka ne visais ūmių traumų atvejais. Dolmen skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams.

Dolmen paketėlius su geriamuoju tirpalu visuomet galima turėti sportinėje kuprinėje ar teniso rankinėje, kad prireikus, tarkime, patyrus sumušimą ar raumenų patempimą, būtų galima patogiai suvartoti. Dolmen tinkamas, net jei ir nėra progos vaisto vartoti su maistu, nes jį galima vartoti ir prieš valgį, ir po valgio, ir jo metu. Dėl vaisto vartojimo būtinai pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.