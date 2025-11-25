Niekada nežinojusi, kur palaidotas senelis, lietuvių šeima sulaukė 1 skambučio: „Verkiam“

Senelio kapas buvo tapęs tikra paslaptimi visai šeimai.
Surado senelio kapą
Visai neseniai šia istorija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo kapinių skaitmenizavimo įmonė „cemety.lt“, kurie sutiko ja pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Tikra istorija: „18 metų tyla“
18 metų šeima nežinojo, kur ilsisi jų senelis.
Buvo girdėta tik tiek, kad „kažkur kitame miestelyje“, „gal tose kapinėse“, „gal buvo perlaidotas“. Metai slinko, žmonės keitėsi, o vieta taip ir liko paslaptimi – tarsi žodis, kurio niekas nebeištaria.
Vieną dieną šeima parašė mums. Labai paprastai:
„Gal galėtumėt padėti? Nežinom, nuo ko pradėti.“
Pradėjome nuo senų žurnalų, nuo ranka rašytų puslapių, kuriuose raidės jau švelniai išblukusios. Po truputį - pavardės variantai, datos, seni kvartalai, kelios galimos vietos. Atrodė, kad istorija pati ima vedžioti už rankos.
Ir tada – tas momentas. Vienas įrašas, sutampantis vardas, ta pati data. Vieta, kuri buvo praradusi šeimą, ir šeima, kuri ilgai ieškojo tos vietos. Kai pranešėme radę kapavietę, žinutė buvo labai trumpa:
„Verkiam. Ačiū.“
Tą dieną jie pirmą kartą per 18 metų stovėjo prie senelio kapo.
Uždegė žvakę. Ir tyla nebeskaudėjo – ji pagaliau turėjo adresą.
Tokios istorijos primena, kodėl darome tai, ką darome. Kad niekieno atminimas neliktų paklydęs. Kad šeimos galėtų rasti tai, ką prarado ne savo noru. Kad atmintis visada turėtų kelią namo.
Jeigu ir jūs ieškote artimojo kapavietės - parašykite mums. Padėsime“, – buvo rašoma įraše.
