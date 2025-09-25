Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Net patys išrankiausi prašys antros porcijos: 4 skanūs ir paprasti receptai šiam savaitgaliui, jau pritaikyti prie „Iki“ akcijų

REKLAMA / 2025-09-25 11:02 / šaltinis: tv3.lt
Vos spėjus apsidairyti – ant nosies štai jau paskutinis rugsėjo savaitgalis. Laisvadieniais daugelis mūsų virtuvėje praleidžia daugiau laiko nei darbo dienomis, todėl jau svarsto – kokiais gardžiais naminiais patiekalais pasilepinti ir namiškius pradžiuginti šįkart? Prekybos tinklas „Iki“ siūlo išeitį: lengvai paruošiamą ir gardų savaitgalio meniu, kuris ne tik sukurs skonių šventę, bet ir padės sutaupyti pinigų.

Skanus ir šviežias savaitgalio meniu pagal naudingas IKI akcijas

Vos spėjus apsidairyti – ant nosies štai jau paskutinis rugsėjo savaitgalis. Laisvadieniais daugelis mūsų virtuvėje praleidžia daugiau laiko nei darbo dienomis, todėl jau svarsto – kokiais gardžiais naminiais patiekalais pasilepinti ir namiškius pradžiuginti šįkart? Prekybos tinklas „Iki“ siūlo išeitį: lengvai paruošiamą ir gardų savaitgalio meniu, kuris ne tik sukurs skonių šventę, bet ir padės sutaupyti pinigų.

Sutaupysit ne tik maistui: 50 proc. nuolaida – buitinei chemijai ir kosmetikai

„Vienas iš patikimiausių būdų efektyviai sumažinti išlaidas – valgiaraštį planuotis pagal nuolaidas bei akcijas. Sutaupyti tikrai lengvai pavyks, kad ir kokie būtų šeimos mitybos įpročiai, nes patrauklių pasiūlymų kas savaitę „Iki“ skelbiame tūkstančiams prekių. Tad pigiau apsipirks ir ieškantys šviežio derliaus vaisių, daržovių, ir norintys sočių mėsos, paukštienos, žuvies patiekalų. Dar liko ir kelios dienos pasinaudoti didžiosiomis nuolaidomis augintinių šeimininkams – „Gyvūnų fiestos“ akcijos ėdalui, užkandžiams, žaislams ir kitoms gyvūnų prekėms sulaukė didžiulio pirkėjų dėmesio“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Kartu su kasdieniais maisto produktais pirkėjams patogu vienoje vietoje pasirūpinti ne tik gyvūnais, bet ir savimi bei namų švara. „Iki“ yra pradėjusi naują klientams naudingą inciatyvą – VIPenktadienius su išskirtinėmis, ypač giliomis ir plačiomis nuolaidomis, kurios galioja vieną dieną. Šį penktadienį, rugsėjo 26 d., pirkėjai su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele gali naudotis net 50 proc. nuolaida buitinei chemijai ir kosmetikai. Akcija galioja ištisoms kategorijoms, tad pigiau apsirūpinkite atsargomis to, ko visada reikia namuose – skalbimo milteliais, indaplovių priemonėmis, šampūnu, dantų pasta ir kitomis būtinomis prekėmis.

Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai

Pirkėjų patogumui, „Iki“ dalijasi ir receptų idėjomis. Jos pritaikytos prie ypač gerų pasiūlymų, kurie „Iki“ parduotuvėse jau pradeda galioti ketvirtadienį ir tęsis iki sekmadienio, rugsėjo 28 d. Kad sutaupytumėte, teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle arba lojalumo kortele.

Pagerintos kultinės sluoksniuotos tuno salotos

Kas sakė, kad sluoksniuota mišrainė – tik šventiniam stalui? Soti, maistinga mišrainė bus puikūs savaitgalio priešpiečiai, o šaldytuve ji išstovės kelias dienas ir tikrai gelbės užimtą darbingą dieną. 

Dar viena proga šiam klasikiniam patiekalui – didelės nuolaidos „Iki“ būtiniausiems produktams. Ne tik šviežių morkų, svogūnų, kiaušinių įsigysite už super-kainas, bet ir pasinaudosite tik penktadienį galiojančiu išskirtiniu VIPenktadienio pasiūlymu. Tądien net 40 proc. nuolaida „Iki“ taikoma ištisoms konservuotų vaisių, daržovių bei mėsos ir žuvies konservų kategorijoms. 

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 25 min.

Reikės: 3 skardinių tuno, 4-5 marinuotų agurkų IKI, 4 CLEVER morkų, 1 indelio pjaustytų pievagrybių CLEVER, 5 kietai virtų kiaušinių, 150 g fermentinio sūrio, majonezo, kaparėlių, šviežių petražolių arba krapų, druskos, šviežiai maltų pipirų, agurkų papuošimui.

Gaminame:

  1. Išvirkite ir nulupkite morkas. Kietai išvirkite kiaušinius ir nulupkite. Tuną nusausinkite. 
  2. Ant stiklinio dubens dugno sudėkite kubeliais pjaustytų marinuotų agurkų sluoksnį. Ant viršaus užtepkite tolygų tuno sluoksnį. 
  3. Kiaušinius supjaustykite kubeliais, pagardinkite druska ir pipirais, įdėkite 2-3 valgomuosius šaukštus majonezo ir suformuokite kiaušinių mišinio sluoksnį. Iš pievagrybių sukurkite dar vieną sluoksnį. Plonai aptepkite majonezu. Ant jo uždėkite sluoksnį stambiai tarkuotų morkų (pusę vienos morkos palikite papuošimui). Ant viršaus užtepkite majonezo. 
  4. Sūrį sutarkuokite smulkia tarka ir pabarstykite salotų viršų. Viršų papuoškite morkų griežinėliais, kaparėliais ir agurkų juostelėmis. Prieš patiekdami salotas atvėsinkite šaldytuve. 

Toskanietiška lašiša su saulėje džiovintais pomidorais

Tie, kas kartą paragauja šio patiekalo, bemat įtraukia jį į nuolatinį repertuarą. Kremiška, išraiškingo skonio lašiša su daržovėmis – lengvas, elegantiškas ir nebrangus patiekalas. „Iki“ sutaupysite pagrindiniams ingredientams – lašišų pjausniams, gabalėliams ir filė taikoma net 35 proc. nuolaida, mažųjų špinatų įsigysite vos nuo 99 ct/100 g. O saulėje džiovintų pomidorų verta į sandėliuką pasidėti daugiau, nes tik penktadienį jų įsigysite net 40 proc. pigiau.

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 20 min.

Reikės: 500 g šviežios lašišos filė (padalintos į gabalėlius), 100 g IKI mažųjų špinatų, 75 g saulėje džiovintų pomidorų, 200 ml IKI grietinėlės, druskos, pipirų, 1-2 česnako skiltelių, 2 šaukštų aliejaus, 250 g vyšninių pomidorų IKI ŪKIS, 1/2 citrinos, 25 g tarkuoto kietojo sūrio, šviežių petražolių

Gaminame:

  1. Lašišą pagardinkite druska, pipirais ir iškepkite keptuvėje su šlakeliu aliejaus. 
  2. Išimkite lašišą ir atidėkite. Į keptuvę įpilkite dar aliejaus, įdėkite išspaustą česnaką su žiupsneliu druskos ir 1 minutę pakepkite. Sudėkite smulkintus saulėje džiovintus pomidorus, per pusę perpjautus vyšninius pomidorus ir pakepkite 2-3 minutes, kol jie pradės minkštėti. 
  3. Įpilkite grietinėlės ir sumažinkite ugnį iki vidutinės-mažos ir švelniai pavirkite 1-2 minutes, kol padažas ims tirštėti. Paskaninkite tarkuota citrinos žievele ir šiek tiek citrinos sulčių. Pabarstykite tarkuotu kietuoju sūriu ir pagardinkite druska bei pipirais.
  4. Į keptuvę sudėkite špinatus ir leiskite jiems suminkštėti – tai turėtų trukti vos 1–2 minutes. Išmaišykite, kad jie įsilietų į padažą. Grąžinkite lašišą į keptuvę ir ant mažos ugnies pašildykite 1–2 minutes. Patiekite papuošę petražolių lapeliais ir su makaronais, ryžiais ar kuskusu.

Sodrus viščiukų blauzdelių troškinys su paprikomis

Šis nuostabiai aromatingas patiekalas pradžiugins įvairius pojūčius: akis trauks ryški spalva, ragauti kvies kvapas, o skonis bus itin išraiškingas. O geriausia, reikės visai nedaug pastangų ir išlaidų. Šią savaitę paprikos „Iki“ – vos 1,89 Eur/kg, o įvairių rūšių „Iki“ šviežiai fasuotai mėsai, taip pat ir be antibiotikų augintų viščiukų broilerių blauzdelėms – taikoma net 20 proc. nuolaida. 

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 50 min.

Reikės: 8 šviežių viščiukų broilerių blauzdelių (užauginta be antibiotikų) IKI, 2 raudonųjų paprikų, 4-5 prinokusių pomidorų IKI ŪKIS, 2 CLEVER svogūnų, 3 skiltelių česnako, 2 šaukštų pomidorų pastos, 1 šaukštelio maltos paprikos, 1 šaukštelio čili pipirų, druskos, pipirų, šviežių petražolių. 

Gaminame:

  1. Vištienos gabalėlius įtrinkite druska, pipirais ir saldžiosios paprikos milteliais. Palaukite bent valandą, kad skoniai įsigertų, ir tuomet puode su apkepkite mėsą iš visų pusių. Tame pačiame puode apkepkite svogūną ir česnaką. 
  2. Sudėkite pomidorus (supjaustytus ir be odelės), juostelėmis supjaustytas paprikas ir čili. Įpilkite stiklinę vandens ir 2 šaukštus pomidorų pastos (arba daugiau, pagal poreikį). Virkite ant silpnos ugnies apie 40 minučių. Patiekite apibarstę petražolėmis.

Kvapnus obuolių ir slyvų trupiniuotis

Obuolys ir slyva – tarsi karališka rudens pora. Šie vaisiai skanūs ne tik vieni patys, bet ir nuostabiai dera kvapniuose kepiniuose. Vaikystę priminsiantis obuolių ir slyvų trupiniuotis abejingų nepaliks, o tiek šviežių obuolių, tiek mėlynųjų slyvų „Iki“ įsigykite už super-kainą – gerokai sutaupysite.

Porcijos: 6-8

Gaminimo laikas: 20 min. ruošti ir 50 min. kepti

Reikės: kelių obuolių, 6 slyvų, gabalėlio IKI sviesto, cinamono, puodelio IKI miltų, pusės puodelio CLEVER cukraus, pusės puodelio avižinių dribsnių CLEVER.

Gaminame:

  1. Obuolius nulupkite ir supjaustykite skiltelėmis, iš slyvų išimkite kauliukus, supjaustykite ketvirčiais ir suberkite į sviestu išteptą kepimo indą, galite paskaninti cinamonu. 
  2. Kambario temperatūros sviestą trinkite pirštais su miltais ir cukrumi, kol susiformuos trupiniai. Juos sumaišykite su avižiniais dribsniais, suberkite ant vaisių ir tolygiai paskirstykite.
  3. Pašaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 50 minučių arba kol trupiniuočio paviršius dailiai apskrus.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

