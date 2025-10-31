Nemokamai išdalins net 40 tūkstančių kelionės bilietų: nepraleiskite progos

2007 gimę asmenys jau nuo dabar iki lapkričio 13 d. 12.00 val. gali pretenduoti į nemokamus bilietus pagal programą „DiscoverEU“.
Nemokamai išdalins 40 tūkstančių kelionės bilietų
Sąlygos yra paprastos. Pretendentai Europos jaunimo portale turės atsakyti į kelis klausimus apie ES. Tie, kam nusišypsos laimė, tada 30 dienų galės nemokamai traukiniais keliauti po Europą.
Kelionės laikas – nuo 2026 m. kovo iki 2027 m. gegužės. Be to, bus suteikta nuolaidų kortelė viešajam transportui, kultūrai, apgyvendinimui bei ir kitoms paslaugoms 36 Europos šalyse.
Nuo „DiscoverES“ programos starto 2018 m. į nemokamus bilietus pretendavo daugiau kaip 1,6 mln. jaunų žmonių, 391 tūkst. juos gavo. ES duomenimis, 63 proc. programos dalyvių tai buvo pirmoji tarptautinė kelionė traukiniu, daugelis pirmą kartą keliavo be tėvų.
Daugiau kaip du trečdaliai dalyvių nurodė, kad be šios ES programos nebūtų galėję sau leisti keliones. Jauni žmonės su negalia ar ribojami sveikatos problemų gauna specialią paramą, o esant poreikiui – ir lydinčius asmenis.
