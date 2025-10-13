Į Lietuvą atkeliavo pirmasis naujas „Stadler“ elektrinis traukinys

Kelias artimiausias dienas vyks traukinio parengiamieji darbai, po to – riedmens bandymai, o vežti keleivius juo planuojama kitais metais, pranešė LTG grupė.
„Jau kitąmet Lietuvos bėgiais riedėsiantys elektriniai traukiniai bus ne tik modernūs, bet ir patogūs, atitiks visų keleivių poreikius. Atnaujintas traukinių parkas pasiūlys greitesnes keliones visoje Lietuvoje – nuo didmiesčių iki regionų“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Dėl skirtingo Lenkijos ir Lietuvos geležinkelio vėžių pločio ir nevienodų traukinių gabaritų elektrinis traukinys atskirais vagonais naktį iš sekmadienio į pirmadienį į Vilniaus intermodalinį terminalą buvo atgabentas sunkvežimiais.
„Naujasis elektrinis traukinys Lietuvoje – tai ne tik technologinis pasiekimas, bet ir mūsų komandos įsipareigojimas keleiviams. Siekiame, kad kelionės traukiniu būtų tvarios ir patogios, o naujieji traukiniai šiuos lūkesčius pavers kasdienybe – tiek keliaujant į darbą, tiek atrandant Lietuvą savaitgalį“, – pranešime sakė LTG grupės vadovas Egidijus Lazauskas.
Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni ir pritaikyti visiems keleiviams, įskaitant ir turinčius fizinio judėjimo sunkumų. Po kelių dešimtmečių į traukinius sugrąžinta ir bistro zona.
Pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ pagamins 9 elektrinius bei 6 baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrins techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą.
Be to, pernai gruodį „Stadler Rail“ antrinė Ispanijos įmonė „Stadler Valencia“ gavo 115,7 mln. eurų vertės LTG krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ užsakymą pagaminti 17 elektrinių lokomotyvų. Pirmieji lokomotyvai į Lietuvą bus pristatyti 2027 metų pradžioje.