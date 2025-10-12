Mama internete išliejo savo pyktį dėl apgailėtino pagyvenusių žmonių poros elgesio, kai jie užėmė jos rezervuotas vietas traukinyje ir atsisakė persėsti, teigdami, kad jos rezervacija nėra svarbi.
Kelionė viešuoju transportu, ypač piko valandomis, gali kelti stresą. Tačiau, laimei, kartais galite to išvengti, jei kartu su bilietu rezervuosite vietą – taip garantuosite, kad įlipę į traukinį turėsite kur atsisėsti.
Žinoma, nebent įlipę pamatysite, kad jūsų vietoje jau sėdi kitas žmogus, kuris atsisako užleisti jūsų vietą net jei gražiai jo paprašote, rašo mirror.co.uk.
Būtent tokioje situacijoje prieš kurį laiką atsidūrė viena mama, kuri su keturiais vaikais įlipo į traukinį ir nuėjo prie savo rezervuotų vietų, tačiau pamatė, kad jose sėdi pagyvenusių žmonių pora. Šeštą mėnesį nėščia Amanda Mancino-Williams pasakojo, kad buvo rezervavusi keturias vietas su staliuku viduryje, tačiau ten jau sėdėjo pora, todėl jai ir trims vaikams liko tik dvi vietos.
Kai ji paaiškino, kad vietas rezervavo, ir paprašė poros persėsti, jai buvo grubiai pasakyta, kad jos rezervacija nesvarbi ir pora atsisakė užleisti vietas.
Moters vietas traukinyje užėmė senjorų pora: negalėjo patikėti, ką jie sako
Pasipiktinusi moteris išreiškė savo jausmus socialiniame tinkle „X“ (buvęs „Twitter“).
„Jei mama su trimis vaikais ir krepšiais turi keturias rezervuotas vietas ilgai kelionei traukiniu, o jūs sėdite jų vietose pilname vagone, nesakykite jiems, kad jų bilietai nesvarbūs, o tada nežiūrėdami jiems į akis, atsisakykite vietas užleisti. Nebūkite tokiais žmonėmis“, – rašė Amanda.
Mama pasakojo, kad iš pradžių savo tris vaikus pasodino ant dviejų priešais porą esančių sėdynių ir nuėjo ieškoti traukinio palydovo, kuris pasirodė esąs supratingas ir malonus bei pasiūlė šeimai persėsti prie laisvo staliuko pirmoje klasėje – mama sutiko.
„Vienas malonus žmogus net pasiūlė man savo vietą, – toliau pasakojo moteris. – Traukinio palydovas buvo ramus, malonus ir atsiprašė bei pasakė, kad užuot bendravęs su jais, jis ketina mus perkelti prie laisvo staliuko pirmoje klasėje. Aš paėmiau krepšius, atsisukau į porą ir su šypsena pasakiau: „Mėgaukitės savo vietomis!“
„Visada užleisčiau vietą, rezervuotą ar ne, kam nors, kam jos labiau reikia. Bet kad man pasakytų, jog mano bilietai nieko nereiškia ir atsisakytų pakilti? Ar žmonės tiesiog tikisi, kad tu pasišalinsi? Man jau dabar priekaištaujama, kad paskelbiau nuotrauką dėl įprasto kasdienio įvykio. Bet argi tai nėra svarbu? Tai liks įprastu reiškiniu tik tol, kol žmonės negaus pastabų dėl savo apgailėtino elgesio. Man nusibodo ginti tokius menkystas.“
Internautai išsiskyrė į dvi grupes
Vėliau paskelbame įraše mama gyrė traukinio „CrossCountry Trains“ darbuotojus už gerą situacijos suvaldymą, nors ir stebėjosi, kas būtų nutikę, jei pirmoje klasėje nebūtų likę vietų, nes klausė, ar yra taikomos kokios nors nuobaudos tiems, kurie sėdi ne savo vietose ir atsisako jas palikti.
Ir pabaigai mama baigė savo mintį teigdama, kad kelionės traukiniu metu buvo daugiau nei šeštą mėnesį nėščia, ir pasakė, kad pagyvenusi pora puikiai matė jos nėščiosios pilvuką ir vis tik nusprendė nepakilti iš jos rezervuotų vietų.
Tačiau komentatorių nuomonės išsiskyrė. Daugelis gynė moterį ir sakė, kad ji buvo teisi, o kiti teigė, kad ji turėjo atsižvelgti į jų garbų amžių ir kad tos vietos jiems buvo reikalingesnės nei jai.
„Mane tai varo iš proto, kai taip nutinka, – rašė vienas. – Džiaugiuosi, kad traukinio palydovas buvo protingas ir pakeitė jums vietą.“
„Žmonės yra tokie, kokie yra – išlepinti ir privilegijuoti, negalvojantys ir neatsižvelgiantys į taisykles“, – teigė kitas.
„Gerbkite pagyvenusius žmones, – tvirtino kažkas. – Esu tokio amžiaus, kai jaučiuosi tarsi mane būtų partrenkęs autobusas – tikrai jokiems vaikams nebūčiau užleidęs vietos!“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!