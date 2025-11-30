Naktį jokiu būdu nemiegokite šia poza: gali baigtis liūdnai

Šį paaiškinimą „TikTok“ platformoje pateikė dr. Surajas Kukadia (dar žinomas kaip dr. Soojas), reaguodamas į kitos kūrėjos vaizdo įrašą, rašoma express.co.uk.
Jame moteris rašė: „Tai – įspėjimas nemiegoti ant pilvo“. Vaizdo įrašas buvo darytas ligoninėje.
Kas yra kostochondritas?
Kostochondritas – tai uždegimas toje vietoje, kur šonkauliai jungiasi su krūtinkauliu. NHS teigia, kad būklė gali sukelti aštrų, duriantį krūtinės skausmą, kuris stiprėja judant, paspaudus krūtinę ar giliai kvėpuojant.
Dr. Soojas aiškina: „Kremzlė, jungianti šonkaulius ir krūtinkaulį, gali sudirgti, todėl atsiranda aštrus skausmas. Miegant ant pilvo krūtinė valandų valandas spaudžiama, o tai gali sudirginti šią vietą.“
Pasak jo, riziką dar labiau didina prasta laikysena ir sunkūs fiziniai krūviai dienos metu.
Kaip gydomas kostochondritas?
Gydytojo teigimu, gydymas dažniausiai paprastas:
- poilsis;
- priešuždegiminiai vaistai (jei tinkami pacientui);
- švelnūs krūtinės ląstos tempimo pratimai;
- vengimas miego pozų, kurios spaudžia krūtinę.
Miego ekspertai „Amerisleep“ pritaria šiai rekomendacijai: sergant kostochondritu reikėtų vengti miegojimo ant pilvo ir rinktis miegą ant nugaros arba šono, jei tai nesukelia skausmo.
@doctorsooj Warning: don’t sleep on your stomach. #chestpain @piper ♬ original sound - Dr Sooj | MBBS BSc MRCGP
Kostochondrito simptomai
Pasak NHS, konstochondritą išduoda skausmas krūtinės priekyje ar šone, kuris sustiprėja, kai:
- judinate viršutinę kūno dalį;
- atsigulate;
- giliai įkvepiate;
- paspaudžiate krūtinės vidurį.
Kada kreiptis pagalbos? Į medikus reikėtų kreiptis, kai skausmas:
- plinta į rankas, nugarą, kaklą ar žandikaulį;
- sukelia spaudimo ar sunkumo jausmą;
- atsiranda kartu su dusuliu, prakaitavimu, pykinimu ar vėmimu;
- trunka ilgiau nei 15 minučių.
Tokie simptomai taip pat gali būti širdies priepuolio požymiai – pajutę nelikite abejingi ir apsilankykite pas gydytoją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.