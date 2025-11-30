 
Naktį jokiu būdu nemiegokite šia poza: gali baigtis liūdnai

2025-11-30 17:00
2025-11-30 17:00

Gydytojas socialiniuose tinkluose įspėja, kad miegojimas ant pilvo gali padidinti riziką susirgti skausminga būkle – kostochondritu.

Miegas (nuotr. SCANPIX)

Gydytojas socialiniuose tinkluose įspėja, kad miegojimas ant pilvo gali padidinti riziką susirgti skausminga būkle – kostochondritu.

0

Šį paaiškinimą „TikTok“ platformoje pateikė dr. Surajas Kukadia (dar žinomas kaip dr. Soojas), reaguodamas į kitos kūrėjos vaizdo įrašą, rašoma express.co.uk.

Jame moteris rašė: „Tai – įspėjimas nemiegoti ant pilvo“. Vaizdo įrašas buvo darytas ligoninėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kas yra kostochondritas?

Kostochondritas – tai uždegimas toje vietoje, kur šonkauliai jungiasi su krūtinkauliu. NHS teigia, kad būklė gali sukelti aštrų, duriantį krūtinės skausmą, kuris stiprėja judant, paspaudus krūtinę ar giliai kvėpuojant.

Dr. Soojas aiškina: „Kremzlė, jungianti šonkaulius ir krūtinkaulį, gali sudirgti, todėl atsiranda aštrus skausmas. Miegant ant pilvo krūtinė valandų valandas spaudžiama, o tai gali sudirginti šią vietą.“

Pasak jo, riziką dar labiau didina prasta laikysena ir sunkūs fiziniai krūviai dienos metu.

Kaip gydomas kostochondritas?

Gydytojo teigimu, gydymas dažniausiai paprastas:

  • poilsis;
  • priešuždegiminiai vaistai (jei tinkami pacientui);
  • švelnūs krūtinės ląstos tempimo pratimai;
  • vengimas miego pozų, kurios spaudžia krūtinę.

Miego ekspertai „Amerisleep“ pritaria šiai rekomendacijai: sergant kostochondritu reikėtų vengti miegojimo ant pilvo ir rinktis miegą ant nugaros arba šono, jei tai nesukelia skausmo.

@doctorsooj Warning: don’t sleep on your stomach. #chestpain @piper ♬ original sound - Dr Sooj | MBBS BSc MRCGP

Kostochondrito simptomai

Pasak NHS, konstochondritą išduoda skausmas krūtinės priekyje ar šone, kuris sustiprėja, kai:

  • judinate viršutinę kūno dalį;
  • atsigulate;
  • giliai įkvepiate;
  • paspaudžiate krūtinės vidurį.

Kada kreiptis pagalbos? Į medikus reikėtų kreiptis, kai skausmas:

  • plinta į rankas, nugarą, kaklą ar žandikaulį;
  • sukelia spaudimo ar sunkumo jausmą;
  • atsiranda kartu su dusuliu, prakaitavimu, pykinimu ar vėmimu;
  • trunka ilgiau nei 15 minučių.

Tokie simptomai taip pat gali būti širdies priepuolio požymiai – pajutę nelikite abejingi ir apsilankykite pas gydytoją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

