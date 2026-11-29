Šią savaitę Saulė toliau keliaus optimistišku ir nepaprastai veikliu, nuolat naujų galimybių ieškančiu Šaulio Zodiako ženklu. Kol Saulė čionai, mes nuolat ieškosime naujų kelių, naujų galimybių ir naujų dalykų apskritai. Ir ne tiktai ieškosime, bet ir aktyviai jų sieksime.
Dalykinio gyvenimo valdovas bus Skorpiono ženkle, energingai žygiuos pirmyn, bus įdėmus, įžvalgus, kritiškas, be to labai aiškiai matantis kas yra tikra, kas yra apčiuopiama ir ką galima panaudoti praktiškai. Dėl to dalykinis gyvenimas sparčiai žygiuos pirmyn, tačiau derybos dalykinėje srityje vyks absoliučiai be jokių kompromisų.
Kartu Merkurijus Skorpiono ženkle – tai ir klestinti tiriamoji žurnalistika; atitinkamai galime tikėtis įspūdingų istorijų, taip pat tai silpnųjų vietų žinių, informacijos sraute matymas ir šalinimas. Vėlgi, įgelti kam nors žodžiu irgi sektųsi kuo puikiausiai.
Gražioji Venera tęsia savo kelionę Svarstyklių ženklu, tačiau penktadienį pereis į Skorpioną. Venera Svarstyklėse – stilinga ir elegantiška, taip ir mus elgtis mokys. Beje, šį rudenį tokių jos pamokų buvo nemažai. Tačiau perėjusi į Skorpioną ji pakeis savo būseną, taps aistringa, kai kada pavydi ir linkusi manyti, kad tikslas pateisina visas venerietiškas priemones, kurios tik būtinos konkrečiu atveju. Žinoma, ji mokys mus kaip jomis naudotis.
Kariūnas Marsas dabar yra ir bus Mergelės ženkle, dėl to bus atidus, tikslus ir analitiškas. Veltis į beatodairiškas kautynes visai nenorės, tačiau bus linkęs ramiai ir apskaičiuotai smogti ten kur reikia ir tiksliai taip kaip reikia. Išoriškai tai gali būti nelabai įspūdinga, tačiau karybos prasme – nepaprastai efektyvu. Taip mūšių laukai ir atrodys. Beje, vis daugiau reikšmės įgis apkasai ir visokie įtvirtinimai, taip pat kova su jais.
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