Motinos dienai artėjant: kaip išsirinkti šviežias gėles, kad jos džiugintų kuo ilgiau?

„Dovanojant gėles mamai, kažkokių taisyklių nėra – kiekvienas geriausiai pažįstame savo mamą ir, ko gero, žinome, kokios gėlės yra jos mėgstamiausios. Ar tai būtų tulpės, ar originalesnės kompozicijos, pavyzdžiui, aguonos, vėdrynai ar frezijos, svarbiausia – parodytas dėmesys“, – teigia S. Pranckūnė.

Raudona rožė – tai meilė. O raudona tulpė?

Daug apie gėles ir jų priežiūrą galinti papasakoti sodininkystės entuziastė sako, jog balta spalva simbolizuoja tyrumą, geltona – džiaugsmą ir pozityvumą, o raudona atspindi jausmus, išraiškingumą ir energiją. Nors daugelis tam tikrą simboliškumą pagal spalvas suteikia rožėms, tulpių spalvos taip pat turi tam tikrą reikšmę.

„Dažniausiai simbolius suteikiame rožėms, bet tulpės – ne išimtis. Rausva jų spalva simbolizuoja švelnumą, o alyvinė siejama su ištikimybe. Žinoma, dovanojant gėles galima atsižvelgti į jų spalvas ir su jomis susietus simbolius. Tačiau kur kas svarbiau, jog dovanojamos gėlės būtų gražios tiek jums, tiek ir jūsų mamoms“, – sako daržininkė.

Šviežiausios – neprasiskleidusios gėlės

Paklausta, kaip reikėtų įvertinti perkamų gėlių šviežumą, sodo ir daržo augalų specialistė pataria įvertinti visų gėlės dalių – žiedo, kotelio, lapų – būklę.

„Žiedas turėtų būti tvirtas, neapvytęs, be pageltusių ar tuo labiau papuvusių žiedlapių. Žvalgantis tulpių, geriausia rinktis dar neprasiskleidusias – taip žinosite, kad jos yra tikrai šviežios“, – pataria S. Pranckūnė.

Gėlės šviežumą išduoda ir jos kotelio galiukas. Pastebima, kad jei kotelio apačia yra paburkusi ir platesnė nei visas likęs kotelis, tikėtina, kad gėlė nėra šviežia. Be to, jei galiukas – pajuodęs, tokios gėlės geriau nesirinkti – kotelio apačia turi būti žalios spalvos.

Taip pat patariama gerai apžiūrėti gėlių lapus. Jie turėtų būti sodriai žalios spalvos, stangrūs, kai kurių gėlių – net blizgūs. Jie neturi būti apvytę, su gelsvomis ar rusvomis dėmėmis.

Iššūkis – kuo ilgiau išlaikyti gėles šviežias

Gavus dovanų gėlių, neretas galvoja, kaip jas kuo ilgiau išlaikyti šviežias. Nors kiekviena gėlė yra savaip „kaprizinga“, „Lidl“ sodo ir daržo ambasadorės S. Pranckūnės teigimu, yra keletas bendrų priežiūros taisyklių, kuriomis ir reikėtų vadovautis.

„Pašalinkite nuo stiebo lapelius, kurie vazoje panyra po vandeniu – kitaip lapeliai pradės pūti. Be to, pamerktas gėles reikėtų saugoti nuo aukštos temperatūros, todėl jų nereikėtų laikyti prie radiatoriaus, židinio ar kito šilumos šaltinio. Vengti reikėtų ir tiesioginių saulės spindulių“, – gėlių priežiūros subtilybes vardija specialistė.

Norint pamerktas gėles išlaikyti kuo šviežesnes, reikėtų reguliariai keisti vandenį ir patrumpinti kotelius. Nurodoma, kad gėlių su sumedėjusiais koteliais galiukus reikėtų pjauti įstrižai arba nesmarkiai padaužyti plaktuku – taip jos lengviau pasisavins vandenį.

„Nemerkite tulpių ar kitų gėlių kartu su kitomis, kurios išskleidžia gleives, pavyzdžiui, narcizais – jie gali „apnuodyti“ toje pačioje vazoje pamerktas gėles. Be to, jei į vazą merkiate puokštę, patikrinkite, ar koteliai nėra per smarkiai suveržti – kitaip augalai nepasisavins vandens“, – paaiškina S. Pranckūnė.

Į vandenį, kuriame laikomos skintos gėlės, rekomenduojama įberti specialiai tokioms gėlėms skirtų trąšų ar vitaminų – jie taip pat suteiks šviežumo. Galima rinktis ir natūralesnes priemones, pavyzdžiui, valgomąją sodą, obuolių sidro actą, arba vazą su gėlėmis nakčiai pastatyti į šaldytuvą – taip gėlės ilgiau išliks šviežios ir gražios.

Svarbios – ir pirmos kelios valandos

Su didesniu iššūkiu išlaikant gėlių šviežumą gali susidurti tie, kurie savaitgalį pas mamas keliaus ilgesnius maršrutus automobiliais, traukiniais ar autobusais. Tačiau daržininkė S. Pranckūnė turi patarimų ir jiems.

„Ten, kur perkate gėles, galite paprašyti vandens maišelio ar specialaus indo su vandeniu. Kita išeitis – apsukti kotelių galiukus gerai sudrėkintu skudurėliu ar popieriniu rankšluosčiu, o tada ant viršaus dar kartą apsukti plastikiniu maišeliu“, – pasakoja ji.

Vežant gėles automobiliu, patariama gėlių puokštei skirti pakankamai vietos, kad ji nesiliestų prie kitų daiktų. Be to, kelionės metu rekomenduojama palaikyti vėsesnę temperatūrą, bet su kondicionieriumi nereikėtų persistengti.

„Be abejo, saugokite gėles nuo tiesioginių saulės spindulių. Todėl nereikėtų puokštės išimti iš apsauginės pakuotės ar popieriaus – tai padarykite tik prieš įteikdami gėles“, – pabrėžia S. Pranckūnė.

Vazoninės gėlės – ilgesniam džiaugsmui

Šviežios, ką tik skintos gėlės spinduliuoja pavasariu, tačiau pavasarišku džiaugsmu dalytis galima ir dovanojant gėles vazonėliuose. Jos džiuginti gali kur kas ilgiau, bet net ir joms reikia tinkamos priežiūros.

Dovanų gautas vazonines gėles patariama ilgai nelaukus persodinti į erdvesnį vazoną, su didesniu žemių kiekiu. Nors yra tam tikri augalai, kuriems būdingas ramybės periodas – jiems kurį laiką papildomų maistinių medžiagų nereikės, daugeliui gėlių po kelių mėnesių laikymo prireiks papildomo maitinimo.

Sulėtėjęs augimas, silpni, ištįsę stiebeliai, nusvirę lapai, nenoras žydėti – ženklai, išduodantys, jog kambarines gėles reikia nedelsiant patręšti. Tam pravers natūralios trąšos iš namie turimų produktų: kavos ir arbatos tirščiai, cukrus, svogūnų ir kiaušinių lukštai, bananų žievės ir kt.

Jei naudojamos specialios, kambariniams augalams skirtos trąšos, prieš tręšiant kambarines gėles, patariama sudrėkinti vazone esančias žemes kambario temperatūros vandeniu – taip pilamos trąšos nenudegins augalo šaknų. Tačiau nereikėtų persistengti su trąšomis – kitaip augalai riebėja, nesivysto, anksčiau laiko nukrenta pumpurai, kai kurios gėlės netgi gali susirgti grybelinėmis ligomis.