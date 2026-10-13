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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirus Henrikui Vaitiekūnui paaiškėjo jautri detalė: to padaryti nespėjo

2026-10-13 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-13 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva neteko iškilios asmenybės – eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas, redaktorius, televizijos veidas Henrikas Vaitiekūnas, kurį dar ilgai prisimins ne vienas žiūrėdamas archyvinius laidų įrašus ar skaitydamas didelio populiarumo sulaukusią knygą „Felčerio užrašai“. Tai turėjo būti ne vienintelė jo knyga – jį prisimenantys leidėjai atskleidė, kad H. Vaitiekūnas buvo pradėjęs rašyti romaną, kurio taip ir nesulaukė nei leidykla, nei skaitytojai.

Lietuva neteko iškilios asmenybės – eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas, redaktorius, televizijos veidas Henrikas Vaitiekūnas, kurį dar ilgai prisimins ne vienas žiūrėdamas archyvinius laidų įrašus ar skaitydamas didelio populiarumo sulaukusią knygą „Felčerio užrašai“. Tai turėjo būti ne vienintelė jo knyga – jį prisimenantys leidėjai atskleidė, kad H. Vaitiekūnas buvo pradėjęs rašyti romaną, kurio taip ir nesulaukė nei leidykla, nei skaitytojai.

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Atsisveikindami su autoriumi ir pagerbdami jo atminimą, BALTO leidyklos namų atstovai socialiniuose tinkluose paviešintame įraše prisiminė jo neblėstantį humoro jausmą, ištikimybę skaitytojams ir darbą prie knygų net tada, kai teko dažnai varstyti gydymo įstaigų duris.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Henrikas Vaitiekūnas

Leidėjai pagerbė Henriko Vaitiekūno atminimą

Net sunkiausiomis akimirkomis H. Vaitiekūnas gebėjo ne tik juokauti, bet ir atsiduoti darbui – išleidęs knygą, jis aktyviai vyko į susitikimus su skaitytojais visoje Lietuvoje, tam užkirsti kelio neleisdavo net ištikusiems netikėtumams.

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Leidėjų teigimu, velionis buvo pradėjęs rašyti dar vieną knygą, šįkart romaną, kuris buvo labai laukiamas, tačiau dienos šviesos išvysti nebespėjo.

„Nuoširdžiai užjaučiame Henriko Vaitiekūno artimuosius

Jis juokaudavo net tada, kai skaudėjo. Henriko Vaitiekūno knyga „Felčerio užrašai“ buvo rengiama spaudai tarp trumpesnių, o kai kada ir ilgų jo vizitų į Santaras. Nieko tokio, jei ir nespėtume, ramindavo redaktorę, autoriaus mirtis parduoda geriausiai. Bet jis suspėjo viską ir dar daugiau – su knyga apvažiavo turbūt visą Lietuvą, neatmesdamas nė vieno kvietimo.

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Sykį, kai pakeliui į Klaipėdą užgeso jo seno automobilio variklis, užuot grįžęs į Vilnių, suplojo penkis šimtus eurų už automobilio partempimą namo, o jis pats vis tiek nusigavo į susitikimą su jo laukusiais skaitytojais. Ir užuot dejavęs dėl išlaidų, juokavo, kad taip visu grožiu atsiskleidžia tikroji knygos vertė.

Kažkur Henriko kompiuteryje turėtų būti likęs pradėtas rašyti romanas, kurio leidykloje labai laukėme. Žinant Henriką, jis tikrai baigs jį rašyti net sėdėdamas ten aukštai, ant debesies. Tikrai nesiilsės.

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„Taigi, galite būti ramūs: su mirtimi jūs nesusitiksite. Kaip sakė senasis graikų filosofas Epikūras, kol jūs esate, tol mirties nėra, o kai mirtis ateis, jūsų jau nebebus.“ – Henrikas Vaitiekūnas „Felčerio užrašai“

Mikos Savičiūtės nuotr.“, – „Facebook“ prisiminimais dalijosi BALTO leidyklos namai.

Mirė žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie H. Vaitiekūno netektį pranešta sekmadienį.  Šią žinią portalui lrt.lt patvirtino LRT operatorius Sigitas Kazlauskas.

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Kaip skelbiama, H. Vaitiekūnas gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžyje, tais pačiais metais kartu su šeima persikėlė gyventi į uostamiestį ir ten baigė Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą bei vaikų muzikos mokyklą. 

1969 m. dirbo „Valstiečių laikraštyje“, vėliau – „Vakarinių naujienų“, Vilniaus bei Šalčininkų rajonų laikraščių redakcijose. 

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Lietuvos televizijos „Panoramos“ redakcijos reporteriu H. Vaitiekūnas dirbo 1978–1993 m., vėliau kūrė televizijos laidas. 

Nurodoma, kad per savo karjerą jis yra sukūręs 15 autorinių laidų, iš kurių žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“. Po aktyvaus profesinio etapo H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti jo knygoje „Felčerio užrašai“. 

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Užuojautą išreiškė ir Gitanas Nausėda

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda reiškia užuojautą dėl žurnalisto Henriko Vaitiekūno mirties.

„Henrikas Vaitiekūnas – legendinis žurnalistas, kuriam paprastų žmonių istorijos ir gyvenimai rūpėjo labiau nei politika. Jis mokėjo į kasdienybę pažvelgti su švelniu humoru, o į sudėtingus gyvenimo išbandymus – su išmintimi ir tikėjimu.

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H. Vaitiekūno gebėjimas pastebėti žmogų, išgirsti jo istoriją ir dalytis savo patirtimi praturtino Lietuvos žurnalistiką ir paliko ryškų pėdsaką“, – rašoma Prezidento užuojautoje.

Pasak šalies vadovo, H. Vaitiekūnas savo profesinę patirtį, laiką ir energiją negailėdamas skyrė ne tik žurnalistikai, bet ir jaunųjų kolegų ugdymui bei savanorystei. Savo veikla jis liudijo, kokią reikšmę turi nuoširdus dėmesys kitam žmogui, atjauta ir noras padėti.

Šalies vadovas reiškia nuoširdžią užuojautą H. Vaitiekūno šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos žurnalistų bendruomenei.

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