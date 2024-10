Menopauzė: užklumpa visas, tačiau nemalonių simptomų galima ir išvengti

REKLAMA

Įprastai moters klimaksas vyksta etapais: pirmieji premenopauzės simptomai trunka kelerius metus, kol tarp 45-55 metų išnyksta menstruacijos. Kai menstruacijos nepasirodo 12 mėnesių iš eilės, diagnozuojama menopauzė.

„Į vaistinę užėjusios vyresnės moterys neretai prašo patarimo, kaip pagerinti savo savijautą ir išspręsti sveikatos problemas, kylančias dėl organizme vykstančių pokyčių. Neseniai viena 50-metė klientė taip ir įvardino, kad iki menopauzės jautėsi sveika, o šiai prasidėjus pasijuto visiška ligone. Po profilaktinio sveikatos patikrinimo paaiškėjo, kad ir cholesterolio, ir gliukozės lygis kraujyje yra per didelis. Pasidarė sunku kontroliuoti kraujospūdį, kuris tai pakildavo iki 200 mmHg, tai nukrisdavo iki 110 mmHg. Nuolatinis prakaitavimas ir karščio bangos trukdė dirbti, miegoti. Nors ir stengėsi laikytis dietos, svoris vis tiek augo, prastėjo nuotaika“, – pasakoja „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Kristina Šnirpūnienė.

Pasak jos, už premenopauzės metu vykstančius pokyčius moters organizme atsakingas „moteriškas“ hormonas estrogenas – šiam pradėjus mažėti, prasideda įvairūs negalavimai.

„Estrogenas atsakingas ne tik už moters lytinių organų sveikatą, bet ir turi didžiulę įtaką visam moters organizmui: reguliuoja baltymų sintezę ir raumenų masę, aktyvina riebalų apykaitą ir reguliuoja kūno svorį, mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Estrogeno pagalba didėja kaulų masė, pagerėja kalcio rezorbcija žarnyne, plečiasi periferinės kraujagyslės, gerėja jų elastingumas. Taip pat estrogenas palaiko smegenų veiklą, odos drėgnumą, jis normalizuoja makšties gleivinę ir dalyvauja gaminant kolageną“, – vardina K. Šnirpūnienė.

Svarbus fizinis ir protinis aktyvumas

Menopauzės simptomai gali būti labai individualūs: vienoms moterims pasireiškia tik dalis negalavimų, kitos jaučiasi puikiai. Kad organizme prasidedančius pokyčius būtų lengviau išgyventi, vaistininkė pataria skirti daugiau dėmesio savo sveikatai.

„Kaip moteris jaučiasi artėjant menopauzei, labai priklauso ir nuo gyvenimo būdo – mitybos, fizinės veiklos. Reguliarus sportas, ne mažiau kaip tris kartus per savaitę, ne tik padeda palaikyti kūno svorį, bet ir deginti riebalinį sluoksnį, padidinti raumenų masę. Be to, moksliškai įrodyta, kad aktyviai sportuojant smegenyse išsiskiria daugiau „laimės“ hormonų, todėl gerėja nuotaika ir miego kokybė“, – sako K. Šnirpūnienė ir primena, kad moterims reikėtų nepamiršti ir Kėgelio pratimų, kurie stiprina dubens raumenis ir apsaugo nuo galimo šlapimo nelaikymo.

Žengiant į menopauzę svarbi ir tinkama mityba: maistas neturėtų būti riebus, rekomenduojama valgyti daugiau baltyminio maisto – pupelių, lęšių, avinžirnių. Taip pat patariama į mitybą įtraukti daugiau žuvies, kurioje gausu Omega 3 riebiųjų rūgščių ir vitamino D: lašišos, menkės, skumbrės, silkės, sardinių.

„Šiuo laikotarpiu moterims reikėtų atsisakyti saldumynų ir užkandžių su dideliu kiekiu cukraus, hidrintais riebalais. Subalansuota mityba neleis vystytis cukriniam diabetui, didėti „blogąjam“ cholesteroliui. Itin svarbu kasdien vartoti daug vandens, nes pakankamas jo kiekis organizme neleidžia sausėti odai ir gleivinėms, sumažina šlapimo pūslės ir šlapimtakių infekcijų riziką“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

Rūkančioms moterims patariama šio žalingo įpročio atsisakyti – dėl rūkymo prastėja kraujagyslių būklė, mažėja jų elastingumas, didėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Be to, moksliškai įrodyta, kad rūkymas priartina menopauzę 2-3 metais.

K. Šnirpūnienė atkreipia dėmesį, kad artėjant menopauzei svarbu skirti pakankamai laiko miegui, nes tinkamas poilsis padeda ne tik smegenų veiklai, atminčiai pagerinti, bet ir normaliam kūno svoriui palaikyti.

„Nereikia galvoti, kad sulaukus menopauzės gyvenimas baigiasi. Patariu moterims toliau mėgautis joms patinkančia veikla, mokytis naujų dalykų – šokti, sportuoti, naujų užsienio kalbų, dalyvauti protmūšiuose, spręsti kryžiažodžius. Aktyvi protinė veikla padeda palaikyti smegenų veiklą ir prisideda prie geresnės savijautos bei nuotaikos“, – sako ji.

Simptomams lengvinti – maisto papildai

Premenopauziniame laikotarpyje reiktų skirti daugiau dėmesio ir profilaktiniams sveikatos tyrimams. Šalia nemokamų cholesterolio, cukraus, hemoglobino tyrimų, reikėtų papildomai atlikti skydliaukės, vitamino D ir kaulų tankio tyrimus. Laiku pastebėta ligos pradžia palengvina ir pagreitina gydymą. Į menopauzę žengiančioms moterims galima vartoti ir specialius maisto papildus menopauzės simptomams lengvinti.

„Karščio bangas“ sušvelnina fitoestrogenai (izoflavonai ir lignanai), išskirti iš tokių augalų, kaip raudonasis dobilas, kekinė blakėžudė, soja, linų sėmenys, kininis skudutis. Dažnai šie maisto papildai būna sudėtiniai, tad vaistinėje reikėtų drąsiai įvardinti visus nusiskundimus – taip bus lengviau parinkti jums tinkamiausius maisto papildus. Juos reikėtų vartoti reguliariai, tiksliomis valandomis ir dozėmis, ne trumpiau kaip 3 mėnesius“, – sako K. Šnirpūnienė.

Vaistininkė pataria nesigėdyti ir menopauzės metu kylančių intymių problemų – jas galima išspręsti įvairiomis drėkinančiomis bei natūralią mikroflorą atkuriančiomis žvakutėmis. Jei jos nepadeda, gydytojai skiria vietinio poveikio žvakutes su estrogenu. Geriamas, sisteminio poveikio estrogenas skiriamas tik tokiu atveju, kai moters savijauta būna ypač prasta, be to, gydymas estrogenu įprastai taikoma neilgai, kad nepadidėtų krūties vėžio rizika.