Meghan Markle derinio kaina atėmė žadą gerbėjams: sužibo per vyro gimtadienį

43 metų Sasekso kunigaikštienė pasirinko rafinuotą įvaizdį vilkėdama prabangaus italų prekės ženklo „Giuliva Heritage“ suknelę „Edda“ be rankovių ir su apykakle, kurios kaina – 1050 svarų sterlingų (1247 eurų).

Kaip rašoma prekės ženklo interneto svetainėje, šiam laikui nepavaldžiam kūriniui, pasiūtam iš tvaraus medvilnės ir vilnos mišinio, sukurti prireikė šešių valandų, rašoma dailymail.co.uk.

Dviejų vaikų motina prie suknelės priderino 325 svarų sterlingų (386 eurus) kainuojančią rudą „Caroline Herrera“ rankinę ir 620 svarų sterlingų (736 eurus) kainuojančius vieno mėgstamiausių jos prekių ženklų „Aquazzura“ aukštakulnius.

Prie įvaizdžio ji priderino klasikinius 92 svarų sterlingų (109 eurų) vertės „Ray-Ban“ akinius nuo saulės ir savo pagrindinius papuošalus: 21 400 svarų sterlingų (25 408 eurų) vertės auksinį laikrodį „Cartier tank Française“ ir 7 050 svarų sterlingų (8 370 eurų) vertės geltono aukso apyrankę „Love“.

Meghan pasipuošė laisvai krintančiomis garbanomis ir pasirinko vasarišką, rausvą makiažą, dėl kurio išryškėjo jos įdegis.

Dalyvavo renginyje

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė pasirodė George Zajfen teniso turnyre, skirtame Kelly McKee Zajfen mirusio sūnaus George garbei.

Vaikų teisių aljanso renginys buvo skirtas George, kuris mirė būdamas vos devynerių 2022 m. liepą, kai buvo rastas negyvas jų šeimos namuose, atminti.

Žinoma, kad Meghan buvo gera draugė su Zajfen, viena iš aljanso, kuris remia nėščias ir vaikus auginančias paaugles Los Andželo globos sistemoje, įkūrėjų.

Princo Harry gimtadienio dieną – kitą dieną po teniso varžybų – „Instagram“ žinutėje modelis Zajfen ir jos šeima padėkojo Saseksams už paramą šeštadienį vykusiose varžybose.

Šalia penkių nuotraukų ilgos žinutės pabaigoje jie rašė: „Sveikiname su 40-uoju gimtadieniu H! Tegul ši kelionė aplink saulę būna pati geriausia“.

Turnyre dalyvavo ir kitos žvaigždės: „Property Brothers“ žvaigždė Džonatanas Skotas, „New Girl“ aktorė Zooey Deschanel, „Scrubs“ aktorius Zach Braff ir Meghan draugė bei buvusi kolegė iš „Suits“ Abigail Spencer, pranešė „People“.

Pranešime pateiktose nuotraukose hercogas ir hercogienė pozavo su Zajfenų šeima – Harry vilkėjo marškinėlius ir švarką, o Meghan – dramblio kaulo spalvos suknelę.

Zajfen šeima rašė, kad tai buvo „neįtikėtina diena, kupina emocijų ir daug meilės“, o surinktos lėšos „bus tiesiogiai skirtos globojamiems vaikams remti, užtikrinant jiems teisinę apsaugą, išteklius ir galimybes, kurių jie nusipelnė, taip siekiant pagerbti mūsų nuostabaus sūnaus Georgie atminimą“.

Toliau jų pranešime rašoma: „Renginio metu bendruomenės narių pasirodė su kaupu ir aš tuo žaviuosi! Pasiruoškite dienų dienas skelbti šios stebuklingos popietės nuotraukas, nes turiu tiek daug žmonių, kuriems turiu padėkoti, kokie jūs visi esate nuostabūs!

Bet pirmiausia – ačiū mūsų rėmėjams, Archewell fondui. Harry ir Meghan, jūs buvote mūsų šeimos kelrodė šviesa ne tik dėl to, kad parodėte draugystę, bet ir dėl to, kad kasdien atliekate neįtikėtiną Archewell fondo darbą.

Žaviuosi jūsų atsidavimu bendruomenei ir draugystei. Vaikų teisių aljanso vardu dėkojame jums. Savo šeimos vardu mes jus mylime.“

Turnyre, kuris rengiamas jau 20 metų, bet neseniai buvo pervadintas Džordžo garbei, vyko apvaliųjų dvejetų varžybos ir pietūs.

Hercogienė palaikė Zajfen išgyvenant sielvartą po George mirties – anksčiau Zajfen Meghan apibūdino kaip „neįtikėtiną draugę ir motiną“, pridurdama, kad ji „visada pirmoji pasako „taip“ ir palaiko tuos, kuriuos myli“.

Sveikinimai iš karališkosios šeimos

Harry, kuris po pasitraukimo iš monarchijos gyvena Kalifornijoje, sekmadienį savo gimtadienį praleido su Meghan ir jų vaikais princu Archie ir princese Lilibet. Teigiama, kad vėliau jis išvyko į susitikimą su artimais draugais.

Tai įvyko princui Williamui ir Kate socialinėje žiniasklaidoje paskelbtoje žinutėje pasveikinus Harry su 40-uoju gimtadieniu.

Velso princas ir princesė pasidalijo ankstesniu karališkosios šeimos įrašu „X“ ir pridėjo savo žinutę: „Sveikiname Sasekso hercogą su 40-uoju gimtadieniu!“

Kai kurie šį įrašą laikys netikėtu žingsniu, atsižvelgiant į neišspręstą įtampą tarp brolių. Jų susvetimėjimas nemažėja, o hercogo santykiai su tėvu karaliumi taip pat yra įtempti.

Iš karališkosios šeimos paskyros buvo paskelbta pirmoji vieša Harry gimtadienio žinutė nuo 2021 m. Įraše, kuriuo buvo pasidalinta X, buvo parašyta paprastai: „Linkime Sasekso hercogui šiandien labai laimingo 40-ojo gimtadienio!“.

Prie žinutės taip pat buvo pridėta besišypsančio Harry nuotrauka ir gimtadienio torto emociukas.

Pasirinkta Harry nuotrauka – daryta 2018 m., kai jis buvo dirbantis karališkosios šeimos narys – buvo nufotografuota per vizitą į Dubline, o šalia jo buvo Meghan, tačiau ji buvo iškirpta.

Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex! https://t.co/ZKJbYDmV6L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 15, 2024

Metų apžvalga

Šie metai karališkajai šeimai buvo prilyginami „linksmiesiems kalneliams“: ir karaliui, ir Velso princesei buvo diagnozuotas vėžys.

Kai vasario mėnesį buvo paskelbta šokiruojanti žinia apie karaliaus sveikatą, Harry nuskrido transatlantiniu lėktuvu pas jį, tačiau jo susitikimas su tėvu truko vos 45 minutes.

BBC paskelbtuose komentaruose kunigaikštis sakė: „Buvau susirūpinęs dėl 30-ies, o jaudinuosi dėl 40-ies“ ir apibūdino, kad tėvystė jam suteikė naują tikslo jausmą padaryti „šį pasaulį geresniu“.

Šiais metais Harry išbandė savo jėgas skeletono bobslėjuje, kai prisijungė prie Kanadoje besitreniruojančių „Invictus Games“ žaidynių dalyvių, ir surengė beveik karališkas keliones į Kolumbiją ir Nigeriją.

Kolumbijoje Meghan kalbėjo diskusijoje apie afroamerikiečių kilmės moteris ir valdžią ir papasakojo, kaip jos trejų metų dukra Lili „visiškai atrado savo balsą“.

Pora taip pat atnaujino savo interneto svetainę „Archewell“, pervadindama ją į Sussex.com ir pavadindama „The Office of Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex“.

Gegužę Harry atvyko į Londoną švęsti Invictus žaidynių dešimtmečio ir dalyvavo pamaldose Švento Pauliaus katedroje, tačiau su broliu ar tėvu nesusitiko.

Birmingemas laimėjo konkursą rengti šias sporto varžybas 2027 m.. Hercogas pasveikino miestą su sėkme ir tikėjosi, kad po trejų metų dalyvaus žaidynėse Jungtinėje Karalystėje.

Liepos mėnesį Harry gavo Pato Tillmano apdovanojimą už nuopelnus, kurį sporto kanalas ESPN skiria sporto pasaulio asmenims už tai, kad pasinaudojo savo platforma, kad „pakeistų pasaulį“.

Tačiau Pat Tillman motina Mary, kaip pranešama, išreiškė šoką, kad šis apdovanojimas buvo suteiktas „tokiam prieštaringai vertinamam ir prieštaringai vertinamam asmeniui“.

Savo kalboje Harry gyrė M. Tillman ir sakė: „Jos pasisakymas už Pat palikimą yra labai asmeniškas ir aš ją gerbiu. Motinos ir sūnaus ryšys yra amžinas ir pranoksta net didžiausias netektis“.

Tuo tarpu laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, kad teisinė kova su Vidaus reikalų ministerija dėl jo saugumo Jungtinėje Karalystėje „sužlugdė“ karalių.

Vasario mėnesį Harry pralaimėjo Aukščiausiojo teismo procesą prieš Vidaus reikalų ministeriją dėl sprendimo pakeisti jo asmens saugumo lygį, kai jis lankosi Jungtinėje Karalystėje, tačiau jam buvo uždegta žalia šviesa pateikti apeliaciją.

Bylos nagrinėjimo metu teismui buvo pasakyta, kad Harry mano, jog jo vaikai negali „jaustis kaip namie“ Jungtinėje Karalystėje, jei ten „neįmanoma užtikrinti jų saugumo“ ir kad jam gresia didesnis pavojus nei jo mirusiai motinai, nes yra „papildomų rasizmo ir ekstremizmo veiksnių“.

Meghan pradėjo naują verslą, švelniai pristatydama savo prekės ženklą „American Riviera Orchard“, kai išsiuntė dovaną – riboto leidimo braškių uogienę – savo draugams.

Gruodžio mėn. pasirodys naujas Harry „Netflix“ dokumentinis serialas apie polo pasaulį.

Rugpjūtį hercogas trumpam grįžo į Jungtinę Karalystę į savo dėdės lordo Felloweso laidotuves, kai apsistojo Althorpe, savo mirusios motinos Velso princesės Dianos protėvių namuose.

Pranešama, kad per pamaldas bažnyčioje jis su Williamu nebendravo.

Šio mėnesio pabaigoje hercogo laukia kelionė į Niujorką, kur jis apsilankys savo fondo „Archewell Foundation“ tikslais, taip pat dalyvaus Afrikos parkų, „The Halo Trust“, „The Diana Award“ ir „Travalyst“ projektuose.