Medikai mamai aiškino, kad ji išsigalvoja dukros ligą: vėliau atsiprašinėjo visi

Mama, kuriai buvo sakoma, kad ji be reikalo jaudinasi dėl įsivaizduojamos ligos, dabar pasakoja, kad pasitikėjo savo intuicija, kol galiausiai dukrai gavo sunkios smegenų ir stuburo ligos diagnozę, rašo mirror.co.uk.

Reikalavo išsiaiškinti, kas jos dukrai sukelia baisų skausmą

Lilly Antonelli buvo vos treji, kai jos linksmas ir aktyvus būdas staiga pasikeitė ir mergaitė virto liūdnu ir nerangiu vaiku. Po eilinės kelionės greitąja į ligoninę iš šeimos namų Kvynslende, Australijoje, Lilly mama Michaela iš gydytojų reikalavo išsiaiškinti, kas jos dukrai sukelia baisų skausmą.

Mama pasakoja, kad į jos rūpestį gydytojai numojo ranka, jai sakydami, kad moteris be reikalo nerimauja dėl įsivaizduojamos ligos ir reikalauja dėmesio. Dabar Michaela nori skleisti žinią apie sunkią savo dukros ligą ir ragina kitus nerimaujančius tėvus nepasiduoti, reikalauti diagnozės bei pasitikėti savo nuojauta.

Australijos „7News“ Michaela sakė: „Daugelį mėnesių žinojau, kad kažkas ne taip, bet man reikėjo kovoti ne tik su savimi, bet ir su visais aplinkiniais. Visi aplink man sakė, kad per jautriai reaguoju. Man sakė, kad be reikalo jaudinosi dėl to, ko nėra, ir kad paprasčiausiai reikalauju dėmesio“.

Vaikas nustojo naktį ramiai miegoti

Michaelai pirmą kartą įtarimas buvo kilęs prieš keletą mėnesių, kai jos vaikas nustojo naktį ramiai miegoti. Kai naktinis nerimastingumas virto klyksmais iš skausmo, mama ne juokais susirūpino, matydama vaiko kančią.

Michaela nufilmavo vieną iš naktinių epizodų, kai maža mergaitė desperatiškai prašė mamos padaryti taip, kad neskaudėtų. Vaizdo įraše matoma, kaip Lilly čiumpa sau už plaukų ir juos raunasi, o tada nusisukusi nori trenkti galvą į sieną.

Kai Lilly eilinį kartą buvo išvežta į ligoninę, Michaela galėjo pagaliau parodyti gydytojams, kas iš tiesų darosi. Medikai tuoj pat paskyrė mergaitei magnetinio rezonanso tyrimą. Apžiūrėję Lilly smegenis neurochirurgai liko apstulbę, kad ji apskritai dar gali vaikščioti ir kalbėti.

Paaiškėjo, kad mergaitė negydoma serga liga, vadinama Chiari deformacija, dėl kurios tam tikra smegenų dalis nuslysta žemyn kaukole link stuburo. Gydytojai taip pat rado didžiulę cistą nuo nugaros viršaus iki apačios.

Po septynių dienų mergaitei buvo atlikta sunki ir sudėtinga smegenų operacija, tačiau tai buvo tik mergaitės kovos su liga pradžia. Nuo to laiko praėjo šešeri metai, Lilly jau devyneri, ir jai iš viso buvo atlikta 30 smegenų ir stuburo operacijų.

Kenčia nuolatinius skausmus

Be pirminės sunkios ligos diagnozės, jai taip pat nustatytas smegenų ir stuburo skysčio perteklius. Fiksuotų nugaros smegenų sindromas yra dar viena jos liga, dėl kurios stuburo judesiai yra riboti. Visos jos ligos yra nepagydomos – vienintelis būdas palengvinti skausmus yra operacija.

„Ji kenčia nuolatinius skausmus, bet dažnai peržengia savo ribas ir bando gyventi kaip paprasta devynmetė mergaitė“, – sako savo dukra besididžiuojanti mama, – „Lilly turi geležinę valią ir užsispyrimą, kokio nesu mačiusi tokio amžiaus vaike. Ji labai mėgsta eiti į mokyklą ir tiesiog nori gyventi normalų gyvenimą“.

Michaela kitoms mamos pataria pasitikėti savo nuojauta, jei jos jaučia, kad su vaiko sveikata kažkas yra ne taip.

„Nuojauta yra tikras dalykas – jei aš anuomet nebūčiau pasitikėjusi savąja, Lilly su mumis nebebūtų arba jos gyvenimas dabar atrodytų visiškai kitaip“, – sako moteris.