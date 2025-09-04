Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

„Maxima“ pirkėjams – svarbi žinia

2025-09-04 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 09:50

Maxima (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse įvesta naujos spalvos – geltonos – kainų etiketė. Nuo šiol pirkėjų patogumui lentynose bus aiškiai išskirtos prekės, kurių reguliari kaina sumažinta ir nuolat yra tokia gera kaip per akciją, todėl medžioti nuolaidų nebereikės.

6

Nuo šiol naująja geltonos spalvos kainos etikete žymima visa kava: malta, pupelėmis, kapsulėse, tirpi bei jos mišiniai, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prekės kaina etiketėje yra esminė informacija, į kurią dėmesį kreipia, ko gero, kiekvienas, o spalvų sistema pirkėjams leidžia greitai ir tiksliai orientuotis. Todėl ją nuolat peržiūrime ir tobuliname, kad svarbiausia informacija mūsų klientams būtų kuo aiškesnė ir paprastesnė.

Prasidėjus rugsėjui, visose parduotuvėse pirkėjai matys 4 spalvų kainų etiketes“, – kalba Snieguolė Valiaugaitė, minėto prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento laikinoji direktorė.

Maxima“ parduotuvėse – naujos spalvos etiketės

Baltos spalvos etiketės žymi įprastą kainą be lojalumo kortelės ir nuolaidų, mėlyna spalva – kainą su „Ačiū“ kortele, raudona spalva – akcijas.

Naujosios geltonos spalvos kainų etiketės – tai žinutė pirkėjams, kad prekybos tinklas sumažino reguliarias kainas visai kavos kategorijai ir ji yra nuolat tokia gera kaip per akcijas. Reiškia, 25–45 proc. mažesnė, priklausomai nuo konkretaus produkto.

„Šiemet pavasarį prekybos tinklas ryžosi gerai apgalvotam verslo sprendimui atpiginti reguliarią kavos pupelių kainą ir taip suteikti pirkėjams apčiuopiamą vertę – galimybę jų įsigyti tada, kai patogu ir norisi, nebemedžiojant nuolaidų.

Sumažintą reguliarią kainą pavadinome „nukalta kaina“, užtvirtindami mūsų sprendimo patvarumą ir ilgalaikiškumą, atspindėdami derybines pastangas. Šis žingsnis atliepė pirkėjų poreikius net labiau nei tikėjomės, nes įprastai ši prekė įsigyjama išskirtinai tik paskelbus nuolaidas.

Pirkėjams patiko kainų pastovumas, todėl žengiame dar vieną žingsnį ir reikšmingai mažiname reguliarias kainas visai kavos kategorijai“, – pasakoja minėto prekybos tinklo atstovė S. Valiaugaitė.

Nuo šiol ne tik kavos pupelių, bet ir maltos, tirpios kavos bei jos mišinių, taip pat aparatams skirtų kavos kapsulių reguliari kaina bus sumažinta 25–45 proc., kad nuolat būtų tokia gera kaip per akciją.

Užsukę į bet kurią minėto prekybos tinklo parduotuvę pirkėjai visada ras kavos už gerą reguliarią kainą, kuri bus pažymėta naująja geltonos spalvos kainos etikete.

„Nukalta kaina“ kavos pupelėms parodė, kad pirkėjams visada gerų kainų pastovumas suteikia saugumo, komforto jausmą ir, galimai, yra stipresnis veiksnys apsisprendžiant pirkti prekę nei akcijų medžiojimo azartas.

Pasiūlius iškart gerą kainą, pirkėjai noriai pratinasi įsigyti prekes be nuolaidų, todėl tikimės, kad naujoji geltona kainos etiketė padės atskirti „nukaltos kainos“ prekes ir suteiks aiškumo“, – sako S. Valiaugaitė.

