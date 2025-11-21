 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Marlio šeimininkai turėjo priimti širdį veriantį sprendimą: migdyti kenčiantį augintinį ar skubiai operuoti

2025-11-21 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-11-21 18:15

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi moteris, itin susirūpinusi savo augintinio gyvybe. Šeimos itin mylimas šunelis Marlis jau kurį laiką itin kankinasi, nes ant jo nosies atsirado vėžinis darinys. Šuo dūsta ir negali kvėpuoti, o „TV Pagalbos“ gyvūnų daktaro Pauliaus Morkūno žodžiai šuns šeimininkams buvo itin skaudūs – reikės nupjauti visą nosį.

0

P. Morkūnas šį atvejį vertino itin atsargiai ir gyvūno šeimininkams nepateikė jokių užtikrintų garantijų. Vienas iš taip pat realių variantų – migdyti kenčiantį augintinį eutanazijos būdu, taip neleidžiant dar labiau kankintis. Taip pat nebuvo jokių garantijų, kad eutanazijos reikės iškart po operacijos, jei ši nepasisektų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rizikuoti ar leisti gyvūnui kankintis? 

Ant šuns nosies atsivėrė didžiulė žaizda, o piktybinis auglys vieną dieną pratrūko.

Net ir daug panašių atvejų su gyvūnų navikais matęs P. Morkūnas pripažino, kad ši situacija išskirtinė. Augintiniui trylika metų, tada ir užmigdymas neatrodytų nelogiškas sprendimas žinant vidutinišką tokių šunų gyvenimo amžių.

„Labai tikiuosi, kad mes prieisime iš viso iki tos operacijos, nes gali būti priimtas sprendimas gyvūną eutanazuoti. Galime sakyti, kad žmonės yra palūžę šitoje situacijoje, šuo atrodo tragiškai, šuo yra vyresnio amžiaus ir ką pasirinkti?“ – dvejojo net ir P. Morkūnas.

Visgi šeimininkė prašė rizikuoti ir padaryti viską, kad išgelbėtų jos šunelį nuo mirties. Pastarosiomis dienomis jis ėmė ir nebevalgyti, tad tai ženklas, kad gyvūnas jaučia itin didelius skausmus bei stresą.

„Jam labai skausminga, per visą nosį yra peraugęs navikas ir jis iš esmės negali jau kvėpuoti, jam viskas užimta. Iš esmės reikia visą nosį nupjauti ir labai tikiuosi, kad tos masės naviko nėra dar giliau, nes mums iš esmės reikia pašalinti vėžio židinį, nes čia vis tiek yra onkologija ir mums reikia pašalinti pilnai. Vaizdas žmonėms niekada nebūna gražus“, – prieš operaciją Marlio šeimininkus įspėjo veterinaras.

Ar pavyks sudėtinga operacija ir gyvūnas toliau galės mėgautis pilnavertišku gyvenimu?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

