Marlio šeimininkai turėjo priimti širdį veriantį sprendimą: migdyti kenčiantį augintinį ar skubiai operuoti

P. Morkūnas šį atvejį vertino itin atsargiai ir gyvūno šeimininkams nepateikė jokių užtikrintų garantijų. Vienas iš taip pat realių variantų – migdyti kenčiantį augintinį eutanazijos būdu, taip neleidžiant dar labiau kankintis. Taip pat nebuvo jokių garantijų, kad eutanazijos reikės iškart po operacijos, jei ši nepasisektų.
Rizikuoti ar leisti gyvūnui kankintis?
Ant šuns nosies atsivėrė didžiulė žaizda, o piktybinis auglys vieną dieną pratrūko.
Net ir daug panašių atvejų su gyvūnų navikais matęs P. Morkūnas pripažino, kad ši situacija išskirtinė. Augintiniui trylika metų, tada ir užmigdymas neatrodytų nelogiškas sprendimas žinant vidutinišką tokių šunų gyvenimo amžių.
„Labai tikiuosi, kad mes prieisime iš viso iki tos operacijos, nes gali būti priimtas sprendimas gyvūną eutanazuoti. Galime sakyti, kad žmonės yra palūžę šitoje situacijoje, šuo atrodo tragiškai, šuo yra vyresnio amžiaus ir ką pasirinkti?“ – dvejojo net ir P. Morkūnas.
Visgi šeimininkė prašė rizikuoti ir padaryti viską, kad išgelbėtų jos šunelį nuo mirties. Pastarosiomis dienomis jis ėmė ir nebevalgyti, tad tai ženklas, kad gyvūnas jaučia itin didelius skausmus bei stresą.
„Jam labai skausminga, per visą nosį yra peraugęs navikas ir jis iš esmės negali jau kvėpuoti, jam viskas užimta. Iš esmės reikia visą nosį nupjauti ir labai tikiuosi, kad tos masės naviko nėra dar giliau, nes mums iš esmės reikia pašalinti vėžio židinį, nes čia vis tiek yra onkologija ir mums reikia pašalinti pilnai. Vaizdas žmonėms niekada nebūna gražus“, – prieš operaciją Marlio šeimininkus įspėjo veterinaras.
Ar pavyks sudėtinga operacija ir gyvūnas toliau galės mėgautis pilnavertišku gyvenimu?
