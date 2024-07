Markle ir princo Harry kaimynas tylėti nebegali: štai, kokie jie iš tiesų

JAV karinio jūrų laivyno veteranas ir kaimynas Frenkas Makgintis (Frank McGinity) norėjo pasveikinti karališkąjį duetą kaimynystėje ir sumanė paskolinti jiems keletą savo sukurtų filmų apie išskirtinio Kalifornijos anklavo istoriją bei padėti jiems įsikurti, rašo express.co.uk.

Tačiau, kai pagyvenęs 88 metų senolis pabandė apsilankyti Montecito esančioje 15 miegamųjų viloje, jis buvo nustumtas nuo vartų. Apie šiurkštų susidūrimą su poros apsaugos komanda jis papasakojo naujoje savo memuarų knygos „Pasitraukite iš savo gatvės“ skyriuje, kuriame išsamiai aprašė patirtį.

Jis rašė: „Vaikinas prie vartų mane nustūmė ir neėmė filmo, tik pasakė, kad jiems neįdomu. Aš bandžiau būti kaimyniškas. Jei jie domėjosi kaimynyste, turėjau daug informacijos.“ Laikydamasis savo filmų kompaktiniame diske, veteranas nusivylęs nusigręžė nuo namų.

„Mes jų čia nelabai matome“

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė persikėlė į savo svajonių dvarą netrukus po to, kai paliko karališkąją šeimą ir 2020 m. persikėlė į JAV.

McGinity išreiškė nuostabą sužinojęs, kad Meghan ir Harry nusprendė persikraustyti, pažymėdamas, kad „Riven Rock Estate“, kurioje jie pasistatė savo naująjį namą Kalifornijoje, paprastai pritraukia daug vyresnio amžiaus pirkėjus ir nuomininkus.

Jis teigė: „Stebina tai, kad jie čia atvyko. Žmonės paprastai būna vyresni. Tai vieta, kur drambliai ateina mirti.“

88-erių veteranas, kuris vis dar vadovauja savo buhalterinės apskaitos įmonei, sakė Montecito žurnalui: „Mes jų čia nelabai matome“.

Veteranas turi didelį namą šalia poros, bet nusprendė gyventi svečių name ir nuomoti pagrindinį namą per „Airbnb“. Savo knygoje jis išsamiai aprašė, kaip 2018 m. per purvo nuošliaužas pusė gražios valdos, „Riven Rock“, virto „purvo jūra“, dar prieš Harry ir Meghan įsikraustant.

Nekilnojamojo turto ekspertas atskleidė, kiek kainuoja didžiulis 12 milijonų svarų sterlingų (14 294134 eurų) vertės Harry ir Meghan namas, teigdamas, kad vien jo priežiūra kasmet turi kainuoti tūkstančius svarų sterlingų.

Nekilnojamojo turto bendrovės „Bramlett Residential“ atstovas Ericas Bramlettas žurnalui „Fabulous“ sakė: „JAV dolerių (14 mln. JAV dolerių) vertės dvarą, tokį kaip Harry ir Meghan Montecito, prižiūrėti reikia daug darbo“.

Jis pridūrė, kad tokiame dvare reikėtų maždaug 10–15 nuolatinių darbuotojų, pavyzdžiui, namų tvarkytojų, asmeninio virėjo ir apsaugos.

Bramlettas paaiškino: „Vien darbuotojų atlyginimų, komunalinių paslaugų, kraštovaizdžio tvarkymo, priežiūros, apsaugos ir kitų išlaidų padengimas galėtų lengvai kainuoti šimtus tūkstančių per metus“.