„Lidl superšeštadienio“ pasirinkimas: bananų ir kiaulienos karis iš Karibų ar tradicinė kiauliena grietinėlės padaže?

Šį šeštadienį 1 kg bananų kainuos tik 0,79 Eur. Superkaina džiaugsis ir mėsos mėgėjai – 1 kg šviežios kiaulienos nugarinės be kaulų įsigyti bus galima vos už 3,69 Eur. Iš jos galėsite pagaminti ne vieną gardų patiekalą. Be to, „Lidl Plus“ programėlėje aktyvavus specialų kodą, 400 ml 35 proc. riebumo „Pilos“ plakamoji grietinėlė kainuos net 25 proc. pigiau, tik 1,79 Eur.

Pirkinių krepšeliui pasunkėjus, metas grįžti į virtuvę. Šįkart „Lidl“ kviečia išmėginti egzotišką, nekasdienį patiekalą, kuris nustebins savo skonių gausa. Daugelis mūsų yra įpratę bananus valgyti vienus arba naudoti saldžiuose patiekaluose, įvairiose košėse ir pan. Tačiau Karibų jūros šalyse jais mėgstama pagardinti net ir mėsiškus patiekalus.

Superšeštadieniui – išskirtinis bananų ir kiaulienos karis

Jei visada svajojote paplaukioti Karibų jūroje ir aplankyti jos salas, į egzotišką kelionę galite leistis kad ir savo virtuvėje. „Lidl“ ekspertai, suderinę šio superšeštadienio pasiūlymus, siūlo išmėginti neįprastą, bet itin gardų bananų ir kiaulienos karį.

Jums reikės:

450–500 g šviežios kiaulienos nugarinės be kaulų

2 bananų

1 didesnio svogūno

3 skiltelių česnako

1 v. š. kario prieskonių

1 a. š. ciberžolės

1 a. š. maltų kmynų

250 ml „Pilos“ plakamosios grietinėlės

250 ml vištienos arba daržovių sultinio

2 v. š. augalinio aliejaus

Druskos ir pipirų pagal skonį

Smulkintos kalendros arba petražolių (papuošimui)

Garnyrui:

200–300 g virtų ryžių arba 2–3 porcijų pitos duonos

Paruošimas:

Iki vidutinės kaitros įkaitinkite didelę keptuvę ar puodą, įpilkite aliejaus. Kubeliais supjaustykite kiaulienos nugarinę, suberkite į keptuvę ir kepkite, kol ji iš visų pusių apskrus. Iškepus mėsai, išimkite ją iš keptuvės ir kol kas atidėkite.

Supjaustykite svogūną bei česnaką ir sudėkite juos į tą pačią keptuvę. Kepkite tol, kol svogūnai taps permatomais ir pradės skleisti intensyvų aromatą.

Į keptuvę suberkite kario miltelius, ciberžolę ir maltus kmynus. Gerai išmaišykite, kad prieskoniai pilnai padengtų svogūnus ir česnaką. Pakepinkite apie minutę, kad išsiskirtų dar daugiau skonių.

Iškeptą kiaulieną suberkite atgal į keptuvę, kur su prieskoniais jau išsikaitino svogūnai ir česnakai, gerai išmaišykite ir stebėkite, kad neprisviltų. Pagal skonį užberkite druskos ir pipirų.

Į kepamą mišinį supilkite plakamąją grietinėlę ir sultinį. Viską išmaišykite ir sumažinkite kaitrą. Uždenkite keptuvę ir 30–40 minučių palikite patiekalą troškintis, kol kiauliena visiškai suminkštės ir iškeps.

Kiaulienai iškepus, sudėkite griežinėliais supjaustytus bananus. Švelniai viską išmaišykite ir dar 5 minutėms palikite troškintis, kol bananai lengvai suminkštės.

Paragaukite ruošiamo patiekalo, įberkite druskos ir pipirų, jei jų trūksta. Jei norite tirštesnės konsistencijos, dar kelias minutes patroškinkite.

Paruoštą patiekalą patiekite užlieję ant virtų ryžių ar kartu su pitos duona. Papuoškite smulkinta kalendra, petražolėmis ar kitomis šviežiomis žolelėmis.

Atgal į Europą: kiauliena grietinėlės padaže ir prancūziškas bananų desertas

Mėgstantiems labiau tradicinius skonius, „Lidl“ siūlo pasigaminti pietus bei desertą: kiaulienos nugarinę grietinėlės padaže ir Prancūzijos įkvėptą sluoksniuotą bananų desertą.

Kiaulienos nugarinei grietinėlės padaže reikės:

500 g kiaulienos nugarinės be kaulų

1 didelio svogūno

2 v. š. augalinio aliejaus arba „Pilos“ sviesto

200 ml „Pilos“ plakamosios grietinėlės

1 v. š. kvietinių miltų

Druskos ir pipirų pagal skonį

Garnyrui:

200 g virtų ryžių, keptų bulvių ar kito mėgstamo garnyro

Paruošimas:

Kiaulieną supjaustykite nedideliais, 1–2 cm dydžio gabaliukais. Susmulkinkite svogūną. Ant vidutinės kaitros įkaitinkite didelę keptuvę ar puodą, įpilkite aliejaus arba sudėkite sviestą. Suberkite supjaustytą svogūną ir kepkite, kol jis suminkštės.

Į keptuvę sudėkite kiaulieną, kepkite ją, kol įgaus auksinę spalvą. Kad gautumėte tirštą padažą, įmaišykite miltus. Supilkite grietinėlę, gerai išmaišykite su kiauliena. Po to suberkite druską ir pipirus, dar kartą išmaišykite.

Sumažinkite kaitrą ir tęskite kepimą, kol padažas pradės tirštėti ir taps švelnios konsistencijos – prireiks apie 5–10 minučių. Patiekite kiaulieną grietinėlės padaže su virtais ryžiais, bulvėmis ar kitais pasirinktais garnyrais.

Pasigardžiavus sočiais pietumis, „Lidl“ siūlo išmėginti sluoksniuotą bananų desertą.

Jam prireiks:

2 prinokusių bananų, supjaustytų griežinėliais

250 ml „Pilos“ plakamosios grietinėlės

50 g cukraus pudros

1 a. š. vanilės ekstrakto

200 g mėgstamų „Sondey“ sausainių (sutrintų)

Papuošimui: plaktos grietinėlės, karamelinio sirupo, šokolado drožlių ir kt.

Paruošimas:

Dubenyje elektriniu plaktuvu suplakite plakamąją grietinėlę, kol ji sutirštės ir susiformuos standi viršūnėlė. Suberkite cukraus pudrą, įpilkite vanilės ekstrakto ir toliau plakite, kol gausite tvirtą konsistenciją.

Paimkite platesnes taures ar kitus indus ir pradėkite sluoksniuoti ingredientus. Į taurės dugną suberkite sutrintus sausainius. Ant jų viršaus uždėkite bananų griežinėlius. Su šaukštu ant bananų paskleiskite suplaktą grietinėlę.

Pakartokite ingredientų sluoksniavimo eiliškumą, kol visiškai užpildysite taurę arba baigsis turimi produktai.

Papuoškite sluoksniuotus desertus plakta grietinėle, karameliniu sirupu, šokolado drožlėmis ar kitais mėgstamais papuošimais.

Maždaug 30 minučių atidėkite desertą į šaldytuvą, kad ingredientų skoniai susijungtų, o sausainiai suminkštėtų.

Išimkite atvėsusį sluoksniuotą bananų desertą ir mėgaukitės išskirtiniu bei gaiviu skoniu. Skanaus!