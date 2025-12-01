Kreipiasi į Lietuvos tikinčiuosius: 1 diena šią savaitę jums – ypač svarbi

Nuo mėsiškų valgių turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais (išskyrus tuos atvejus, kai jie sutampa su iškilmės diena) ir, pagal seną Lietuvos tradiciją, – Kūčių dieną. Šis abstinencijos įstatymas saisto visus nuo 14 metų amžiaus.
Susilaikymo nuo mėsiškų valgių (abstinencijos) įstatymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą ir tai, kas turi tiesioginį ryšį su mėsa. Leidžiama valgyti žuvį, kiaušinius, pieno produktus, jūros gėrybes.
Kaip nurodo Bažnyčia, susilaikymą nuo mėsiškų valgių bei pasninką lydinti atgailos dvasia Advento metu įpareigoja tikinčiuosius nerengti triukšmingų pasilinksminimų, griežčiau negu paprastai vengti svaigalų, atsakingiau vertinti laiką, skiriamą darbui, laisvalaikiui, pramogoms ar asmeniniams pomėgiams, laiką, praleidžiamą prie televizoriaus ar kompiuterio.
Atgailą ir ramybės laiką turi lydėti kova su blogais polinkiais, įpročiais ir ydomis.
Pasninkas ir abstinencija
Apie tai, kuo skiriasi pasninkas nuo abstinencijos, anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo Žaslių kunigas Stasys Čiupalas.
Lietuvoje labai dažnai painiojamos dvi sąvokos – pasninkas ir abstinencija. Anot kunigo, nors visuomenėje šios sąvokos susiliejo, jų reikšmė iš tiesų skirtinga.
„Pasninkas yra laikas, kuomet valgome mažiau. Kai įprastai kasdien valgome sočiai, tai pasninkaudami kelis kartus valgome taip, kad palaikytumėme sveikatą ir gyvybę.
Pas mus sąmonėje yra užsifiksavę, kad pasninkas yra mėsos nevalgymas, nors pagal bažnytinius įstatymus taip nėra. Tačiau tie, kurie nori, gali per pasninką ir susilaikyti nuo mėsos valgymo“, – teigė kunigas.
Jis pridūrė, kad pasninkas yra susijęs su maisto kiekybe – kiek jo suvalgome per dieną, o abstinencijos terminas turi kitokią reikšmę.
„Abstinencija yra susilaikymas nuo kokio nors dalyko. Pavyzdžiui, nuo alkoholio, kas mūsų visuomenėje aktualu, nuo saldumynų arba mėsos. Tad iš esmės atsisakome kažkokio dalyko, kuris mums labai svarbus“, – aiškino S. Čiupalas.
Anot jo, abstinencija yra žmogui svarbaus malonumo atsisakymas, kas dažnai visuomenėje interpretuojama kaip mėsa. Kunigas pridūrė, kad pasninko ar abstinencijos laikymasis yra tam tikra maldos forma, pokalbis su Dievu.
Kada laikytis pasninko ir abstinencijos?
Prasidėjus Advento pasninkui ir artėjant Kalėdoms, itin svarbu žinoti, kada reiktų laikytis pasninko, o kada – abstinencijos.
„Paprastai anksčiau žmonės pasninko laikydavosi per visus Gavėnios penktadienius ir Advento penktadienius. Šiandien Advento metu nėra privalomų pasninko dienų, tačiau tikintieji raginami laikytis susilaikymo pirmąjį Advento penktadienį ir kitomis Advento penktadienio atgailos dienomis.
Visgi privalomas visuotinės Bažnyčios pasninkas yra per Pelenų trečiadienį, Didįjį penktadienį, o Didįjį šeštadienį – susilaikyti. Kai kurie žmonės anksčiau taikydavo pilną pasninką, kai šiomis dienomis nieko nevalgydavo, bet dabar paprastai mažinami maisto kiekiai“, – pasakojo S. Čiupalas.
Tiems, kurie laikosi bažnytinės teisės, svarbu žinoti, kad nepaisant liturginio laikotarpio – Gavėnios ar Advento – kiekvienas penktadienis yra atgailos diena:
„Kiekvienas penktadienis, nesvarbu koks laikotarpis, turėtų būti pasninko, nes penktadienis – Kristaus kančios diena, todėl ir reikia pasninkauti.“
Ne visi turi laikytis pasninko ir abstinencijos
Nors tikintys žmonės stengiasi laikytis pasninko, kunigas atskleidė, kad ne visiems privalu tai daryti. Pasak S. Čiupalos, yra žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių gali rinktis įprastą dienos mitybos planą.
„Reikia nepamiršti, kad nuo pasninko yra atleidžiami ligoniai, ligonius prižiūrintys asmenys. Ligoniams prilyginamos ir nėščios mamos ar maitinančios kūdikius mamos.
Pasninko neprivalo laikytis ir sunkiai dirbantys arba tie, kurie negali pasirinkti sau maisto. Taip pat tie žmonės, kuriuos klebonas atleidžia nuo pasninko“, – aiškino Žaslių kunigas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.