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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Ketvirtadienio horoskopas: štai kas laukia Zodiako ženklų

2026-10-01 06:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-01 06:06
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Spalio 1 d. horoskopas: ramiai pasirinkta kryptis gali nuvesti toliau.

Astrologija, Zodiako ženklai, horoskopai (nuotr. 123rf.com)

Spalio 1 d. horoskopas: ramiai pasirinkta kryptis gali nuvesti toliau.

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Daugiau naudos duos ne skubėjimas, o gebėjimas ramiai įvertinti aplinkybes, susitarti ir pasirinkti tai, kas turi ilgalaikę vertę. Didžiąją dienos dalį palanku stiprinti tai, kas jau pradėta, tačiau vakare verta atsargiau vertinti emocingus pokalbius, netikėtą informaciją ir sprendimus, kurių vėliau būtų sunku atsisakyti. Lengviau šiandien gali būti Jaučiams, Liūtams, Mergelėms, Skorpionams, Ožiaragiams ir Vandeniams. Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Svarstyklėms ir Šauliams ten, kur norėsis greitai pakeisti situaciją arba iš karto gauti aiškų atsakymą.

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Jeigu naktį sapnavote sodą, žydinčius augalus, vaisius, gražius namus ar gausiai padengtą stalą, tai gali simbolizuoti tai, ką savo gyvenime verta toliau auginti ir saugoti.

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Palanku planuoti finansus, tvarkyti praktinius reikalus, dokumentus, mokytis, susitikti, pristatyti savo veiklą ir aptarti ilgalaikius darbo planus. Santykių, bendradarbiavimo ir svarbesnių susitarimų klausimus geriau spręsti dieną, o vakare nepasiduoti norui priimti galutinį sprendimą vien dėl stipresnės emocijos.

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Šiandien palanki spalva yra alyvuogių.

Palankus aksesuaras – laikrodis.

AVINAS

Šiandien verta sumažinti tempą ir neskubėti reaguoti į kiekvieną pasikeitusią aplinkybę. Nuotaiką stipriau veiks saugumo jausmas ir supratimas, kad svarbiausi dalykai yra jūsų pačių rankose. Dienos eigoje gali tekti spręsti pirkimo, atlygio, šeimos biudžeto ar kito materialaus klausimo reikalus. Profesinėje veikloje daugiau naudos duos konkretūs darbai ir aiškiai pamatuojamas rezultatas, o ne daugybė naujų sumanymų. Pinigų klausimuose verta vengti impulsyvaus pasirinkimo ir pirmiausia įvertinti tikrąją daikto ar pasiūlymo vertę. Santykiuose jautresnė reakcija gali kilti dėl visai praktiško dalyko, todėl nepadarykite iš smulkmenos didesnės problemos. Ramiai susidėlioję prioritetus dienos pabaigoje jausitės tvirčiau nei bandydami viską išspręsti iš karto.

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