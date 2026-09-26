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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Šeštadienio horoskopas: štai kam šiandien reiktų skirti savo laiką, o kam – ne

2026-09-26 08:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-26 08:00
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Rugsėjo 26 d. horoskopas: verta atsirinkti, kam skirti savo laiką.

Šeštadienio horoskopas: štai kam šiandien verta skirti savo laiką, o kam – ne (Nuotr. 123rf.com)

Rugsėjo 26 d. horoskopas: verta atsirinkti, kam skirti savo laiką.

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Šiandien gali norėtis daugiau laisvės nuo svetimų reikalavimų, triukšmingų pokalbių ir informacijos pertekliaus, todėl diena tinkama atsirinkti, kas iš tiesų svarbu. Aplinkinių reakcijos ne visada bus lengvai nuspėjamos, o skubiai pasakyti žodžiai gali nuskambėti aštriau nei buvo ketinta, todėl jautresnius klausimus verta aptarti ramiai. Lengviau šiandien gali būti Jaučiams, Vėžiams, Mergelėms, Skorpionams, Ožiaragiams ir Vandeniams. Daugiau kantrybės gali prireikti Avinams, Liūtams ir Svarstyklėms ten, kur norisi greitai pakeisti situaciją arba sulaukti aiškaus atsakymo.

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Jeigu naktį sapnavote vandenį, ilgą kelią, paukščius, užrakintas duris ar nepažįstamą vietą, tai gali simbolizuoti norą palikti tai, kas jau atliko savo vaidmenį.

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Palanku užbaigti savaitės darbus, tvarkyti dokumentus, peržiūrėti išlaidas, mokytis, ruošti informaciją ar reklamą ir ramiai planuoti artimiausius žingsnius. Susitikimuose bei santykiuose daugiau naudos duos atviras pokalbis, o svarbius ilgalaikius sprendimus verta priimti tik turint pakankamai informacijos.

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Šiandien palanki spalva yra samanų žalia.

Palankus aksesuaras – laikrodis.

AVINAS

Šeštadienį tempą gali tekti sumažinti, net jeigu planų turite daugiau nei laiko jiems įgyvendinti. Kantrybės prireiks situacijose, kuriose sprendimas priklauso ne vien nuo jūsų. Namų reikalas, šeimos prašymas ar netikėtai pasikeitę planai gali pakoreguoti dienotvarkę. Darbus geriau atlikti nuosekliai ir nesistengti vienu metu užbaigti kelių skirtingų užduočių. Pirkinius namams ar šeimai verta rinktis pagal realų poreikį, o ne momentinį norą. Artimųjų pastabos gali pasirodyti jautresnės nei įprastai, todėl neskubėkite atsakyti tuo pačiu tonu. Diena taps lengvesnė, jeigu nebandysite kontroliuoti kiekvienos smulkmenos.

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