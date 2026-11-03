Kepdami kotletus įdėkite 1 papildomą ingredientą: skonis – pasakiškas

Tradiciniai kotletai daugeliui asocijuojasi su jaukiais naminiais pietumis. Dažniausiai jie patiekiami su bulvėmis, burokėliais ar šviežių agurkų salotomis, o jų skonį lemia tinkamai pagardinta mėsa, svogūnai ir piene ar vandenyje išmirkytas batonas.
Tačiau net ir tokį paprastą receptą galima nesunkiai paįvairinti. Pakanka į kiekvieno kotleto vidų įdėti gabalėlį mocarelos sūrio, rašoma fakt.pl.
Ką kotletams suteikia mocarela?
Mocarela dažniausiai siejama su itališka virtuve. Švelnus, pieniškas jos skonis puikiai dera su pomidorais, makaronais ir apkepais, tačiau ne mažiau tinka ir maltai mėsai.
Skirtingai nei ryškesnio skonio brandinti sūriai, mocarela neužgožia kitų ingredientų, o suteikia kotletams malonų kremiškumą ir daugiau sultingumo.
Kepant sūris pamažu tirpsta ir viduje suformuoja minkštą, šiek tiek tįstantį įdarą. Tai ypač gerai matyti perpjovus dar karštą kotletą. Tiesa, svarbu pasirūpinti, kad mocarela būtų visiškai apsupta mėsos mase. Jei kotletai bus suformuoti netinkamai, sūris gali ištekėti į keptuvę dar nebaigus kepti.
Įdomu tai, kad maltos mėsos ir mocarelos derinys puikiai žinomas ir Italijoje. Ten gaminami polpette ripiene di mozzarella – mėsos kukuliai su sūrio įdaru.
Paprastai jie ruošiami iš maltos jautienos arba jautienos ir kiaulienos mišinio, apkepami, o vėliau troškinami pomidorų padaže. Kotletus su mocarela galima laikyti savotiška šio itališko patiekalo interpretacija.
Kokią mocarelą rinktis?
Patogiausias pasirinkimas – nedideli mocarelos rutuliukai, parduodami sūryme. Jie yra tinkamo dydžio, todėl gali būti dedami į kotletus nepjaustyti.
Jei naudojate didesnį mocarelos gabalą, jį reikėtų supjaustyti maždaug 1,5–2 cm dydžio kubeliais.
Prieš dedant sūrį į mėsą, jį būtina gerai nusausinti. Mocareloje yra nemažai vandens, kuris kaitinamas gali išsiskirti ir suardyti kotletų struktūrą. Per didelis drėgmės kiekis gali lemti, kad kotletai pradės trūkinėti, o įdaras ištekės.
Galima naudoti ir picoms skirtą mocarelą gabalais. Ji paprastai būna sausesnė ir kepdama gerai tirpsta. Tuo tarpu smulkiai tarkuotas sūris šiam receptui mažiau tinka, nes jį sunkiau sandariai uždaryti kotleto viduje.
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