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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Kepdami kotletus į faršą įmaišykite 2 ingredientus: bus daug skanesni

2026-09-30 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 11:45
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„Ar jums pasisekė šiais metais neužauginti cukinijų iki gigantiško dydžio? Pradžioje man su mama sekėsi puikiai, paskui jos ėmė slėptis ir augti lyg pakvaišę, taip vieną kitą užauginome ne tokio dydžio, kaip aš svajoju. Bet didžiausią dalį jų nusiskynėme mažučių ir neperaugusių“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Kotletai (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
GALERIJA (15)

„Ar jums pasisekė šiais metais neužauginti cukinijų iki gigantiško dydžio? Pradžioje man su mama sekėsi puikiai, paskui jos ėmė slėptis ir augti lyg pakvaišę, taip vieną kitą užauginome ne tokio dydžio, kaip aš svajoju. Bet didžiausią dalį jų nusiskynėme mažučių ir neperaugusių“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Išmokiau ir mamą, kokias cukinijas reikia valgyti. Gaminau su jomis, gaminau, o kai jau nebežinau, kur jas dar dėti, imu kepti kotletus su jomis. Ir tikriausiai tai darau ne aš viena.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pamatykite, kaip skirtingai virškinami maisto produktai jūsų skrandyje

Kotletai su cukinija ir avižiniais dribsniais receptas

Porcijos 2. Užtruksite apie 30 min.

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Reikės:

  • 500 g maltos kiaulienos;
  • 3 v. š. avižinių dribsnių;
  • 1 kiaušinis;
  • 200 ml grietinėlės;
  • 1 skiltelė česnako;
  • 2 svogūnai;
  • Druskos pagal skonį;
  • Žiupsnis juodųjų pipirų;
  • 1 a. š. džiov. žolelių mišinio;
  • 1 cukinija;
  • 1 morka;
  • Pundelis krapų;
  • 500 ml vandens;
  • 1 v. š. kukurūzų miltų;
  • Aliejaus, kepimui.

Į kiaulienos faršą beriame avižinius dribsnius, žoleles, druską, pipirus. Įmušame kiaušinį, pilame 100 ml grietinėlės, įtrakuojame cukiniją. Įmaišome 1 smulkintą svogūną ir česnako skiltelę. Masę gerai išmaišome.

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Formuojame kotletus ir kepame keptuvėje aliejuje iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus ir iškeps. Dedame į troškintuvą.

Svogūną supjaustome nedideliais gabalėliais, morką griežinėliais. Suberiame ant kotletų. vandenį sumaišom esu grietinėle ir kukurūzų miltais. pabarstome druska ir užpilame kotletus. Troškiname apie 15 – 20 min. Pabarstome smulkintais krapais.

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