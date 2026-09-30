Kepdami kotletus į faršą įmaišykite 2 ingredientus: bus daug skanesni

Išmokiau ir mamą, kokias cukinijas reikia valgyti. Gaminau su jomis, gaminau, o kai jau nebežinau, kur jas dar dėti, imu kepti kotletus su jomis. Ir tikriausiai tai darau ne aš viena.
Kotletai su cukinija ir avižiniais dribsniais receptas
Porcijos 2. Užtruksite apie 30 min.
Reikės:
- 500 g maltos kiaulienos;
- 3 v. š. avižinių dribsnių;
- 1 kiaušinis;
- 200 ml grietinėlės;
- 1 skiltelė česnako;
- 2 svogūnai;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis juodųjų pipirų;
- 1 a. š. džiov. žolelių mišinio;
- 1 cukinija;
- 1 morka;
- Pundelis krapų;
- 500 ml vandens;
- 1 v. š. kukurūzų miltų;
- Aliejaus, kepimui.
Į kiaulienos faršą beriame avižinius dribsnius, žoleles, druską, pipirus. Įmušame kiaušinį, pilame 100 ml grietinėlės, įtrakuojame cukiniją. Įmaišome 1 smulkintą svogūną ir česnako skiltelę. Masę gerai išmaišome.
Formuojame kotletus ir kepame keptuvėje aliejuje iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus ir iškeps. Dedame į troškintuvą.
Svogūną supjaustome nedideliais gabalėliais, morką griežinėliais. Suberiame ant kotletų. vandenį sumaišom esu grietinėle ir kukurūzų miltais. pabarstome druska ir užpilame kotletus. Troškiname apie 15 – 20 min. Pabarstome smulkintais krapais.
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