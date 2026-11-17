Druskininkų ligoninės gydytojas gastroenterologas A. Kederys sako, kad kasos vėžį anksti nustatyti sudėtinga, nes pirmieji kasos vėžio požymiai dažnai būna neryškūs arba siejami su kitais sveikatos sutrikimais. Vis dėlto tam tikri simptomai, ypač jei jie užsitęsia ar pasireiškia kartu, neturėtų būti ignoruojami.
Išvardijo kasos vėžio simptomus
Medikas atkreipia dėmesį, kad dėmesio verti tokie požymiai kaip odos ar akių pageltimas, nepaaiškinamas svorio kritimas, viršutinės pilvo dalies ar nugaros skausmas, užsitęsę virškinimo sutrikimai bei pakitusios išmatos. Kai kuriais atvejais apie galimus kasos pakitimus gali signalizuoti ir netikėtai diagnozuotas cukrinis diabetas.
Nors šie simptomai nebūtinai reiškia onkologinę ligą, gydytojai pabrėžia, kad delsti nereikėtų. Laiku kreipiantis į specialistus galima greičiau nustatyti negalavimų priežastį ir atlikti reikalingus tyrimus.
„Lapkritis – kasos vėžio žinomumo mėnuo. Tai proga daugiau kalbėti apie vieną agresyviausių onkologinių ligų, kurios ankstyva diagnostika vis dar išlieka dideliu iššūkiu.
„Kasos vėžys yra viena sudėtingiausiai anksti diagnozuojamų onkologinių ligų. Žmogus ilgą laiką gali nejausti jokių aiškių simptomų, o pirmieji negalavimai dažnai primena įprastus virškinimo sutrikimus. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus, ypač jei jie užsitęsia, kartojasi ar atsiranda keli vienu metu“, – sako Druskininkų ligoninės gydytojas gastroenterologas A. Kederys.
Kasos vėžys: kokių organizmo siunčiamų signalų nereikėtų ignoruoti?
Kokie simptomai turėtų atkreipti dėmesį?
- Odos ir akių pageltimas (gelta) – ypač jei kartu patamsėja šlapimas, pašviesėja išmatos ar atsiranda odos niežulys.
- Pilvo ar nugaros skausmas – ypač viršutinėje pilvo dalyje, kartais plintantis į nugarą.
- Nepaaiškinamas svorio kritimas – kai svoris mažėja nekeičiant mitybos ar fizinio aktyvumo.
- Užsitęsę virškinimo sutrikimai – pykinimas, apetito stoka, pilnumo jausmas, pilvo pūtimas.
- Pakitusios išmatos – riebios, blizgančios, sunkiai nuplaunamos.
- Netikėtai diagnozuotas cukrinis diabetas – ypač vyresniame amžiuje, kai nėra įprastų rizikos veiksnių, arba staiga pablogėjusi jau diagnozuoto diabeto kontrolė.
Svarbu suprasti, kad šie simptomai nebūtinai reiškia kasos vėžį. Tačiau jų nereikėtų ignoruoti. Atsiradus geltai, būtina kreiptis į medikus skubiai.
Kaip tiriama kasa?
Pasak gydytojo A. Kederio, kasos ligų diagnostikoje svarbu ne tik atlikti tyrimą, bet ir tinkamai jį parinkti, atsižvelgiant į paciento simptomus, amžių bei rizikos veiksnius.
Pilvo organų ultragarsinis tyrimas gali padėti pastebėti kai kuriuos kasos pakitimus, pavyzdžiui, cistas ar lėtinio uždegimo požymius. Tačiau ultragarsu ne visada pavyksta išsamiai įvertinti visą kasą, todėl prireikus skiriami papildomi tyrimai.
Kasos vėžio patikros programa visiems gyventojams nėra taikoma. Didesnės paveldimos rizikos asmenims gali būti rekomenduojama specializuota stebėsena.
Kas didina kasos vėžio riziką?
Rūkymas, nutukimas, lėtinis pankreatitas, vyresnis amžius, šeiminė ligos istorija ir tam tikri paveldimi genetiniai pakitimai.
„Svarbiausia – nelaukti, kol simptomai taps sunkiai pakeliami. Laiku kreipiantis į gydytoją galima greičiau išsiaiškinti negalavimų priežastį ir parinkti reikalingus tyrimus“, – primena gydytojas gastroenterologas A. Kederys.
Rūpintis sveikata reiškia ir gebėti išgirsti savo organizmą. Ne kiekvienas simptomas reiškia sunkią ligą, tačiau kiekvienas užsitęsęs ar neįprastas pokytis vertas dėmesio“, – aktualia informacija „Facebook“ dalijosi VšĮ Druskininkų ligoninė.
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