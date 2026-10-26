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Prasidėjusį žarnyno vėžį išduoti gali vos 1 ženklas tualete: įsidėmėkite

2026-10-26 10:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-26 10:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Storosios žarnos vėžys ilgą laiką gali nesukelti jokių ryškių simptomų, todėl žmonės neretai į gydytojus kreipiasi per vėlai. Specialistai pastebi, kad ši liga vis dažniau diagnozuojama ir jaunesniems žmonėms. Vis dėlto daugelis vis dar vengia kalbėti apie žarnyno problemas, o dėl gėdos atidėlioja ir būtinus tyrimus. Gastroenterologas ir proktologas Skander Bouassida atkreipia dėmesį, kad kraujavimas iš tiesiosios žarnos ne visada reiškia hemorojų.

Žarnynas, tualetas (nuotr. 123rf.com, Shutterstock.com)
GALERIJA (12)

Storosios žarnos vėžys ilgą laiką gali nesukelti jokių ryškių simptomų, todėl žmonės neretai į gydytojus kreipiasi per vėlai. Specialistai pastebi, kad ši liga vis dažniau diagnozuojama ir jaunesniems žmonėms. Vis dėlto daugelis vis dar vengia kalbėti apie žarnyno problemas, o dėl gėdos atidėlioja ir būtinus tyrimus. Gastroenterologas ir proktologas Skander Bouassida atkreipia dėmesį, kad kraujavimas iš tiesiosios žarnos ne visada reiškia hemorojų.

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Gydytojas paaiškino, kokie simptomai turėtų kelti nerimą, kodėl svarbu neatidėlioti tyrimų ir kaip galima sumažinti storosios žarnos vėžio riziką, rašoma fakt.pl.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėžio ląstelės

Storosios žarnos vėžio galima išvengti

Kaip rašo Vokietijos leidinys WELT, Berlyno ligoninės Koloproktologijos skyriaus vadovas S. Bouassida pabrėžia, kad storosios žarnos vėžys išsiskiria tuo, jog tam tikrais atvejais galima užkirsti kelią jo išsivystymui.

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Viena svarbiausių prevencijos priemonių – kolonoskopija. Šio tyrimo metu gydytojas apžiūri storosios žarnos gleivinę, o aptikęs ikivėžinių pakitimų, pavyzdžiui, polipų, prireikus gali juos pašalinti.

„Storosios žarnos vėžys yra viena iš nedaugelio vėžio rūšių, kurią galima ne tik anksti aptikti, bet ir iš tikrųjų užkirsti kelią jos vystymuisi“, – pažymėjo gydytojas.

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Pasak jo, polipai į vėžį gali išsivystyti per kelerius metus, todėl profilaktiniai tyrimai suteikia galimybę pavojingus pakitimus aptikti dar prieš jiems tampant piktybiniais.

Gydytojas atkreipė dėmesį, kad žmones nuo kolonoskopijos dažnai atbaido gėda ir nemalonus pasiruošimas tyrimui. Prieš procedūrą reikia išvalyti žarnyną vartojant specialius preparatus, tačiau pats tyrimas paprastai atliekamas taikant sedaciją ar anesteziją, todėl diskomfortą galima sumažinti.

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Kolonoskopijos poreikis ir jos atlikimo dažnumas priklauso nuo žmogaus amžiaus, ankstesnių tyrimų rezultatų ir individualios rizikos. Todėl dėl tinkamiausio laiko pasitikrinti reikėtų pasitarti su gydytoju.

Vėžys vis dažniau diagnozuojamas jauniems žmonėms

Pasak S. Bouassida, storosios žarnos vėžio atvejų daugėja ir tarp jaunesnių žmonių, tačiau tikslios šios tendencijos priežastys nėra iki galo aiškios.

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Tarp galimų rizikos veiksnių minimi genetinis polinkis, perdirbto maisto vartojimas, mažas fizinis aktyvumas, nutukimas, rūkymas ir alkoholio vartojimas. Įtakos gali turėti ir kiti veiksniai, tačiau vieno paaiškinimo, kodėl liga vis dažniau nustatoma jaunesniame amžiuje, kol kas nėra.

Gydytojas pastebi, kad net ir 20–30 metų žmonės gali susirgti šia liga. Vis dėlto jų nusiskundimai kartais ilgą laiką siejami su dirgliosios žarnos sindromu ar hemorojumi, todėl rimtesnė problema gali likti nepastebėta.

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Būtent dėl to, anot specialisto, svarbu neignoruoti užsitęsusių ar pasikartojančių simptomų ir prireikus atlikti išsamesnius tyrimus.

Kraujavimas ne visada reiškia hemorojų

Vienas svarbiausių požymių, į kurį būtina atkreipti dėmesį, yra kraujas išmatose. Tačiau žmonės neretai mano, kad kraujavimą sukėlė hemorojus, ir dėl to nesikreipia į gydytoją.

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S. Bouassida įspėja, kad hemorojus ir kitos žarnyno ligos gali pasireikšti tuo pačiu metu. Todėl vien tai, kad žmogus serga hemorojumi, dar nereiškia, jog kraujavimo priežastis yra būtent jis.

„Jei sutelkiate dėmesį tik į hemorojų, praleidžiate rimtesnę priežastį“, – pabrėžė gydytojas.

Ankstyvosiose ligos stadijose storosios žarnos vėžys gali nesukelti jokių pastebimų simptomų. Ligai progresuojant gali pasireikšti nuovargis, nepaaiškinamas svorio kritimas, naktinis prakaitavimas ar mažakraujystė.

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Šie požymiai nebūtinai reiškia vėžį, tačiau jei jie užsitęsia, kartojasi ar atsiranda kraujo išmatose, svarbu pasikonsultuoti su gydytoju. Esant kraujavimui iš tiesiosios žarnos, nereikėtų savarankiškai nuspręsti, kad jį sukėlė hemorojus.

Gėda trukdo laiku kreiptis pagalbos

Gydytojo teigimu, viena didžiausių kliūčių, trukdančių žmonėms laiku išsitirti, yra nenoras kalbėti apie žarnyno ir virškinimo problemas.

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Nors tuštinimasis yra natūrali organizmo funkcija, daugelis vis dar jaučia gėdą dėl su juo susijusių simptomų. Dėl to atidėliojami vizitai pas specialistus, o į gydytojus kartais kreipiamasi tik tada, kai simptomai vargina jau ilgą laiką.

S. Bouassida pabrėžia, kad storosios žarnos vėžio atveju ankstyvas ištyrimas yra ypač svarbus. Kuo anksčiau liga nustatoma, tuo daugiau galimybių laiku pradėti gydymą.

Todėl nereikėtų leisti gėdai tapti priežastimi ignoruoti savo sveikatą. Pastebėjus nerimą keliančius simptomus, verta kreiptis į gydytoją, o dėl profilaktinių tyrimų – pasikonsultuoti net ir tuomet, kai jokių nusiskundimų nėra.

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