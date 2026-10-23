5 produktai skatina žarnyno vėžį: vartokite kuo rečiau

Storosios žarnos vėžys ilgą laiką gali vystytis be ryškių simptomų, todėl profilaktikai ypač svarbios patikros programos ir rizikos veiksnių žinojimas.
Šiai ligai priskiriami navikai, išsivystantys storojoje žarnoje, t. y. gaubtinėje arba tiesiojoje žarnoje, o jų pradžia dažnai būna gerybiniai polipai vidinėje žarnos sienelėje. Laikui bėgant dalis tokių pakitimų gali virsti vėžiu.
Didelę įtaką mūsų sveikatai turi daugybė dalykų, tarp jų ir mityba. Teigiama, kad yra 5 maisto produktai, galintys didinti storosios žarnos vėžio riziką – jų verčiau atsisakyti arba vartoti itin saikingai, rašo medonet.pl.
5 produktai, galintys didinti storosios žarnos vėžio riziką
1. Raudona mėsa
Kaip galinti prisidėti prie storosios žarnos vėžio vystymosi išskiriama raudona mėsa, tokia kaip jautiena, kiauliena, aviena ir žvėriena.
Joje yra hemine geležimi vadinamos geležies formos, kuri gali dalyvauti kancerogeninių junginių susidaryme virškinamajame trakte.
Rizika gali ypač didėti dažnai valgant aukštoje temperatūroje paruoštą raudoną mėsą.
2. Perdirbta mėsa
Atskirą grupę sudaro perdirbta mėsa, tarp jų šoninė, dešrelės, dešros, saliamis ir kumpis.
Rūkant, sūdant ar vytinant konservuotuose produktuose gali būti kancerogeninių medžiagų, įskaitant nitratus ir nitritus. Jos ypač nepalankios dėl sąsajų su virškinamojo trakto vėžiniais susirgimais.
3. Alkoholis
Prie riziką didinančių veiksnių taip pat priskiriamas reguliarus arba per didelis alkoholio vartojimas. Alkoholis organizme suskaidomas į acetaldehidą, kuris gali pažeisti ląstelių DNR ir skatinti vėžio vystymąsi.
4. Itin perdirbti produktai
Nepalankūs gali būti ir itin perdirbti produktai, tokie kaip įvairūs užkandžiai, saldinti pusryčių dribsniai, pusfabrikačiai ir gazuoti gėrimai, nes juose dažnai yra konservantų, emulsiklių bei dideli kiekiai nesveikų riebalų ir cukraus.
5. Cukraus perteklius
Mityba, kurioje gausu pridėtinio cukraus, ypač gaunamo iš gazuotų gėrimų ir desertų, siejama su nutukimu ir lėtiniu uždegimu.
Abu šie veiksniai laikomi didinančiais storosios žarnos vėžio riziką. Tokie produktai taip pat gali išstumti iš valgiaraščio daug skaidulų turintį maistą.
Kam storosios žarnos vėžio rizika yra didesnė?
Storiosios žarnos vėžio rizika didėja su amžiumi, ypač sulaukus 50 metų. Pastaraisiais metais taip pat stebimas ankstyvojo storosios žarnos vėžio atvejų augimas, t. y. kai liga diagnozuojama dar nesulaukus 50 metų.
Reikšmės turi ir šeimos ligos istorija. Liga, nustatyta pirmos eilės giminaičiui, tai yra vienam iš tėvų, broliui, sesei ar vaikui, reikšmingai padidina susirgimo riziką. Jei storiosios žarnos vėžiu sirgo daugiau nei vienas šeimos narys, rizika dar labiau išauga.
Padidintos rizikos grupei priklauso žmonės, sergantys uždegiminėmis žarnyno ligomis, tokiomis kaip opinis kolitas ir Krono liga.
Kuo ilgiau tęsiasi lėtinis uždegimas, tuo didesnė storosios žarnos vėžio išsivystymo rizika. Reikšmės turi ir genetiniai veiksniai, įskaitant Linčo sindromą bei šeiminę adenomatozinę polipozę (FAP).
Rizika taip pat didesnė žmonėms, kurie anksčiau sirgo storosios žarnos vėžiu arba turėjo adenomatozinių polipų.
Tarp su gyvenimo būdu susijusių veiksnių minimi daug riebalų ir mažai skaidulų turinti mityba, fizinio aktyvumo stoka, rūkymas, per didelis alkoholio vartojimas ir nutukimas.
Kaip sumažinti storosios žarnos vėžio riziką?
Storosios žarnos vėžio rizikos mažinimas grindžiamas sveika gyvensena ir reguliariais tyrimais. Rekomenduojama vartoti vaisius, daržoves ir pilno grūdo produktus, kurie aprūpina organizmą skaidulomis, antioksidantais ir virškinimo sistemai naudingomis maistinėmis medžiagomis.
Vertėtų riboti raudonos mėsos vartojimą, kuo rečiau rinktis perdirbtą mėsą ir pirmenybę teikti liesiems baltymų šaltiniams, tokiems kaip žuvis, ankštiniai augalai ir paukštiena.
Taip pat svarbu riboti alkoholio vartojimą. Tarp rekomendacijų yra ir vengti rūkyti, nes tabako vartojimas yra vienas pagrindinių daugelio vėžio formų, įskaitant storosios žarnos vėžį, rizikos veiksnių.
Kai kurie tyrimai rodo, kad kavos gėrimas gali mažinti storosios žarnos vėžio riziką, nes palaiko žarnyno sveikatą ir mažina uždegiminius procesus.
Svarbus ir fizinis aktyvumas: vidutinio intensyvumo mankšta bent penkis kartus per savaitę padeda gerinti žarnyno veiklą ir padėti kontroliuoti kūno svorį. Normalios kūno masės palaikymas yra svarbus, nes nutukimas didina susirgimo riziką.
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