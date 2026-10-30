Kapus lankyti vyksiantiems lietuviams – policijos žinia

Net prie kapinių – rimties ir susikaupimo vietos – palikti automobiliai gali tapti ilgapirščių, kurie pasinaudoja vairuotojų neatidumu, taikiniu.
Vykstantiems lankyti artimųjų kapų – policijos priminimas
Gyventojams, planuojantiems aplankyti artimųjų kapus, Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai primena keletą svarbių taisyklių, kurios gali padėti išvengti vagysčių iš automobilių.
Pabrėžiama, kad net trumpam paliktame automobilyje nereikėtų laikyti matomų vertingų daiktų, o transporto priemonę visuomet būtina užrakinti ir pasirūpinti, kad langai būtų visiškai uždaryti.
„Šį savaitgalį lankydamiesi artimųjų kapuose, nepamirškime pasirūpinti ir savo turto saugumu!
Artėjant Vėlinių savaitgaliui, kai daugelis vyks lankyti artimųjų kapų, policija primena – net ir trumpam palikus automobilį, svarbu pasirūpinti jo saugumu.
Atkreipkite dėmesį į keletą svarbių dalykų:
- Visada užrakinkite automobilį ir patikrinkite, ar uždaryti langai.
- Nepalikite automobilio salone rankinių, piniginių, telefonų ar kitų vertingų daiktų.
- Jei daiktus būtina palikti, paslėpkite juos bagažinėje dar prieš atvykdami į stovėjimo vietą.
- Rinkitės saugias, gerai apšviestas automobilių stovėjimo vietas.
Tegul artimųjų atminimo pagerbimas būna ramus ir nesudrumstas nemalonių rūpesčių.
Būkime budrūs, saugokime savo turtą ir pasirūpinkime savo saugumu!“ – aktualiu priminimu „Facebook“ dalijosi Ukmergės rajono policijos komisariato atstovai.
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