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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kapus lankyti vyksiantiems lietuviams – policijos žinia

2026-10-30 10:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 10:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėja Vėlinės ir Visų Šventųjų dienos, per kurias kapines lankys tūkstančiai žmonių. Policija ragina nepamiršti, kad susikaupimo ir artimųjų pagerbimo metu svarbu pasirūpinti ne tik kapų tvarkymu, bet ir savo turto saugumu.

Artėja Vėlinės ir Visų Šventųjų dienos, per kurias kapines lankys tūkstančiai žmonių. Policija ragina nepamiršti, kad susikaupimo ir artimųjų pagerbimo metu svarbu pasirūpinti ne tik kapų tvarkymu, bet ir savo turto saugumu.

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Net prie kapinių – rimties ir susikaupimo vietos – palikti automobiliai gali tapti ilgapirščių, kurie pasinaudoja vairuotojų neatidumu, taikiniu.

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FOTOGALERIJA. Kapinės Visų šventųjų dieną

Vykstantiems lankyti artimųjų kapų – policijos priminimas

Gyventojams, planuojantiems aplankyti artimųjų kapus, Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai primena keletą svarbių taisyklių, kurios gali padėti išvengti vagysčių iš automobilių.

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Pabrėžiama, kad net trumpam paliktame automobilyje nereikėtų laikyti matomų vertingų daiktų, o transporto priemonę visuomet būtina užrakinti ir pasirūpinti, kad langai būtų visiškai uždaryti.

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„Šį savaitgalį lankydamiesi artimųjų kapuose, nepamirškime pasirūpinti ir savo turto saugumu!

Artėjant Vėlinių savaitgaliui, kai daugelis vyks lankyti artimųjų kapų, policija primena – net ir trumpam palikus automobilį, svarbu pasirūpinti jo saugumu.

Atkreipkite dėmesį į keletą svarbių dalykų:

  • Visada užrakinkite automobilį ir patikrinkite, ar uždaryti langai.
  • Nepalikite automobilio salone rankinių, piniginių, telefonų ar kitų vertingų daiktų.
  • Jei daiktus būtina palikti, paslėpkite juos bagažinėje dar prieš atvykdami į stovėjimo vietą.
  • Rinkitės saugias, gerai apšviestas automobilių stovėjimo vietas.

Tegul artimųjų atminimo pagerbimas būna ramus ir nesudrumstas nemalonių rūpesčių.

Būkime budrūs, saugokime savo turtą ir pasirūpinkime savo saugumu!“ – aktualiu priminimu „Facebook“ dalijosi Ukmergės rajono policijos komisariato atstovai.

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