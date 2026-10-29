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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija stiprina pajėgas: budės prie kapinių, siunčia perspėjimą

2026-10-29 10:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-29 10:37
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Ketvirtadienį sustiprintos policijos pajėgos pradeda intensyvų darbą keliuose ir budės prie kapinių prieigų bei pagrindiniuose keliuose.

Kapinės, asociatyvi nuotr. (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (11)

Ketvirtadienį sustiprintos policijos pajėgos pradeda intensyvų darbą keliuose ir budės prie kapinių prieigų bei pagrindiniuose keliuose.

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Taip siekiama užtikrinti viešąją tvarką artėjant Vėlinėms, kai gyventojai lanko artimųjų kapus. Policija ragina keliuose elgtis atsakingai: šiuo laikotarpiu eismas tampa intensyvesnis, todėl svarbu pasirūpinti savo ir kitų saugumu. 

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Kaip skelbia Policijos departamentas, šalies apskričių policijos pareigūnai visą Vėlinių savaitgalį dirbs sustiprintu režimu – prie didžiausių kapinių reguliuos eismą, padės vairuotojams, patruliuos kapinių prieigose ir užtikrins viešąją tvarką.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Daugiau dėmesio eismui prie kapinių

Kaip ir kasmet, prie didžiausių kapinių bus įvesti eismo organizavimo pokyčiai. Kai kur eismas bus nukreipiamas apylankomis, bus draudžiama sustoti šalia kapinių vartų, autobusų stotelių ar įvažiuoti tam tikromis kryptimis.

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Prie šių kapinių ir jų prieigose dirbs papildomi patruliai, policijos rėmėjai ir eismo reguliuotojai. Pareigūnai padės vairuotojams saugiai pasistatyti automobilius, užtikrins, kad eismas vyktų sklandžiai, o pėstieji būtų saugūs.

Policija pataria rinktis viešąjį transportą – taip bus išvengta spūsčių.

„Pasirūpinkite ir asmeniniu saugumu – turėkite įkrautą telefoną, būkite budrūs tamsiuoju paros metu. Lankydamiesi kapinėse, automobiliuose nepalikite rankinių, piniginių, telefonų ar kitų vertingų daiktų gerai matomose vietose – net trumpam išlipdami pasirūpinkite turto saugumu ir nesuteikite progos ilgapirščiams“, – sako policija.

Policija ragina visus elgtis atsakingai, neskubėti, laikytis Kelių eismo taisyklių ir pareigūnų nurodymų. 

Vairuotojams patariama planuoti kelionę į kapines iš anksto, vengti paskutinės minutės važiavimo ir spūsčių. 

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