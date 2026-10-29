Naujausia žinia: Vilniaus autobusus ir stotelių paviljonus apšaudžiusiems jaunuoliams skirtos laisvės atėmimo bausmės

Abu jaunuoliai gimę 2004 metais.
D. K. dar nuteistas ir už neteisėtą disponavimą psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti bei už vagystę.
Teismas anksčiau jau ne kartą teistam D. K. už šiuos nusikaltimus skyrė galutinę vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, jis taip pat turės sumokėti ankstesniais teismo nuosprendžiais jam skirtas baudas – 11,4 tūkst. eurų.
J. L. skirta galutinė 60 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant vieneriems metams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas neišeiti iš gyvenamosios vietos nuo 22 val. iki 5 val., neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ar rajono ribų, dirbti arba mokytis bei sudalyvauti elgesio pataisos programoje.
Bylos duomenimis, 2025 metų birželio 23–30 dienomis D. K. ir J. L., važiuodami automobiliu BMW, Vilniaus miesto ir rajono gatvėse iš pneumatinio ginklo šaudė į pravažiuojančius viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus.
Teismas, priimdamas nuosprendį, atsižvelgė į tai, kad veikos buvo padarytos šaudant viešoje miesto erdvėje, į viešojo transporto priemones ir stotelių paviljonus, kai aplinkui yra žmonių ir juda transportas. Tai, pasak teismo, apibūdina veikos atlikimo būdą ir objektyvų pavojingumą.
Ypač svarbia aplinkybe pripažinta tai, kad kai kuriais atvejais D. K. ir J. L. šaudė į autobusus tuo metu, kai juose buvo keleivių, tokiu savo elgesiu jie sudarė realią galimybę nukentėti aplinkiniams žmonėms.
Abu jaunuoliai nuteisti iš viso dėl 29 nusikalstamos veikos epizodų
2025 metų birželį buvo gauti pranešimai, kad masiškai gadinami Vilniaus miesto viešojo transporto autobusai ir viešojo transporto sustojimo paviljonai. Operatyviai atliekant tyrimo veiksmus, surinkus ir išanalizavus vaizdo įrašus, nustatyta, kad nusikalstamas veikas galimai daro pravažiuojančio BMW vairuotojas J. L. Vėliau, tikslinant aplinkybes, nustatytas ir kitas įsitraukęs asmuo, vairuotojo draugas D. K.
Atliekant kratą anksčiau ne kartą teisto D. K. gyvenamojoje vietoje buvo rastas nusikalstamų veikų įrankis – pneumatinis ginklas bei psichotropinės medžiagos.
J. L. nuteistas ir dėl svetimo turto pagrobimo – tyrimo metu nustatyta, kad J. L. anksčiau pavogė Šalčininkų gyventojai priklausančius 6 tūkst. eurų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino ir byloje pateiktus civilinius ieškinius. D. K. ir J. L. turės atlyginti jų padarytą turtinę žalą – daugiau kaip 11,5 tūkst. eurų.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis nebuvo skundžiamas ir yra įsiteisėjęs.
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