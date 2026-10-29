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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija žada pateikti naujausią informaciją dėl „Starlink“ antenų padegimo

2026-10-29 09:59 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 09:59
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Lietuvos policija ketvirtadienį žada pateikti naujausią informaciją apie Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamą tyrimą dėl „Stalink“ antenų padegimo.

Švyturėliai (BNS nuotr.)
GALERIJA (11)

Lietuvos policija ketvirtadienį žada pateikti naujausią informaciją apie Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamą tyrimą dėl „Stalink“ antenų padegimo.

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Kaip skelbiama pranešime, spaudos konferencija vyks Policijos departamente, 11 val., joje dalyvaus Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas ir Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

 

Dėl bandymo padegti Vilniaus įmonėje esančią „Starlink“ ryšio įrangą atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, čia veikia „Starlink“ infrastruktūra, kuri platesniame tinkle užtikrina ryšį gyventojams, verslui ir kariuomenei.

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ELTA primena, kad spalio 18-osios naktį,  apie 2.30 val., Vilniuje, Jurgio Tiškevičiaus gatvėje, aptvertoje įmonės teritorijoje, buvo pasikėsinta padegti ten įrengtą „Starlink“ palydovinio ryšio anteną. Ugniagesių pajėgos buvo kviestos į įvykio vietą, tačiau gaisras buvo užgesintas iki ugniagesiams atvykstant.

Ingrida Steniulienė (ELTA)

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