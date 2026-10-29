Policija žada pateikti naujausią informaciją dėl „Starlink“ antenų padegimo

Kaip skelbiama pranešime, spaudos konferencija vyks Policijos departamente, 11 val., joje dalyvaus Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas ir Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius.
Dėl bandymo padegti Vilniaus įmonėje esančią „Starlink“ ryšio įrangą atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, čia veikia „Starlink“ infrastruktūra, kuri platesniame tinkle užtikrina ryšį gyventojams, verslui ir kariuomenei.
ELTA primena, kad spalio 18-osios naktį, apie 2.30 val., Vilniuje, Jurgio Tiškevičiaus gatvėje, aptvertoje įmonės teritorijoje, buvo pasikėsinta padegti ten įrengtą „Starlink“ palydovinio ryšio anteną. Ugniagesių pajėgos buvo kviestos į įvykio vietą, tačiau gaisras buvo užgesintas iki ugniagesiams atvykstant.
Ingrida Steniulienė (ELTA)
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.