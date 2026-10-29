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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Norite, kad ant kapų žvakės degtų ilgiau? Štai ką ragina padaryti

2026-10-29 15:07 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-29 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ilgėjant rudens vakarams, namuose vis dažniau užsidegame mėgstamą kvapiąją žvakę, o visai netrukus sužibs ir Vėlinių žvakelių šviesos.

Ilgėjant rudens vakarams, namuose vis dažniau užsidegame mėgstamą kvapiąją žvakę, o visai netrukus sužibs ir Vėlinių žvakelių šviesos.

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Kad jaukumą bei artimųjų atminimą simbolizuojanti liepsnelė nekeltų pavojaus, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis ir saugiai naudojant žvakes, smilkalus bei namų kvapus.

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Patrumpinkite Vėlinių žvakės dagtį

Taip liepsna bus mažesnė, žvakė degs tolygiau, mažiau kais jos indelis ir susidarys mažiau suodžių. Niekada nekirpkite degančios žvakės dagties, nes galite nusideginti.

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Pasirūpinkite tinkama vieta

Vėlinių žvakes statykite ant stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, palikdami pakankamus tarpus tarp jų. Pastačius žvakes per arti vaškas tirps nevienodai.

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Taip pat įsitikinkite, kad liepsna nepasieks gėlių, sausų lapų, dekoracijų ar kitų degių daiktų, rašoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešime.

Stebėkite, kaip žvakė dega

Visų žvakių liepsna neturėtų būti aukštesnė nei 7,5 cm. Degančių žvakių nepernešinėkite ir nelieskite, prieš perkeldami palaukite, kol jos užges ir atvės.

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Užgesinę įsitikinkite, kad dagtis nešvyti, neberūksta ir žvakė vėl savaime neužsidega. Dagtis neturėtų rūkti ilgiau kaip 20 s.

Kvapiosios žvakės, namų kvapai ir smilkalai

Rinkdamiesi kvapiąsias žvakes, namų kvapus ar smilkalus, atkreipkite dėmesį į gaminių ženklinimą, pavojingumo simbolius, įspėjimus dėl degumo, dirginimo ar galimų alerginių reakcijų.

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Rinkitės patikimus pardavėjus ir nepamirškite, kad užrašai „natūralus“ ar „pagamintas iš eterinių aliejų“ savaime negarantuoja gaminio saugumo.

Žvakes bei smilkalus statykite ant stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, atokiau nuo degių daiktų, vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite degančios žvakės be priežiūros.

Kvapiąsias žvakes ir smilkalus naudokite pagal gamintojo nurodymus, neviršykite rekomenduojamos naudojimo trukmės ir pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.

Ypač atsargiai rinkitės žvakes, primenančias maisto produktus – maži vaikai gali jas supainioti su maistu.

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