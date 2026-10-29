Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kapo paminklas blizgės lyg naujas: tereikia žinoti 1 gudrybę

2026-10-29 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 12:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Visų Šventųjų dienai daugelis žmonių kruopščiai tvarko artimųjų kapus, nepalikdami nuošalyje net smulkiausių detalių. Laikui bėgant antkapio užrašai praranda blizgesį, o nuosėdos ir nubėgimai apsunkina jų įskaitymą. Tačiau raidžių valymas ant paminklo nebūtinai reiškia stiprių valiklių naudojimą. Daugeliu atvejų pakanka švelnios valymo priemonės ir minkštos šluostės.

Artėjant Visų Šventųjų dienai daugelis žmonių kruopščiai tvarko artimųjų kapus, nepalikdami nuošalyje net smulkiausių detalių. Laikui bėgant antkapio užrašai praranda blizgesį, o nuosėdos ir nubėgimai apsunkina jų įskaitymą. Tačiau raidžių valymas ant paminklo nebūtinai reiškia stiprių valiklių naudojimą. Daugeliu atvejų pakanka švelnios valymo priemonės ir minkštos šluostės.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš pradedant tvarkyti atminimo vietą, verta pasidomėti, kokius metodus naudoti, kad nepažeistumėte nei akmens plokštės, nei dekoratyvinių raidžių, rašo fakt.pl.

REKLAMA
REKLAMA

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visų Šventųjų diena – Vėlinės

Paprastas mišinys antkapio valymui – muiluotas vanduo

Lietus, vėjas ir temperatūrų svyravimai pamažu keičia paminklų išvaizdą. Ant raidžių kaupiasi dulkės, smėlis ir kiti nešvarumai, dėl kurių užrašas tampa matinis.

REKLAMA

Prieš naudojant valiklį pirmiausia reikėtų pašalinti paviršinius nešvarumus. Geriausia tai daryti minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste arba švelniu teptuku.

Jei nešvarumų nepavyksta pašalinti, galima naudoti nedidelį kiekį švelnaus indų ploviklio.

Pakanka įlašinti kelis lašus į šiltą vandenį ir atsargiai nuvalyti užrašą. Vis dėlto prieš tai būtina įsitikinti, kad priemonė tinka konkrečiai medžiagai.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip nuvalyti užrašą ant paminklo? Svarbi medžiagos rūšis

Prieš pradedant valyti verta išsiaiškinti, iš ko pagamintas užrašas. Raidės gali būti graviruotos, dažytos, paauksuotos arba metalinės.

Kiekvienu atveju reikia elgtis atsargiai, nes netinkama priemonė gali pažeisti dažus, dekoratyvinę dangą ar tvirtinimo elementus. Naują valymo būdą pirmiausia rekomenduojama išbandyti mažiau matomoje vietoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei raidės pagamintos iš žalvario arba nerūdijančiojo plieno, gali praversti specialios šiems metalams skirtos priežiūros priemonės.

Tačiau nereikėtų naudoti aštrių grandiklių, metalinių šveistukų ar kietų šepečių. Tokie įrankiai gali subraižyti akmenį ir pažeisti raidžių paviršių. Švelnus valymas padeda sumažinti ilgalaikių pažeidimų riziką.

REKLAMA

Noras greitai grąžinti užrašui blizgesį gali skatinti šveisti stipriau, tačiau tai ne visada gera mintis. Saugiau veikti palaipsniui ir valymo būdą pritaikyti prie konkretaus paviršiaus tipo. Verta prisiminti kelias taisykles:

  • Venkite kietų šepečių ir metalinių šveistukų, kurie gali subraižyti akmenį.
  • Nenaudokite atsitiktinai pasirinktų stiprių valiklių, ypač ant raidžių su dekoratyvine danga.
  • Prieš valydami visą užrašą, priemonę išbandykite nepastebimoje vietoje.
  • Kruopščiai nuplaukite valiklio likučius, kad ant paviršiaus neliktų nuosėdų.
  • Po plovimo nusausinkite užrašą, kad sumažintumėte dryžių ir nubėgimų susidarymo riziką.

 

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų