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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdusi, ko prašo svetima moteris, kapus tvarkanti Rūta vos sulaikė ašaras: „Reikia 12 gėlių, nes...“

2026-09-29 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 12:20
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Išėjusieji Anapilin visuomet užims mūsų širdyse ypatingą vietą, dėl to kiekvienas nori kuo oriau ir pagarbiau priminti apie mirusįjį. Dalijamės su jumis viena iš tokių istorijų, apie 12 gėlių, kurios buvo pasodintos ant kapo.

Asociatyvi verkianti moteris, kapinės (nuotr. 123rf.com, Facebook)

Išėjusieji Anapilin visuomet užims mūsų širdyse ypatingą vietą, dėl to kiekvienas nori kuo oriau ir pagarbiau priminti apie mirusįjį. Dalijamės su jumis viena iš tokių istorijų, apie 12 gėlių, kurios buvo pasodintos ant kapo.

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Išgirdus, kodėl ant kapo reikėjo sodinti 12 gėlių, susigraudintų ne vienas.

Ant kapo pasodino 12 gėlių

Socialiniame tinkle „Facebook“ istorija apie 12 gėlių, pasodintų ant senyvo amžiaus moters sūnaus kapo. Ja dalijosi „Eram Service“ puslapio vadovė Rūta, kuri vis susiduria su įdomiomis išėjusiųjų istorijomis. Šia istorija ji sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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„ĮDOMI ISTORIJA: „12 metų, 12 gėlių mano sūnui“

Paskambino man viena senyvo amžiaus moteris ir sako:

– Mano dukra Jus rado internete. Ar sutvarkysite mano sūnaus kapą? Aš gyvenu toli, marti ir taip turi rūpesčių, nenoriu apkrauti. Dabar kapavietė atrodo prastai, o greitai bus 12 metų, kai sūnus mus paliko. 12 gėlių...

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Moteris susigraudino.

Pasakiau, kad nesirūpintų. Mes tikrai padėsime ir nuimsime bent vieną rūpestį – nerimauti, kad kapavietė atrodys blogai. Paprašiau papasakoti savo norus, tada pasiūliau ir savo matymą. Sutiko.

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Atėjo minėjimas... Po savaitgalio randu kelis praleistus skambučius. Perskambinu.

Moteris susijaudinusi. Verkia.

Pirma mintis pralėkė – gal nepatiko? Gal kažkas blogai? Nors pagal nuotraukas išpildėme viską, ką pažadėjome. Kai tokios progos, niekada negali žinoti, kaip žmogus priims skausmą, į ką susikoncentruos.

Ir tada moteris pradėjo pasakoti:

– Iš pradžių skambinome, nes nuotraukų negavome. Bijojome, kad neatlikote darbo. O Jūs nekėlėte ragelio.

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Sakau:

– Taip, savaitgaliais mes nedirbame.

– Supratau. Mes net įrankius pasiėmėme, galvojome patys važiuoti tvarkyti. Tačiau vėliau dukra rado nuotraukas. Buvome jų nepastebėję ir bereikalingai jaudinomės.

Ir žinote, kai atvykome į vietą, apsiverkiau... Kapavietė atrodė nuostabiai. Ir jūs atsižvelgėte į mano norą padaryti margą gėlių akcentą. Visi giminės prašė Jūsų nuotraukų, nes labai patiko...

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Aš atsikvėpiau. Padėkojau. Taip norisi visada padėti. Tačiau kartais pritrūksta tikėjimo savimi.

Nes taip jau būna – keli blogi komentarai gali sugadinti pasitikėjimą savimi, nors už jų stovi šimtai patenkintų klientų.

O tokie skambučiai primena – ne visada tyla ragelyje reiškia, kad kažkas negerai“, – buvo rašoma įraše.

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