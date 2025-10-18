Kapinėse žmones sodina kelių rūšių gėles, visos – itin stiprios: „Laipsniukas, antras požeminė šalna – nenukentės jinai“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Ilgamečio gėlių augintojo Eugenijaus šiltnamiuose netoli Panevėžio vasarines gėles jau pakeitė daugiausia kapams puošti perkamos chrizantemos. Kaip ir kasmet, artėjant mirusiųjų pagerbimo dienoms augintojas jų užaugino įvairiausių. Nors gėles žmonės kapams renka kiekvienas pagal skonį, visgi populiariausios jau kurį laiką esą baltos chrizantemos. Augintojo teigimu, pavyzdžiui, smulkiažiedės, atsparesnės šalčiams.
„Tokios, kokios šalnos buvo dabar, chrizantemai tikrai nekenkia. Laipsniukas, antras požeminė šalna – nenukentės jinai“, – pasakoja gėlių augintojas Eugenijus.
Nors užauginti gėles, anot Eugenijaus, šiemet atsiėjo brangiau, kainų sako nekeitęs.
„Mažas vazoniukas pas mane 3 eurai, didelis – 5, miksas – 8 eurai“, – sako Eugenijus.
Chrizantemas keičia viržiai
Iš namų gėlėmis prekiaujantis vyras visgi pastebi, kad chrizantemų kasmet parduoda vis mažiau. Esą ne dėl to, kad gėlės brangtų ar žmonės vargingiau gyventų, o dėl to, kad vis populiarėja kapavietę uždengti plokštėmis. Be to, anksčiau ant kapų karaliavusias chrizantemas dažnai pakeičia populiarėjantys viržiai.
„Chrizantema, po šalnų juoda pasidarys ir reiks į šiukšlyną išmesti. Viržis išbus iki pavasario“, – pasakoja gėlių augintojas.
Panevėžio rajono gyventoja Sigita pasakoja, kad viržiais kapus puošia jau trejus metus: „Nukarpau tas viršūnėles, kurios nužydi, pavasarį jos jau būna rudos. (...) Ir tvaru, ir nereikia išmesti kiekvienais metais tų gėlių, ir saugom aplinką“.
Kad viržiai gali puikiausiai išsilaikyti žiemą per šalčius ir net kelerius metus patvirtina ir su gėlėmis daug metų dirbanti Vida.
„Pavasarį žydintis viržis paprasčiausiai būna nužydėjęs, reikia iškarpyti, sutvarkyti, patręšti, jis žydės rudenį ir kitais metais, bet niekas nenori to daryti, visi, jeigu randa negražiai, tai ir nurauna“, – sako prekeivė Vida.
Vardija kainas
Beje, gėlininkė pataria, kad gražiau pavasarį atrodo žali viržiai. Nes ryškiaspalviai, nušalus žiedukams, kol atsigauna, būna rudi. Tiesa, kol kas prekyba kapų gėlėmis vangoka, tikina prekeivė Roma. Tiek Roma, tiek Vida tvirtina, kad šiemet gėlių kainos išliko kaip pernai:
„Yra ir 2,5, ir 3, ir 3,5 euro. Yra kompozicijos, kur daugiau augaliukų, tai ir 20 kainuoja“, – teigia Vida.
„Lygiai tos pačios kaip ir pernai, tikrai nepadidėjo, mes mokam daugiau, o parduodam ta pačia kaina kaip pernai“, – prideda Roma.
Gėlių pardavėjai iš patirties sako, papuošti kapą galima kukliai ir už 10 eurų. Renkantis brangesnius augalus, vieno kapo papuošimas gali atsieiti ir keliasdešimt eurų.
