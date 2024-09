Kamuoja nerimas? Išbandykite šį sprendimą

REKLAMA

REKLAMA

Kuo naudinga reguliari fizinė veikla?

Reguliari fizinė veikla – geriausias būdas, padedantis „nusikratyti“ nerimo sukeltą įtampą. Ji padeda sumažinti nemalonių kūniškų simptomų intensyvumą, „degina“ kortizolį ir adrenaliną bei padeda gamintis taip vadinamiems laimės hormonams, pavyzdžiui, serotoninui ar kitoms biologiškai aktyvioms medžiagoms, pavyzdžiui, endorfinams.

REKLAMA

Toks teigiamas fizinės veiklos poveikis yra visiškai įrodytas, be to, neabejotina nauda pasireiškia ne tik psichinei, bet ir fizinei asmens sveikatai, pavyzdžiui, reguliari mankšta statistiškai reikšmingai sumažina širdies ir kraujagyslių ligų bei šių ligų sukeliamų komplikacijų pasireiškimo riziką. Sportuojantys žmonės ne tik stipresni, bet ir laimingesni, labiau pasitikintys savimi. Juos rečiau aplanko nerimas, depresija ir miego sutrikimai, be to, jie gali džiaugtis raumeningesniu kūnu, gražesnėmis jo formomis ir puikiau ant jų gulančiais drabužiais.

REKLAMA

REKLAMA

Kiek reikėtų sportuoti, kad pasireikštų „apčiuopiamas“ teigiamas poveikis?

Sportas teikia labai daug naudos ne tik fizinei, bet ir psichinei asmens sveikatai, ypač jei sportuojama reguliariai, bent tris kartus per savaitę, po keturiasdešimt penkias minutes ar po valandą. Taigi per savaitę sportuojant apie tris valandas jau galima pajausti „apčiuopiamą“ reguliarios fizinės veiklos suteikiamą rezultatą ir naudą sveikatai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žinoma, kad dideli serotonino organizme lygio pokyčiai gali sukelti ne tik nerimo sutrikimus, bet ir depresiją, nemigą, migreną, kitas ligas bei sveikatos sutrikimus. Įrodyta, kad fiziniai pratimai padeda didinti serotonino išsiskyrimą galvos smegenyse – judėjimo metu organizme gaminamas triptofanas (bene svarbiausias serotonino pirmtakas). Kuo daugiau fizinio krūvio žmogus patiria, tuo, tikėtina, daugiau pagaminama triptofano ir tuo daugiau serotonino išsiskiria galvos smegenyse. Žinoma, depresija sergantiems žmonėms gali būti sunku prisiversti judėti, tad siūloma pradėti bent jau nuo penkiolika minučių trunkančio pasivaikščiojimo parke – vėliau norėsis vis daugiau ir daugiau.

REKLAMA

Kaip fizinė veikla padeda mažiau mąstyti apie nemalonius dalykus?

Atliekant fizinius pratimus ne tik nukreipiamas dėmesys, bet ir pradeda gamintis kitos cheminės medžiagos ir smegenų medžiagų apykaitos procesai pakinta, be abejonės, naudingąja linkme. Ne be reikalo sakoma, kad daugiausiai minčių kamuoja būtent ramybės būsenoje, o fizinį darbą dirbantys žmonės mažiau mąsto apie įvairius, gana dažnai nemalonius bei gniuždančius dalykus ir tokiu būdu išlieka psichologiškai stipresni. Pavyzdžiui, kai kurie specialistai bėgiojimą netgi vadina nemokamu vaistu nuo nerimo – jį gali „vartoti“ kiekvienas daug prie kompiuterio dirbantis žmogus, kuriam tiesiog trūksta judėjimo.

REKLAMA

Kodėl svarbu pasirinkti tokią fizinę veiklą, kuri mums patiktų ir mus motyvuotų?

Būtina atrasti ir pasirinkti tokią fizinę veiklą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje būtų maloni. Tokiu būdu, neabejojame, norėsis ją kartoti kuo dažniau – vieniems tai joga, kitiems – bėgiojimas, tretiems – tenisas, ketvirtiems – pilatesas, penktiems – važinėjimas riedučiais ar dviračiu, šeštiems – buriavimas ar vandenlenčių sportas ir t.t.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiandien sporto pasirinkimo galimybių tikrai labai daug, tačiau viena universaliausių ir bene daugiausiai visoms organų sistemoms ir psichinei sveikatai naudos teikiančių sporto šakų yra... plaukiojimas baseine. Galbūt laikas pasidomėti, kuris baseinas yra arčiausiai Jūsų namų ir pagaliau įsigyti lankytojo bilietą, taip žengiant lemtingą žingsnį geresnės savijautos ir kokybiškesnio miego link?

REKLAMA

Išdrįskite judėti kasdien ir pastebėsite, kaip nerimas palieka Jūsų pečius, kūnas stiprėja, o širdis tampa laimingesnė.

Išmėginkite natūralią priemonę lengvam nerimui malšinti ir miegui gerinti

Eterinis levandų aliejus – nuo seno žinoma visiškai natūrali, kvapni ir veiksminga augalinė priemonė, padedanti sutelkti gyvybines organizmo galias ir geriau pailsėti. Jei kamuoja tik lengvas nerimas ir lengvi miego sutrikimai, gali padėti nereceptiniai augaliniai vaistiniai preparatai. LILANDOR yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Šis vaistinis preparatas yra tradicinis augalinis preparatas, vartojamas pagal nurodytas indikacijas, pagrįstas išimtinai ilgalaikio vartojimo patyrimu. Visada būtina vartoti šį vaistą tiksliai kaip aprašyta jo pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai. Rekomenduojama dozė yra: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams - viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.