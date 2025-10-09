Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jaunesnę mylimąją namuose rakindavęs Evaldas prašo atlikti DNR testą: pasibaisėjo vaizdo įrašais

2025-10-09 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-10-09 18:30

Moteris tikina, kad buvo ištikima vyrui, tačiau vyras jau prarado viltį suvaldyti savo moterį ir nori skirtis. Ji esą per daug mėgsta linksmybes ir kitų vyrų draugiją. Vyras tik prašo nustatyti, ar vaikelis, kurį pagimdė mylimoji, iš tiesų yra jo ar kito žmogaus. Dabar vyriškis įsitikinęs, kad jo situaciją gali išspręsti tik atliktas DNR tėvystės testas.

„TV Pagalbos“ studijoje – atviras vyro ir moters pokalbis, kurie nori sukti skirtingais gyvenimo keliais, tačiau jų gyvenimą saisto galimai bendras vaikas.

Išmetė iš savo namų

Evaldo ir Gretos romanas buvo labai trumpas ir vos po pusmečio vyras išprašė merginą iš savo namų. Iškart po to vyras sulaukė netikėtos žinios, kad jo buvusi sugyventinė laukiasi. 

Šiuo metu vaikeliui metukai, tačiau dabar vyras nėra tikras, ar nori gyventi su moterimi, kuri gali bet kada jį išduoti. Negana to, Evaldas norėtų, kad moteris kreiptųsi pagalbos pas psichologus.

„Gyveno apleistuose namuose ir man jos pagailo, tai priėmiau. Bet ji nesitaiso, siūliau aš jai ir psichologą apmokėti, nesutiko. Aš ją išmečiau tiesiog į gatvę, bet ji turi draugų, kas ją paremia. Bet ką čia man šnekėti“, – pasakojo Evaldas.

Kad moteris laukiasi Evaldas tikino nežinojęs iki pat tada, kol Greta pagimdė. Esą tuomet moteris jam lyg iš giedro dangaus pareiškė, kad vaikas yra jo.

„Nieko nemačiau. Tik po mėnesio laiko, kai pastojo, man pradėjo priekaištauti, kad nuo manęs. O taip tai aš tikrai nežinojau, kad laukiasi. Įsivaizduokite, aš išeinu į darbą, o ji sako man, kad irgi išeina į darbą, bet iš draugų sužinau po kokių kelių savaičių, kad ji iš tikro pas draugus būna. Man draugai rašinėja, kad pasižiūrėčiau, kur mano Greta randasi“, – jaunos moters elgesiu piktinosi vyriškis.

Vyras pasakoja, kad yra matęs netgi vaizdo medžiagos, kurioje matosi, ką su kitais vyrais lovoje veikė tuometinė jo sugyventinė.

Vyras abejoja, kad vaikas yra jo ir reikalauja DNR tyrimo

Šiuo metu Evaldas tikina smarkiai abejojantis, kad yra biologinis berniuko tėvas ir norėtų, kad jam būtų atliktas DNR tyrimas.

Nors vaiko dar nėra matęs gyvai, vyras tikina, kad pradėti bendrauti su galimu savo sūnumi nebūtų lengva psichologiškai.

„Esu matęs tik nuotraukose, nes tikiuosi, kad čia ne mano ir viskas. Tiesiog bijau susigraudinti, keičiame temą...“, – kalbėdamas šia tema jaudinosi vyriškis, kuris šiuo metu dar neturi vaikų iš kitų santykių.

„TV Pagalbos“ studijoje pasirodžiusi Greta pyko ant vyro, kad šis abejoja jos ištikimybe. Dabar moteris gyvena krizių centre, tačiau jau be vaikelio. Berniukas iš jos buvo atimtas bei šiuo metu gyvena su laikinaisiais globėjais. 

„Tu išeidavai į darbą ir mane užrakindavai, laikydavai užrakintą. Kaip galėjau ką daryti, jei laikei užrakintą? Bet tikrai tau buvau ištikima“, – vyro nepasitikėjimą ja nuo pat santykių pradžios akcentavo Greta.

Tai, kad Evaldas yra biologinis vaiko tėvas, mergina esanti tikra 100 procentų. Ją piktina ir tai, kad vyras nė neatsimena, kad sykį jau matė berniuką.

„Ai, taip... Tikrai buvo, pamiršau pats, mačiau. Dabar kai pasakė, tai tikrai atsiminiau“, – apgailestavo jis.

Ar pavyks moteriai vyrą įtikinti, kad vaikelis yra jo?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

