Išvažiavusi į darbą vilnietė tokio vaizdo keliuose nesitikėjo: „Noriu garsiai pasakyti“

Prisipažinsiu – baiminausi, kaip čia reikės pasiekti kelionės tikslą, nesu aš profesionali vairuotoja, o pasnigus eismo sąlygos sunkesnės, gal net, sakyčiau, kiek baisiau sėsti prie vairo, bent man.
„Noriu garsiai pasakyti“
Man atrodo, visi labai išsigando to žadamo didelio sniego kiekio – neslėpsiu, aš irgi buvau tarp jų. Jau iš vakaro bijojau, kaip reikės keliauti į darbą, svarsčiau, gal reikia išvykti kokiu pusvalandžiu ar valanda anksčiau – maža ką.
Žinom, kaip kartais būna – sninga, keliai ne visi nuvalyti, slidūs, eismas stoja labiau nei įprastai, tenka apsišvarvuot kantrybe.
Grįžtant prie tos minties, kad planavau anksčiau išvykti – nė velnio neįgyvendinau, kaip tyčia pramigau ankstyvesnį žadintuvą, išvažiavau įprastu laiku su baime, kad dabar jau vėluosiu.
Supratau, kad baimės buvo absoliučiai nepagrįstos, nes nuvykau panašiai, kaip įprasta. Gatvės gerai pabarstytos druska, nepastebėjau, kad spūstys būtų labai jau didesnės nei būna bet kurią kitą dieną.
Sakykit, ką norit, bet jau šįkart kelininkų žiema tikrai neužklupo netikėtai, sudirbta puikiai, viskuo pasirūpinta ir sniegas neapsunkino kelionės.
Noriu garsiai pasakyti „ačiū“ visiems tiems žmonėms, kurie pasirūpina mūsų saugumu gatvėse ir keliuose, jei ne jūs – būčiau ir į darbą vėlavusi, ir nežinia, kaip ta kelionė galėjo pasibaigti.
O įdomu, kaip kiti miestai laikosi? Ar susidūrėt su kokiais trukdžiais, kokios eismo sąlygos?
Autorė: skaitytoja Miglė
