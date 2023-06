Ištrinkite plaukus šiuo mišiniu: rezultatas maloniai nustebins

Normalu per dieną netekti nuo 50 iki 100 atskirų plaukų, tačiau kartais jie ima slinkti kuokštais. Kartais plaukai gali slinkti laikinai, pavyzdžiui, dėl ligos, streso, svorio kritimo ir vėžio gydymo.

Nors plaukų slinkimo priežastys kartais gali priklausyti ne nuo mūsų, yra būdų, kaip sulėtinti plaukų slinkimą ir net užkirsti jam kelią, rašo express.co.uk.

Rozmarinų aliejus dažnai minimas kaip plaukų augimą skatinanti priemonė. Tačiau vienas ekspertas rekomendavo naudoti kitą aliejų, kuris pasižymi plaukams naudingomis savybėmis.

Arranas Isherwoodas, „FUE Clinics“ vyresnysis trichologijos specialistas, patarė naudoti moliūgų sėklų aliejų.

Jis teigė: „Pastaraisiais metais moliūgų sėklų aliejus sulaukė dėmesio kaip potenciali priemonė nuo plaukų slinkimo. Vis daugiau žmonių ieško alternatyvių ir holistinių plaukų priežiūros priemonių, todėl susidomėjimas moliūgų sėklų aliejumi išaugo.“

Aliejaus nauda

Jis paaiškino, kaip šis aliejus apsaugo nuo plaukų slinkimo: „Natūraliame, maistingomis medžiagomis turtingame aliejuje gausu riebalų rūgščių, tokių kaip omega-3, omega-6 ir omega-9, vitaminų E, B grupės vitaminų, mineralų – cinko, magnio ir seleno.

Šių maistinių medžiagų derinys skatina plaukų elastingumą, augimą ir atsistatymą bei mažina galvos odos uždegimą, kuris gali lemti laukų slinkimą.

Moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad tai gali būti perspektyvi priemonė, kurią galima naudoti kartu su kitais plaukų slinkimo gydymo būdais arba įtraukti į savo plaukų priežiūros rutiną kaip kasdienio naudojimo priemonę. Taip pat šį aliejų saugu naudoti kartu su rozmarinų aliejumi.“

Viskas, ką tereikia padaryti – įmasažuoti nedidelį kiekį moliūgų sėklų aliejaus į galvos odą, svarbiausia jį tolygiai paskirstyti.

Galima aliejų tepti ir per visą plaukų ilgį, patepti galiukus, kad plaukai būtų pamaitinti. Palaikykite 30 minučių, geriausia – per naktį, tada nuskalaukite aliejų, išplaukite plaukus švelniu šampūnu. Šią procedūrą kartokite du arba tris kartus per savaitę, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.