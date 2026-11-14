Iššūkis: ar išspręsite šeštadienio kryžiažodį? Lapkričio 14 d.

Už lango vis dažniau pilka ir vėjuota, o tamsa užklumpa dar nesulaukus pusės penkių. Užtat namuose tokiu metu ypač jauku: šilta antklodė, garuojantis arbatos puodelis ir niekur neskubantis rytas.
Vieni šeštadienį ilgiau pamiega, kiti skuba į turgų ar baigia paskutinius darbus kieme prieš žiemą - kiekvienas šią dieną leidžia savaip. Tačiau trumpai pertraukėlei protui laiko atsiras visada.
Kryžiažodis - puikus būdas pradėti savaitgalį. Ar pavyks šįkart išspręsti visą šeštadienio kryžiažodį?
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