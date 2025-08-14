Įspėja šiuos Lietuvos gyventojus: dabar langų geriau neatidarinėkite

Specialistai įspėja apie šiuo metu didelę alergenų koncentraciją ore, kurią lemia intensyvus kiečių (pelynų) ir miglinių (varpinių) žolių žydėjimas, rašoma Higienos instituto pranešime.
Žiedadulkių poveikis: nuo čiaudulio iki astmos
Žiedadulkės yra galingas alergenas, galintis sukelti audringą organizmo imuninės sistemos atsaką. Patekusios ant akių, nosies ar burnos gleivinės, jos išprovokuoja uždegiminę reakciją, pasireiškiančią šiomis ligomis, reakcijomis ir pojūčiais:
- Alerginiu rinitu (šienlige): čiauduliu, nosies užgulimu, gausiomis vandeningomis išskyromis iš nosies, gerklės sudirginimu;
- Alerginiu konjunktyvitu: akių paraudimu, ašarojimu, perštėjimu ir vokų paburkimu;
- odos reakcijomis: kai kuriais atvejais gali pasireikšti odos bėrimai, paraudimas ir niežulys;
- Bendru silpnumu: alergiški žmonės dažnai jaučia nuovargį, irzlumą, jiems sunku susikaupti, gali sutrikti miego kokybė.
Ilgainiui negydoma arba netinkamai kontroliuojama alergija žiedadulkėms gali pereiti į sunkesnes ligos formas. Vienas didžiausių pavojų – bronchinės astmos išsivystymas, kuriai būdingi dusulio priepuoliai, kosulys ir švokštimas krūtinėje.
Jautriausios žmonių grupės
Nors alergija žiedadulkėms gali išsivystyti bet kuriame amžiuje, esama tam tikrų rizikos grupių, kurios yra jautresnės alergenų poveikiui.
Rizikos grupės, jautrios alergenams, ir jų ypatumai yra šie:
Alergiški žmonės. Šiems žmonėms gali pasireikšti įvairių simptomų, tokių kaip čiaudulys, nosies užgulimas, akių niežėjimas, ašarojimas ir odos reakcijos. Kai kurie alergiški asmenys gali reaguoti į žiedadulkes nuo pavasario iki rudens, priklausomai nuo augalų žydėjimo laikotarpio;
Asmenys, sergantys lėtinėmis kvėpavimo ligomis. Žmonės, sergantys lėtinėmis kvėpavimo ligomis, tokiomis kaip astma, lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba kitomis plaučių ligomis, gali būti jautresni žiedadulkių sukeliamiems dirgikliams;
Vaikai ir suaugusieji, sergantys astma, ypač jautrūs žiedadulkių poveikiui. Dėl žiedadulkių gali paūmėti astmos simptomai, tokie kaip dusulys, krūtinės spaudimas, kosulys ir sunkumas kvėpuojant. Tai gali sukelti astmos priepuolius arba pabloginti esamą būklę, ypač pavasarį, kai žiedadulkių koncentracija būna didžiausia;
Vaikai ir kūdikiai. Vaikai yra jautresni žiedadulkių poveikiui nei suaugusieji, nes jų imuninė sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi. Be to, jų kvėpavimo takai mažesni, todėl žiedadulkės gali lengviau patekti į kvėpavimo sistemą ir sukelti tokias ligas kaip alerginis rinitas, astma ir kita. Kūdikiai ir maži vaikai, sergantys alergijomis, gali patirti sunkesnes reakcijas į žiedadulkes, nes jų organizmas labiau linkęs į dirgiklius;
Vyresnio amžiaus žmonės. Senjorai, ypač tie, kurie turi silpnesnę imuninę sistemą, gali būti labiau pažeidžiami žiedadulkių alergenų. Vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems kvėpavimo takų ligomis (lėtiniu bronchitu ar plaučių emfizema), dėl žiedadulkių gali paūmėti šios ligos ir sukelti kvėpavimo sutrikimų;
Asmenys, turintys genetinį polinkį į alergijas. Genetika taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Vaikai, kurių tėvai ar artimi giminaičiai alergiški, gali paveldėti polinkį į alergiją žiedadulkėms. Šiems asmenims žiedadulkės gali sukelti stipresnes ir dažnesnes reakcijas;
Asmenys, gyvenantys miestuose, kuriuose didelis oro taršos lygis. Miestų gyventojai, ypač gyvenantys didelio oro taršos lygio vietovėse, gali stipriau reaguoti į žiedadulkes. Oro tarša ir žiedadulkės taip pat gali veikti sinergiškai, sukeldamos stipresnes alergijas ir kvėpavimo takų problemas;
Svarbu paminėti ir kryžmines alergines reakcijas. Žmonės, alergiški kiečių žiedadulkėms, gali jautriai reaguoti į tam tikrus maisto produktus, pavyzdžiui, salierus, morkas, kai kuriuos prieskonius (pvz., kmynus). Asmenys, alergiški miglinėms žolėms, gali pajusti nemalonius simptomus suvalgę pomidorų, bulvių ar žemės riešutų.
Kaip apsisaugoti ir palengvinti simptomus?
Visiškai išvengti kontakto su žiedadulkėmis praktiškai neįmanoma, tačiau galima imtis priemonių, kurios gerokai sumažintų jų poveikį ir palengvintų nemalonius simptomus:
- stebėkite žiedadulkių koncentraciją: interneto svetainėje www.pasyfo.lt ir mobiliojoje programėlėje „PASYFO“ galima rasti naujausią informaciją apie žiedadulkių koncentraciją ore. Esant aukštai koncentracijai, stenkitės kuo mažiau laiko praleisti lauke, ypač saulėtomis ir vėjuotomis dienomis;
- tinkamas laikas lauke: mažiausia žiedadulkių koncentracija ore būna anksti ryte arba vėlai vakare, taip pat po lietaus. Planuokite savo veiklas lauke, atsižvelgdami į tai;
- apsauga lauke: būdami lauke dėvėkite akinius nuo saulės, kad apsaugotumėte akis. Grįžę namo, nusiprauskite po dušu, išsiplaukite plaukus ir persirenkite drabužius, ant kurių nusėdo žiedadulkių;
- namų aplinka: namų langus, ypač miegamajame, dieną laikykite uždarytus. Patalpas vėdinkite po lietaus arba vėlai vakare. Naudokite drėgną šluostę dulkėms valyti, nes sausas valymas tik pakelia alergenus į orą;
- medikamentinis gydymas: pajutus pirmuosius simptomus, galima vartoti nereceptinius antihistamininius vaistus. Jie padeda sumažinti čiaudulį, slogą ir niežulį. Taip pat gali padėti į nosį ar akis lašinami specialūs preparatai. Dėl tinkamiausio gydymo būtina pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku;
- kreipkitės į specialistus: jei simptomai sunkūs, kartojasi kasmet ir trukdo kasdienei veiklai, būtina kreiptis į gydytoją alergologą. Atlikus specialius tyrimus, galima tiksliai nustatyti alergijos sukėlėją ir paskirti specifinį gydymą – alergenų specifinę imunoterapiją. Šis gydymas – vienintelis būdas, galintis paveikti pačią ligos priežastį ir ilgam (arba visam laikui) sumažinti (arba visiškai panaikinti) alergijos simptomus.
Atsakingas požiūris į savo sveikatą, savalaikė prevencija ir tinkamas gydymas gali padėti suvaldyti alergiją žiedadulkėms ir leisti mėgautis vasaros malonumais be nemalonių pojūčių.
Šaltinis: Higienos institutas
