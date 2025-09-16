Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdus, ką į cepelinus deda Janina, kiti negali patikėti: sako, kad skonis daug geresnis

2025-09-16 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 19:00

Tiems, kurie Lietuvoje ieško gurmaniško prancūziško dvelksmo, vertėtų apsilankyti Panevėžio rajone, Trakiškyje esančiame Janinos Krikštaponienės „Sraigių ūkyje“. Čia verslininkė įsirengė tai, kas Lietuvoje vis dar neįprasta – afrikinių sraigių ūkį, kuriame taip pat gamina patiekalus iš šių egzotiškų gyvūnų.

Panevėžio rajone Janina jau 15 metų augina sraiges: iš jų mėsos paruošia net cepelinus (nuotr. asm. archyvo ir 123rf.com)
6

Tiems, kurie Lietuvoje ieško gurmaniško prancūziško dvelksmo, vertėtų apsilankyti Panevėžio rajone, Trakiškyje esančiame Janinos Krikštaponienės „Sraigių ūkyje". Čia verslininkė įsirengė tai, kas Lietuvoje vis dar neįprasta – afrikinių sraigių ūkį, kuriame taip pat gamina patiekalus iš šių egzotiškų gyvūnų.

4

Janina savo sodyboje ne tik augina sraiges, tačiau taip pat iš jų gamina koldūnus, bandeles ir net... cepelinus!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Janinos sraigių ūkis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Janinos sraigių ūkis

Sraigių ūkį kuria jau 15 metų

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Janina pasakojo, kad daugiau nei prieš 15 metų ji ieškojo kažkokios naujos veiklos, kurioje galėtų realizuoti save ir užsidirbti.

Dėl to pirmą kartą išgirdusi apie sraiges Janina susidomėjo – apie tokią verslo idėją ji susimąsčiusi anksčiau nebuvo.

„Aš turėjau darbą, bet ieškojau kažko įdomaus ir nepatirto. Užsikabinau už tų sraigių, nes pamačiau per televiziją laidą, kurioje dalyvavo tuometinis vynuoginių sraigių asociacijos pirmininkas Rolandas Janušauskas. Jis pasakojo apie sraiges, aiškino, kad galima jas auginti, ir kvietė užsiregistruoti pas jį į seminarą.

Tuo metu jis augino sraiges prie Kauno, tokiuose kolektyviniuose soduose. Užsiregistravome, nuvažiavome pasižiūrėti“, – pasiryžimu dalijosi pašnekovė.

Kaip tarė, taip ir padarė – neilgai trukus Janina su šeima jau nuvyko pas R. Janušauską ir ten susipažino su vynuoginėmis sraigėmis.

Vis tik jos pašnekovės nesužavėjo – Janina pasakojo, kad jai netiko, jog šios sraigės laukinės, jas reikia auginti kelis metus.

„Visa laimė, kad jis jau tuo metu turėjo atsivežęs ir afrikinių sraigių, kurias dabar mes ir auginame. Man patiko, kad jos veisiasi patalpoje, jas galima per sezoną, iki rudens, užsiauginti iki pilnos, suaugusios sraigės. Tad susidomėjau ir 2010 metais pradėjome auginti sraiges“, – šyptelėjo ji.

Anksčiau sakė, kad sraigių niekada neragaus

Pasiteiravus Janinos, ar ji iki pradedant užsiimti afrikinių sraigių auginimu buvo bandžiusi jų ragauti, pašnekovė tikino, kad ne. Pasak jos, net ir pačiai auginant sraiges iš pat pradžių minčių apie jų auginimą maistui nė nebuvo.

„Aš sakiau, kad to gyvio niekada gyvenime negaminsiu ir neragausiu. Tikrai žiūrėjau taip į tai, bet gyvenimas privertė.

Po šešių metų mums teko galvoti receptus, daryti valgį su sraigėmis, tad buvau priversta jo paragauti, nes negali žinoti, ar skonis geras, jei neparagavai“, – pasakojo Janina.

Pasak jos, tuo metu Lietuvoje labai mažai kas užsiėmė sraigių auginimu, tad jos šeimai, kaip pradedantiesiems, teko vis mokytis, kaip užauginti daugiau sraigių bei kaip jas pateikti taip, kad taptų patrauklios žmonėms.

Dėl to, pasak Janinos, gimė mintis ne tik auginti ir parduoti sraiges kaip žaliavas, tačiau taip pat daryti edukacijas ir degustacijas.

„Iš pradžių visi žiūrėjo į sraigę skeptiškai, nenorėjo jos ragauti. Būdavo taip, kad atvažiuoja grupė žmonių ir tik keli nori paragauti, o kiti sako: „fu, tikrai ne“.

Dabar viskas yra atvirkščiai, jeigu ir atsiranda kas iš grupės, kas nevalgo, tai vos vienas kitas“, – atskleidė ji.

Iš sraigių gamina net cepelinus

Pasiteiravus verslininkės, kaip atrodo jos patiekalai iš sraigių, ji prisipažino, kad namuose yra išbandžiusi jau ne vieną receptą. Janina atskleidė, kad iš sraigių mėsos daro net tokius patiekalus, kaip cepelinus, koldūnus, bandeles.

„Aš pati kuriu receptus, nieko nekopijuoju. Visko gaminame po nedaug, nes niekur netiekiame, tik turime Trakiškyje savo parduotuvę, tad joje nuolat prekiaujame savo produktais“, – pasakojo pašnekovė.

Pasiteiravus jos, koks yra cepelinų su sraigių mėsa skonis, ji atskleidė, kad jis – kitoks nei mums įprastas.

„Cepelinų su sraigėmis skonis skiriasi nuo įprastų. Prisiminkime, kad sraigė yra žemės moliuskas, tad ji visai kitokia.

Ši mėsa turi daug baltymo, tad kartais aš ją pamaišau su riebia kiauliena. Jeigu to nedarau, tai pasikepinu svogūnus, morkas, dedu smulkintą sraigių mėsą ir pasidarau tokį įdarą. Tad tikrai skanu, galima gamintis“, – šyptelėjo Janina.

Verslininkė tikino, kad netgi yra bandžiusi marinuoti bei kepti sraigių mėsą, tačiau prisipažino, kad su ja reikalų yra daugiau nei su paprasta mėsa.

Pasak Janinos, ši mėsa turi labai daug gleivių, tad ją reikia virti bent jau tris valandas, kad mėsa taptų minkšta ir sukramtoma:

„Žalia mėsa nesimarinuoja, gaunasi kieta, nesukramtoma. Bandžiau marinuoti su sausu vynu jau pavirtą mėsą – gavosi neblogai, toks egzotinis, nekasdieniškas patiekalas.“

Ne vienas lankytojas sugrįžta

Pasiteiravus pašnekovės, ar lankytojai, kurie pirmą kartą lankėsi sraigių ūkyje ir ragavo patiekalų iš jų, sugrįžta, ji teigė, kad taip. Pasak jos, ne vieni iš jų užsuka įsigyti sraigių, o kiti prašo jų išsiųsti per autobusų siuntas.

„Pagrinde mūsų produkcija yra šaldyta, tad turime greitai nugabenti, kad mėsa nebūtų spėjusi atšilti“, – pasakojo ji.

O paklausus, ar šie metai sraigių auginime buvo geri, ji atskleidė, kad tai – patys geriausi jų metai.

Pasak pašnekovės, sraigėms toks oras, koks šią vasarą buvo Lietuvoje, yra kuo puikiausiai tinkamas, tad jų daug kaip niekad.

„Ūkininkai dejuoja, kad kažkas neužaugo, bet mums metai labai geri, džiaugiamės savu derliumi. Nebuvo karšta, buvo pakankamai drėgna, o joms to ir reikia“, – paaiškino iš užbaigė pokalbį verslininkė.

