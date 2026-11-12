Iš Lietuvos policijos – skubi žinia: perduokite ir giminaičiams

Sukčių sukurtos svetainės dažnai atrodo beveik identiškai kaip tikrosios, todėl atskirti jas gali būti sudėtinga – būkite atidūs ir nepraraskite budrumo.
Patarė, kaip apsisaugoti nuo sukčių
Pareigūnai ragina prieš suvedant asmens ar banko duomenis visuomet atidžiai patikrinti interneto adresą, nes kartais vos viena raidė ar simbolis gali išduoti, kad lankotės apgavikų puslapyje.
„Viena netikra svetainė gali kainuoti tūkstančius eurų!
Vien 2026 m. spalį gyventojai dėl fiktyvių svetainių prarado net 931 031 Eur!
Sukčiai kuria tikrų puslapių kopijas, todėl prieš įvesdami duomenis visada patikrinkite svetainės adresą.
Ar esate susidūrę su netikra svetaine?
Kaip ją atpažinote?“ – „Facebook“ rašė Policijos virtualus patrulis.
Pareigūnai dalijasi svarbia informacija, kaip apsisaugoti nuo sukčių – įsidėmėkite ir perduokite kitiems, kad netaptumėte sukčių auka:
„Patarimai, kaip apsisaugoti:
- Neatidarykite SMS žinutėmis ar el. laiškais gautų nuorodų;
- Atidžiai tikrinkite svetainės adresą – kiekvieną simbolį;
- Nepasitikėkite vien svetainės išvaizda;
- Neskubėkite įvesti savo asmens ar prisijungimo duomenų;
- Informaciją tikrinkite oficialiose institucijų svetainėse.
Būkite pastabūs ir neskubėkite.“
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