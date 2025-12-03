 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > IQ testai

IQ testas: ar atsakysite į 10 sunkių ir suktų klausimų?

2025-12-03 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 19:45

Atliekant intelekto testą paprastai matuojamas žmogaus intelekto koeficientas. Bet tai tėra vienas iš daugelio žmogaus bruožų.

Kalendorius, laikas (nuotr. 123rf.com)

Atliekant intelekto testą paprastai matuojamas žmogaus intelekto koeficientas. Bet tai tėra vienas iš daugelio žmogaus bruožų.

REKLAMA
1

Už protavimo gebėjimus ne ką mažiau (o gal ir daugiau) svarbus yra, pavyzdžiui, emocinis intelektas.

Kaip ten bebūtų, meskite sau iššūkį ir pamėginkite atsakyti į paprastus, bet suktus ar ir sunkius šio IQ testo klausimus. Kiek gausite teisingų atsakymų?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testas, trečiadienio testas.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (1)
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą? (nuotr. ELTA/A. Ufarto)
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą? (5)
Dienos testas
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (1)
Dienos testas
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų