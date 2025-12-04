„Imkite, imkite“: ne tik tūkstančius „Iki“ akcijų, bet ir 3 šventiškai gardžius receptus – su bulvėmis, viščiuku ar lašiša

Pirkėjams džiaugsmas – pinigus taupantis nuolaidų advento kalendorius
Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, šventinė nuotaika apgaubusi ne tik kalėdinėmis dekoracijomis nuklotas parduotuvių lentynas – bet ir įsisukusi į daugelį namų.
„Pastebime, kad pirkėjai jau gyvena gražiausių metų švenčių ritmu. Dažniau į krepšelius keliauja gurmaniški tik „Iki“ parduotuvėse Lietuvoje randami „Billa Premium“ produktai, kalėdiški saldumynai „Douceur“, įvairūs kūčiukai, o delikatesams vis dažniau pasirenkamos jūros gėrybės – vieni repetuoja šventinį meniu, kiti vaišina namų duris šiuo metų laiku nuolat varstančius bičiulius. Matome ir prasidėjusį gardžių kalėdinių kepinių sezoną namuose – pirkėjai aktyviai perka tokias prekes su nuolaidomis kaip miltai, cukrus“, – pastebi G. Kitovė.
Tai, kad į „Iki“ verta užsukti kasdien, daugelis įsitikino ir pamatę sugrįžusią tradiciją – šventinį nuolaidų advento kalendorių. Kiekviena diena lojaliems pirkėjams yra galimybė apsipirkti pigiau. Ir savaitės pabaigoje laukia tokie geri pasiūlymai, kurių praleisti norintiems sutaupyti tiesiog nevalia:
- ketvirtadienį – net 40 proc. nuolaida „Zigmas“ silkei, lašišai ir kitai produkcijai;
- penktadienį – 40 proc. pigiau kainuos nealkoholiniai vynai ir putojantys vynai, alus ar sidras;
- šeštadienį – 40 proc. nuolaida galios įvairiausioms šokolado plytelėms.
- sekmadienį – 40 proc. mažiau išleis perkantys „Džiugas“ sūrius.
Be to, nuo penktadienio „Iki“ pradeda prekiauti ir kėniais itin patraukliomis kainomis – namai galės pagaliau pakvipti tuo tikru, niekuo nepakeičiamu žiemos švenčių aromatu. Patogu tai, kad svarbiausią Kalėdų dekoraciją įsigyti bus galima arčiau namų esančioje „Iki“ parduotuvėje, tiesiog su kasdieniais pirkiniais.
Visas naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi ir patiekalų idėjomis, kurios jau pritaikytos prie akcijų, galiojančių iki sekmadienio, gruodžio 7 dienos. Teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje panaudoti „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.
Auksinis bulvių sluoksniuotinis su sūriu ir rozmarinu
Gera žinių bulvių mėgėjams (o jie – kone visi lietuviai): „Clever“ bulvės šį savaitgalį „Iki“ tekainuoja 19 ct/kg – tai geriausias kvietimas pagaminti kažką tokio, kas kainuos visai pigiai, bet įspūdį paliks ilgam. Šis sluoksniuotas bulvių apkepas su tirpstančiu sūriu ir kvapiuoju rozmarinu – tai tas patiekalas, kurį valgys visi, net tie, kuriems bulvės „tik garnyras“.
Reikės: 1 kg CLEVER bulvių, 200 ml IKI grietinėlės, 150 g tarkuoto sūrio, 2 skiltelių CLEVER česnako, šviežio rozmarino šakelės, druskos, maltų juodųjų pipirų, IKI sviesto formai ištepti.
Gaminame:
Bulves nuskuskite ir supjaustykite labai plonais griežinėliais (čia pravers mandolina, bet galite naudoti ir tiesiog aštrų peilį. Kepimo formą ištepkite sviestu. Grietinėlėje išmaišykite sutrintą česnaką, druską, pipirus. Sudėkite vieną sluoksnį bulvių, užpilkite šiek tiek grietinėlės, pabarstykit sūrio ir rozmarinu. Kartokite, kol baigsis ingredientai, o viršų gausiai užberkite sūriu. Uždenkite folija ir kepkite 180 °C orkaitėje 45 min., tada nuimkite foliją ir kepkite dar 15–20 min., kad viršus gražiai paauksuotų.
Meduje marinuotas viščiukas su traiškytomis bulvėmis
Keptas viščiukas – itin mažai darbo reikalaujantis patiekalas, mat kone viską už jus nuveiks orkaitė. „Iki“ šviežias viščiukas broileris, užaugintas be antibiotikų, šį savaitgalį – su 50 proc. nuolaida (vos 2,99 Eur/kg), tad tokia kaina tiesiog kviečia išbandyti naują receptą – bus ir gardu, ir gražu.
Reikės: 2 IKI šviežių viščiukų broilerių (pamaitinsite 4-6 žmones), 4 šaukštų medaus, 2 šaukštų garstyčių, 3 šaukštų alyvuogių aliejaus BILLA BIO, 1 citrinos sulčių, 4 skiltelių CLEVER česnako, šviežių čiobrelių ir rozmarinų, druskos, pipirų, 6 CLEVER bulvių (išvirtų su lupena).
Gaminame:
Sumaišykite medų, garstyčias, alyvuogių aliejų, citrinos sultis, sutrintą česnaką, druską ir pipirus – tai marinatas. Viščiukus gerai įmasažuokite šiuo marinatu ir palikite bent 2 valandoms (o geriau – nakčiai). Išvirtas bulves lengvai sutraiškykite stikline, pašlakstykite aliejumi, apibarstykite druska. Viščiukus ir bulves sudėkite į kepimo skardą, kepkite 190 °C apie 1 val. 20 min., kas 20 minučių aplaistydami marinatu. Rezultatas? Traški, blizganti odelė ir mėsa, kuri bus minkšta ir sultinga.
Kepta lašiša su citrusais ir granatais
Visą savaitgalį trijų širdelių formato „Iki“ parduotuvėse – 20 proc. nuolaida įvairioms šviežioms žuvims ir jūros gėrybėms. Tad daugelis pasinaudos proga pigiau pasimėgauti krevetėmis, išsikepti doradą ar parepetuoti šventišką karpio receptą. Tačiau tikėtina, kad populiariausiu pasirinkimu išliks žuvis numeris vienas „Iki“ parduotuvėse – šviežia atlantinė lašiša. O prasidėjęs citrusų sezonas su ypač džiuginančiomis kainomis sufleruoja – mandarinai puikiai tiks ir kaip marinatas.
Reikės: 500–700 g šviežios lašišos iš IKI, dviejų mandarinų sulčių, šlakelio alyvuogių aliejaus BILLA BIO, granato sėklų, druskos, pipirų.
Gaminame: Lašišą apšlakstykite mandarinų sultimis ir aliejumi, pabarstykite prieskoniais ir kepkite apie 15–18 minučių, kol žuvis bus iškepusi. Patiekite su granato sėklomis – jos suteiks spalvos, šventiškumo ir lengvo saldumo.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.