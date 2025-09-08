Įdėmiau įsižiūrėjęs į radinį ant takelio tik vėliau suprato, kas tai: kiti bėgtų neatsisukdami

Liepos 28 d. praeivis aptiko dešimtis sudegintų palaikų krūvų, taip pat užtraukiamų dirželių ir, kaip jam pasirodė, urnos liekanomis, dar labiau pagilinusiomis šį radinį gaubusią paslaptį.
Ant žvyrkelio – dešimtys krūvų išpiltų kremuotų pelenų
Pelenų analizė parodė, kad tai iš tiesų buvo žmonių palaikai, kuriuos federaliniai atstovai oficialiai įvardijo terminu „kremuoti palaikai“, rašo unilad.com.
Kartu su pelenais nebuvo rasta jokios identifikuoti, kieno tai palaikai, galinčios padėti informacijos – pelenai buvo paveikti lietaus ir saulės.
Nuotraukose iš radinio vietos matyti, kad pelenai buvo supilti į tvarkingas atskiras krūvas, nepaisant to, kad buvo paveikti gamtos jėgų.
Federalinė žemės valdymo tarnyba (BLM) kartu su Las Vegaso metropoliteno policijos departamentu tiria šį makabrišką radinį.
Palaikai buvo rasti ant žvyrkelio netoli Searchlight, Nevadoje – čia įsikūrusi kaimo bendruomenė, nutolusi maždaug valanda kelio nuo Las Vegaso slėnio.
Pelenų išbarstymas federalinėje žemėje nėra nusikaltimas, tačiau, kaip nurodoma „8 News Now“ pranešime, pagal Nevados įstatymus nusikaltimas yra „neužtikrinti mirusiųjų orumo“.
Pagal įstatymus reikalaujama, kad laidojimo paslaugų teikėjai užtikrintų žmogaus palaikų orumą net po mirties.
BLM adminitruoja didžiulius žemės plotus Jungtinėse Valstijose – maždaug kas dešimtas akras priklauso šiai agentūrai.
2011 m. išplatintame memorandume BLM paaiškino, kad komercinėms įmonėms, pavyzdžiui, laidojimo namams, draudžiama išbarstyti kremuotus žmogus palaikus žemėje, kurią administruoja agentūra, dėl didelio jų kiekio.
Memorandume rašoma: „Kremuoti žmogaus pelenai nėra laikomi pavojinga medžiaga. Tačiau su komerciniu sudegintų palaikų barstymu susijęs medžiagos kiekis gali apriboti kitus žemės naudojimo būdus ir gali prireikti paskirti bei reglamentuoti žemę kaip veikiančias kapines.
Tai galėtų tapti priežastimi parduoti viešosios žemės sklypus pagal atitinkamus įgaliojimus, nes BLM nevaldo veikiančių kapinių.“
Nors komercinėms bendrovėms išbarstyti pelenus draudžiama, BLM memorandume taip pat paaiškino, kad šeimos ir pavieniai asmenys gali kreiptis į agentūrą dėl artimųjų pelenų išbarstymo jų valdomoje žemėje.
„Asmenų ir šeimų prašymai išbarstyti sudegintus palaikus turėtų būti nagrinėjami kiekvienu konkrečiu atveju“, – nurodoma memorandume.
Pagal Nevados įstatymus taip pat nėra taisyklės, draudžiančios žmogui išbarstyti pelenus valstybinėje žemėje.
